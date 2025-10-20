search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
„Muncim un an întreg și rămânem cu nimic”. De ce s-a scumpit varza românească în 2025

Prețul verzei românești a crescut în această toamnă, iar cumpărătorii au observat deja diferența. De la 1 leu kilogramul, cât se vindea anul trecut direct din poarta fermei, acum prețul pornește de la 11,2 lei și ajunge până la 3 lei în piețe.

Varza de Buzău FOTO: Arhivă, Adevărul
Varza de Buzău FOTO: Arhivă, Adevărul

Producătorii spun că scumpirea nu este întâmplătoare. În spatele fiecărui kilogram de varză stau investiții mai mari, tratamente mai costisitoare și o luptă tot mai grea cu bolile și dăunătorii care, din cauza climei, devin din ce în ce mai greu de controlat.

Viorica Ciric, legumicultoare din comuna Vișan, județul Brăila, cultivă varză românească de peste 20 de ani. În acest sezon, din cele 31 de hectare de teren pe care le lucrează, două sunt dedicate verzei de Buzău. 

„Cultivăm varză de 20 de ani, acum avem pe două hectare. Noi punem varză românească, aceasta este cea mai căutată de pe piață. Investim în culturi, avem sisteme de irigații cu picurare, cu contor în față, cât consumăm, atât plătim. Noi pornim de la semințe, un an cumpărăm semințele, un alt an le producem noi. Pentru un hectar de varză, cu udare, cu plantare, cu tot, cred că investim în jur de 15.000 de lei”, a explicat producătoarea pentru Agrointeligența. 

Răsadurile sunt crescute în sere proprii, iar semințele provin direct de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău. Cu toate acestea, profitul rămâne modest.

„Noi, ca producători, nu avem timp să mergem și în piață. Noi recoltăm varza și e preluată de samsari la un preț de 1-1,2 lei/kg. La piață, cumpărătorii o pot găsi la preț dublu, 3 lei/kg”, a spus Viorica Ciric.

Potrivit publicației citate, fermierii se confruntă cu scumpiri la toate nivelurile – de la semințe și îngrășăminte, până la combustibil și tratamente. În plus, vremea instabilă a favorizat apariția bolilor, iar produsele fitosanitare sunt tot mai puțin eficiente.

Schimbările climatice au adus și alte provocări: primăverile mai reci obligă fermierii să încălzească serei pentru răsaduri, iar iernile blânde nu mai distrug dăunătorii

De asemenea, producătorii locali spun că lipsa unei piețe organizate îi obligă să vândă marfa la prețuri mici, direct către intermediari.

