Fiul președintelui Partidei Romilor Vaslui, amenințări șocante pe TikTok: „Vă tai pe toți! Nu are cine ce să îmi facă”

Fiul președintelui Asociației Partida Romilor „Pro Europa” (APRPE) Vaslui, a fost protagonistul mai multor incidente recente pe platforma TikTok, unde comportamentul său a stârnit îngrijorare în rândul urmăritorilor și al comunității locale.

Potrivit transmisiunilor live realizate de Fredy Sava, fiul lui Sergiu Sava, acesta a folosit limbaj obscen, și-a expus organele genitale și a recunoscut consumul de droguri, inclusiv cocaină.

În mai multe înregistrări, Fredy a provocat un alt utilizator cunoscut sub numele „Mosailov”, amenințându-l cu un conflict fizic și încurajându-și urmăritorii să filmeze întreaga situație.

„Mosailov, iesi, mă! Hai, Mosailov! Ai înjurat de tata, să moară familia. Dacă nu te tai… Dar nu te tai, ne batem”, se aude pe filmare.

Deși tânărul a ieșit în fața blocului pentru a-l căuta pe „Mosailov”, confruntarea nu a avut loc, scrie vremeanouă.

Fredy a afirmat în direct că s-a internat la Psihiatrie din proprie inițiativă, ca urmare a consumului de substanțe și a problemelor personale.

„Am tras de toate eu. Am tras cocaină, multă rău de tot. Uite așa paralizezi. Paralizezi de la cocaină. (..)Am fost la Psihiatrie, că eu am vrut să mă duc”, a spus el.

Potrivit sursei citate, într-o serie de declarații, acesta a menționat că se consideră protejat împotriva eventualelor agresiuni din partea altor persoane.

Într-o altă declarație, a susținut că nimeni nu se poate atinge de el: „Sunt prea atent în jurul meu. Vă tai pe toți! Nu are cine ce să îmi facă”.

Incidentul a atras atenția publicului și a generat reacții pe rețelele de socializare, în special din cauza limbajului folosit și a comportamentului considerat periculos.

Până în prezent, nu există informații oficiale privind o reacție a autorităților sau a familiei Sava, însă situația ridică întrebări legate de comportamentul tinerilor pe platformele de socializare și de riscurile asociate acestuia.