Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
Video Palatul romilor, copie a Casei Albe, înnebunește Internetul. Doi vloggerii l-au prezentat lumii întregi

Publicat:

Palatele romilor atrag ca un magnet turiști, iar unul dintre ele face furori pe internet. Inspirat din arhitectura Casei Albe, palatul se află în cartierul romilor din Soroca, numit Beverlly Hills.

Palatul care seamănă cu Casa Albă domină vilele romilor din Soroca. FOTO Captură video
Palatul care seamănă cu Casa Albă domină vilele romilor din Soroca. FOTO Captură video

Vloggerii Andreia și Ionuț Chiperi – cunoscuți online ca „HaiHui în doi” - au ajuns în Soroca, localitate din Republica Moldova aflată la granița cu Ucraina, în care mai mult de un sfert din populație este de etnie romă. Cei doi tineri au descoperit o cultură diferită, au petrecut cu romii și au mâncat mâncare gătită la ceaun, iar cu această ocazie au filmat și în palatul inspirat de Casa Albă, celebru în mediul online.

„Bine ați venit în Capitala Mondială a Romilor - Soroca! Un oraș în care arhitectura spune o poveste unică: palate inspirate de Kremlin, Capitoliul din Washington D.C. sau chiar Vatican, ridicate de familii de romi în semn de mândrie și identitate.Am făcut turul celor mai spectaculoase palate din Soroca, dar dincolo de fațadele opulente am descoperit povești despre tradiții, statut, familie și visuri transmise din generație în generație”, au scris tinerii în descrierea videoclipului.

Palatul care ritvalizează cu Casa Albă

Situat în cartierul Beverly Hills din localitate, palatul este făcut din materiale de cea mai bună calitate și îi fascinează inclusiv pe străinii care vin ca atrași de magnet să-l vadă de aproape.

Însoțiți de mai mulți membri ai comunității de romi din Soroca, tinerii au aflat detalii interesante despre aceste palate. Principalul ghid al vloggerilor le-a spus că are un palat, dar că preferă să stea într-o „casă mică”, în realitate un imobil cu două etaje.

Așa au ajuns și la palatul despre care internauții spun că este inspirat din proiectul Casei Albe de la Washington, clădirea în care trăiesc președinții Statelor Unite ale Americii.

Ăsta e a unui verișor de-al meu. Mamele noastre sunt surori. E un băiat deștept. El l-a făcut pe un proiect american, ca și Casa Albă. E cu coloane, e într-un stil nici baroc, dar nici rococo, dar un stil modern, un stil frumos”, a spus ghidul.

De la șatră la palate

Întrebat cum au făcut romii trecerea de la șatră la palate, bărbatul le-a explicat că nu s-a făcut brusc, ci în mai multe etape. Prima, atunci când au apărut atelierele și uzinele deschise de sovietici, inclusiv în această localitate. Un rom fără școală a fost și primul director al uzinei din Soroca, a povestit ghidul cu mândrie.

Citește și: Ce șanse mai are Ucraina să câștige războiul cu Rusia. Răspunsul categoric al unui general de intelligence militar

„În 1958 s-au făcut uzina de ferărie. Numai romi erau. Un moș de-al nostru era director. Șerban Ivan Alexandrovici era directorul uzinei, fără studii”, a spus el.

Vloggerii au aflat cu această ocazie și că multe dintre palatele romilor sunt goale, pentru că proprietarii sunt plecați în străinătate. Mulți romi au ales să plece afară pentru a câștiga bani și pentru o viață mai bună, a fost concluzia care s-a putut desprinde din discuție.

Videoclipul postat pe You Tube s-a bucurat de un succes important. În scurt timp a adunat peste 300.000 de vizionări și câteva mii de comentarii. Iar părerile internauților au fost împărțite. În timp ce unii i-au lăusat pe romi, alții, în general mai numeroși, i-au criticat și au vrut să afle cum au strâns aceștia atâta avere.

Romii au împărțit internetul în două

„Avem și în Romania sate intregi cu palate ale romilor. Pe aștia (cei din Romania) nu îi întreaba nici Bolojan și nici ANAF de unde au avut milioane să își ridice castelele astea. Taxele sunt pentru cei care muncesc, pentru fraieri”, a scris cineva mai critic.

Alții i-au apreciat și chiar lăudat pe romi. „Mi-a plăcut foarte mult băiatul care a prezentat palatele romilor! Un băiat educat și cu bun simț, bravo”, a scris altul.

„Întreabă-i de unde au bani dumnealor să vezi cum iau parul și vă aleargă. Când vine vorba de sursa banilor, atunci devin agresivi”, a fost alt comentariu. „Se simt rețineri și emoții de ambele tabere. Felicitări pentru idee și deschidere tuturor! Ceva inedit”, a fost alt punct de vedere.

O tânără i-a lăudat pe cei doi vloggeri pentru ideea de a filma în localitatea ei favorită. „Dacă eram acasă și dacă mai și știam că erați pe la Soroca îmi plăcea să vin să vă văd…E orașul meu de suflet. Mulțumesc ca ați ajuns și la Soroca. Vă admir și îmi sunteți tare dragi”, a fost mesajul sincer al tinerei.

„Mulțumim că ne arătați lumea reală, cu bune si rele să putem alege noi să fim mai buni, să facem mai bine”, a fost alt comentariu.

Bravo! N-am văzut niciodată cum trăiesc romii la noi, în Moldova! Foarte informat domnul care a vorbit și cu poezii! Nici nu zici că n-are studii! Foarte binevoitori”, a spus cineva.

Interesant vlogul. Cred că unii nu au înțeles reacția Andreei și a lui Ion. E normal că nu te poți duce în astfel de comunități și să începi să-i judeci și să le pui la îndoială sinceritatea. La fel cum se duc și în alte tari și în alte comunități și nu judecă, ci doar observă. Da, e kitsch, cred că suntem cu toții de acord, dar dacă nu ar fi vloggeri ca ei nu am putea să aflăm ce se ascunde în spatele ușilor și câteva din povești, chiar dacă sunt și multe minciuni. Domnul Valentin e plin de vrăjeală, dar vorbește așa frumos, că mai-mai să îl crezi pe cuvânt”, a scris cineva.

„Mergeți în Buzești, Teleorman sau pe lângă Arad și găsiți case asemenea”, i-a sfătuit altcineva.

Societate

