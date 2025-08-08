Fiecare român aruncă zilnic o porție de mâncare la gunoi. 6.000 de tone de alimente sunt pierdute, pe zi, în toată țara

Românii aruncă, în medie, o porție de mâncare pe zi, ceea ce înseamnă 6.000 de tone de alimente irosite zilnic la nivel național. Potrivit Asociației Lanțul Alimentar Scurt, gospodăriile sunt campioane la risipă, urmate de HoReCa și retail.

6.000 de tone de alimente irosite zilnic la nivelul întregii țări

Conform sursei citate, se aruncă 20% din totalul alimentelor produse, iar gospodăriile sunt cele mai mari surse de risipă alimentară, urmate de HoReCa și retail. „Risipa începe când cumpărăm prea mult, continuă când gătim disproporționat și se încheie când aruncăm ce a fost muncit cu trudă. Prin intermediul inițiativei Gospodari la Obor, Asociația Lanțului Alimentar Scurt vrea să rupă acest cerc, construind o rețea informală de oameni care nu irosesc nimic - de la legume și frunze, până la idei și timp”, se precizează în comunicat.

Asociația prezintă și motivele pentru care este important să fie redusă risipa alimentară. Astfel, primul ar fi că, în fața taxelor mai mari, oamenii pot învăța cum să cheltuiască mai puțin, dar mai înțelept. De asemenea, în loc să se genereze gunoaie, se poate produce compost pentru grădinile urbane și balcoanele verzi. Nu cantitatea, ci calitatea alimentelor trebuie să primeze pentru românii care vin la piață, susține sursa citată.

„Gospodăria adevărată înseamnă respect - pentru muncă, pentru hrană și pentru resursele care ne rămân. În vremuri în care totul pare mai scump, acest proiect ne reamintește că putem face mult cu puțin, dacă lucrăm împreună. Piața Obor este un loc simbol pentru consumatorii casnici, dar este și un loc de unde își procură materia primă mulți chefi de top. Împreună cu alți colegi de breaslă vrem să transmitem acest mesaj: economia începe cu responsabilitatea cu care cumpărăm. Un român atent la resurse este perceput ca fiind gospodar - românii trebuie să reînvețe să fie gospodari, nu risipitori”, a declarat Marius Tudosiei, fondator ALAS, citat în comunicat.

Scumpirile ar putea reduce risipa

„Cu atât mai mult în etapa asta e important să fim atenți la resurse și să încercăm, prin asta, să contracarăm eventualele creșteri de prețuri. Nu toată lumea a crescut prețurile, dar impactul noilor taxe va fi resimțit la nivel general în România. Iar atenția la resurse poate însemna o gospodărire mai bună, niște planuri mai detaliate, care să ne ajute să cheltuim mai puțin. Ar trebui, mai ales, să ne concentrăm pe cum putem evita risipa. Risipa alimentară începe din faza achizițiilor - suntem tentați să cumpărăm mai mult decât avem nevoie. Continuă când gătim, pentru că nu folosim integral produsele, și se încheie când aruncăm mâncare deja gătită - pentru că gătim prea mult pentru cât de puțini suntem. (...) Gospodăria adevărată înseamnă respect pentru tot ce avem: de la grădina proprie până la resturile care pot deveni compost. La Punctul Gastronomic Local La Motoare gătim cu ce ne oferă natura și nu irosim nimic - transformăm legumele trecute în zacuscă, oasele în ciorbe și cojile în hrană pentru pământ. Asta nu e doar sustenabilitate, e bun-simț gospodăresc. Cu toții putem învăța cum să facem asta, la restaurant sau acasă”, a susținut Răzvan Lavric, gospodar Slow Food.

Cei din mediul rural aruncă mai puțin decât cei de la oraș

Potrivit Asociației Lanțului Alimentar, ruralul risipește mai puțin decât urbanul, în parte pentru că oamenii de la sat au fost mai dezavantajați economic, iar o mare parte din resursele lor au fost folosite ca hrană pentru animale.