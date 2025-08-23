Casele modulare câștigă teren în satele României. „Avantajul este că dacă ești plimbăreț, îți poți lua casa cu tine”

Casele modulare câștigă treptat teren în satele României, având avantajul rapidității cu care sunt construite, spre deosebire de clasicele case zidite. Printre acestea, casele tip container sunt preferate pentru prețul mai redus de amenajare, însă condițiile oferite au stârnit adesea controverse.

O călătorie prin satele de munte ale României, cu gospodării arhaice împrăștiate pe versanți, oferă adesea imaginea unor schimbări vizibile în arhitectura locuințelor.

Vechile case de piatră și lemn „ale bunicilor”, altădată cu acoperișuri de paie, au fost înlocuite sau completate tot mai des de construcții moderne, printre care își fac loc casele modulare, „A-frame-urile” (structuri modulare în forma literei A) și chiar casele de tip container.

Casele prefabricate, avantajul rapidității

Casele modulare sunt preferate pentru rapiditatea cu care pot fi ridicate, pentru costurile reduse în comparație cu vilele clasice și pentru accesibilitatea lor în privința utilităților.

În doar câteva luni, proprietarii unui teren într-o zonă pitorească pot adăuga o casă din structuri prefabricate, locuibilă imediat. Prețul unei astfel de construcții este apropiat de cel al unei mașini noi, situându-se, în general, între 20.000 și 50.000 de euro, în funcție de suprafață.

„Timpul de execuție al unei case prefabricate variază între trei și șase luni, în funcție de mărimea și complexitatea construcției. Așadar, casele prefabricate se construiesc mult mai rapid decât cele zidite, care necesită cel puțin un an pentru a fi finalizate”, arată reprezentanții unei companii care furnizează astfel de locuințe.

Renovarea caselor tradiționale

Reabilitarea caselor vechi poate însemna păstrarea autenticității așezărilor și, în unele cazuri, o alegere inspirată financiar, dacă structura este solidă și nu necesită intervenții majore.

Însă unii constructori atrag atenția că prețul renovării poate depăși așteptările, mai ales atunci când fundațiile sunt slabe sau vechi, apar infiltrații ori există riscul de alunecări de teren. În plus, lucrările de reabilitare pot dura mai mult de un an, iar, în general, casele tradiționale au o eficiență energetică scăzută și cer investiții suplimentare în izolarea termică.

„Un plan de consolidare și renovare ia în calcul: refacerea fundației; refacerea acoperișului; reabilitarea structurii de rezistență; recompartimentarea interioară; refacerea instalației electrice și sanitare; conectarea sau reconectarea la utilități; alegerea materialelor de construcție; refacerea fațadei; restaurarea acoperișului și a sistemului de colectare a apei; schimbarea sau refacerea ușilor (inclusiv a celor interioare) și a ferestrelor; reabilitarea sau înlocuirea pardoselilor; precum și elemente de decor pentru interior (firide, glasvand, coloane)”, informau specialiștii citați de site-ul de imobiliare storia.ro.

Totuși, pentru mulți români, renovarea unei case vechi s-a dovedit o experiență mai plăcută și mai satisfăcătoare decât așteptarea ridicării unei case din structuri prefabricate.

„Totul este să îți găsești echilibrul și să fii mulțumit cu ce a ieșit”, scrie, pe grupul de Facebook „Mutat la țară – Viața fără Ceas”, un român care a investit aproape 300.000 de lei în reabilitarea completă a unei case bătrânești, lucrări care au durat doi ani.

Casele container, alegerile care stârnesc cele mai multe controverse

Casele container, o categorie aparte de case modulare, sunt considerate printre cele mai accesibile locuințe. Unii dintre cei care au renunțat la ideea de a cumpăra case vechi pentru renovare și au ales containerele au rămas convinși că au făcut alegerea potrivită.

„Am achiziționat, în urmă cu peste doi ani, două containere cu dimensiunile de 3 × 8 metri și am făcut din ele o căsuță de vacanță la munte. Nu locuim permanent acolo, dar mergem destul de des și suntem mulțumiți de rezultat. Iarna, dacă se menține o temperatură constantă, nu apare condens, iar vara, fiind la munte, nu este nevoie de aer condiționat – depinde însă mult de zona în care este amplasată. Acum urmează să o izolăm pe exterior, pentru sezonul rece. Prețul total pentru cei 48 de metri pătrați a fost de 14.600 de euro, cu baie complet utilată și podele în toată casa. Practic, am mobilat-o integral”, povestește, pe un grup de Facebook, un român mulțumit de investiție.

Un alt proprietar spune că a cumpărat două containere de 7 × 3 metri pe care le-a transformat într-o casă de vacanță. Ulterior le-a izolat și le-a acoperit cu dulapi groși, pentru a obține o streașină și pentru a reduce atât zgomotul ploii, cât și căldura solară.

„Vara nu folosesc aer condiționat, iar iarna am fost acolo în zilele însorite – seara am pornit aerul pe încălzire și temperatura s-a menținut bine. Este ceva mai mult zgomot la interior decât într-o casă de beton, dar pentru mine nu este deranjant. Evident, se poate anvelopa pe exterior cu vată minerală groasă de 15–20 cm, plus tencuială decorativă, și deja o poți numi casă pe structură metalică. Per total, sunt mulțumit. Logistica de amplasare a fost simplă: doar pietriș pe jos și containerele puse pe borduri. Nu am avut moloz în curte, nici zeci de materiale de construcții, nici echipă mare de muncitori. Interiorul l-am echipat în doi oameni (baie, mobilier, rigips, parchet, prize de curent)”, spune acesta.

Spațiul este suficient pentru un pat, o canapea, o măsuță, un dulap de haine, o mică zonă de bar (mini-frigider, chiuvetă, blat, cuptor cu microunde, sertare) și o baie cu duș, adaugă românul.

„Marele avantaj al caselor prefabricate rămâne viteza de construcție și faptul că astfel de locuințe pot fi aduse aproape oriunde ajunge un trailer cu macara sau o barjă pe apă. Problema principală este însă izolarea: aceste case trebuie foarte bine izolate și, obligatoriu, dotate cu un sistem de ventilație”, precizează un alt proprietar.

Casele tip container, eficiență contestată pe termen lung

Folosirea containerelor și a caselor prefabricate a fost privită inițial ca o soluție ieftină, însă prețurile au crescut în timp, astfel că investiția nu mai este la fel de profitabilă ca în trecut.

„Omul modern este fascinat – asemenea maimuței de mărgele – de tot felul de soluții aparent la îndemână: rapide, zise mai ieftine, gata să rezolve totul. Printre acestea se numără și casele din containere metalice. Un container de metal funcționează ca o cușcă Faraday, izolând persoanele din interior de undele naturale benefice care vin din Univers – unde vitale pentru om, la fel de importante ca aerul și apa. Locuirea zilnică într-o astfel de cutie înseamnă, în timp, devitalizare, deconectare și scurtarea vieții. Nimic nu poate înlocui și susține viața într-o locuință precum materialele naturale: lemnul, pământul, piatra, cânepa, paiele sau cobul”, susține o altă româncă.

Unii români afirmă alegerea caselor tip container i-a dezamăgit cu timpul.

„Am experimentat! O casă e mult mai scumpă, dar merită fiecare bănuț! În container vara este foarte cald, iarna foarte frig, plus zgomotul de afară”, spune un alt proprietar.

Un container standard, chiar și curat, rămâne doar o cutie de tablă cu schelet metalic0, consideră un alt român.

„Totuși, există containere deja echipate și izolate, special gândite pentru a fi locuite, uneori chiar cu destinații precise. Iar avantajul este că, dacă ești plimbăreț, îți poți lua casa cu tine!”, concluzionează acesta.