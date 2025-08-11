search
Luni, 11 August 2025
Analiză Examinatori auto fără noțiuni de prim-ajutor. Legea lasă o breșă periculoasă

Publicat:

O urgență medicală apărută în plin examen auto, în Capitală, aduce în prim-plan un gol legislativ care poate face diferența între viață și moarte. În prezent, examinatorii auto din România nu au obligația legală de a urma un curs de prim ajutor, deși se confruntă direct cu situații în care candidații pot avea probleme grave de sănătate la volan.

Un tanar aflat la volanul unei mașini roșii, alături de un instructor mai in vârstă, cu păr cărunt
Examinatorii auto nu sunt obligați să cunoască elemente de prim-ajutor FOTO Shutterstock

Un incident, petrecut luni în București, ne arată o lacună majoră a sistemului de examinare pentru obținerea permisului auto: examinatorii nu sunt obligați prin lege să fie instruiți în acordarea primului ajutor.

Cazul de pe strada Veseliei, din Sectorul 5 al Capitalei, în care un bărbat de 55 de ani a suferit un eveniment cardiac în timpul probei practice, ar fi putut avea un final tragic, dacă ambulanța nu ajungea într-un timp record.

Incidentul care putea să devină tragedie

În timpul examenului pentru categoria B, candidatul a început să respire greu, iar examinatorul a preluat controlul mașinii și a oprit pe dreapta.

Comisarul-șef Marius Petrache, șef serviciu secretariat și relații cu publicul – DGPCI, a explicat succesiunea evenimentelor pentru Adevărul:

„Referitor la situația exactă de astăzi, în momentul în care persoana, în vârstă de 55 de ani, a început să prezinte semne că s-ar sufoca, colegul nostru a întrebat dacă este bine, a preluat comanda autovehiculului, a oprit pe dreapta, candidatul începuse să își revină și să colaboreze. Colegul nostru i-a spus să se calmeze, i-a desfăcut centura de siguranță, a asigurat autovehiculul, care era în afara părții carosabile, i-a deschis ușa să ia aer. Persoana începuse să se liniștească, avusese un puseu de respirație.”

Între timp, în mașina de școală din spate era instructorul candidatului. Acesta s-a dat jos cu telefonul în mână, iar când examinatorul a aflat că persoana are probleme cu inima, a sunat la 112.

Așa scrie în orice manual, înainte să te apuci să faci tu ceva, chemi salvatorii”, a continuat Marius Petrache.

Mașina cu persoana în cauză s-ar fi oprit chiar în fața unui magazin, locul în care, de altfel, a fost solicitată ambulanța. Acesta ar fi primit și o sticlă de apă, iar din respectivul magazin ar fi venit alți doi bărbați care s-ar fi urcat direct în mașină și au încercat ei înșiși să îi ofere primul ajutor.

Comisarul susține că examinatorul a rămas în permanență lângă candidat și a sunat de mai multe ori la 112, pentru a informa despre fiecare modificare a stării de sănătate a sa.

A treia oară, s-au panicat toți, pe motiv că domnii care îi acordau primul ajutor nu îi mai simțeau pulsul. Operatorul 112 a zis să îl scoată din mașină, să îl întindă pe carosabil ca să efectueze manevre de resuscitare. Colegul nostru spune: haideți să îl scoatem, moment în care se aude și sirena și paramedicul, venit pe motocicletă”, susține comisarul-șef.

Un caz fericit

Comisar şef DRPCIV susține că, în situația de față, examinatorul ar fi făcut tot ce ținea de el. Din fericire, ambulanța a ajuns în timp record, nefiind nevoie ca examinatorul sau alți martori să mai intervină. În prezent, pacientul este în stare stabilă.

Este o situație cu final fericit”, a conchis Marius Petrache.

La astfel de situații neprevăzute, ne putem aștepta însă în orice moment, dat fiind că nici nu este una singulară. Semnalul de alarmă ar consta în faptul că, în prezent, nu există vreo obligativitate a examinatorilor auto să cunoască elemente de prim-ajutor.

Un gol esențial în lege: examinatorii nu sunt instruiți în prim-ajutor

Potrivit Ordinului 260/2011, atestarea examinatorilor auto nu include pregătirea în acordarea primului ajutor. Comisarul-șef Petrache confirmă:

„Cursul de prim-ajutor nu este prevăzut. Nu am considerat neapărat necesar, întrucât toți candidații care se prezintă la examenul auto sunt, prima oară, evaluați la clinica medicală. Medicul trebuie să declare dacă persoana este aptă sau să specifice afecțiunile de care suferă.”

Directiva europeană în ceea ce privește permisele ar urma să se schimbe din luna octombrie.

În mod neoficial, Marius Petrache spune că se ia în calcul o schimbare a legislației, mai ales după acest incident.

Cu atât mai mult cu cât cursurile de prim ajutor pot fi accesate, de orice cetățean, în mod gratuit.

„Orice cetățean major ar trebui să știe să acorde primul ajutor”

Managerul general al SABIF, Alice Grasu, atrage și ea atenția asupra importanței acestor cunoștințe. Nu doar în cazul examinatorilor auto, ci a oricărui cetățean responsabil:

„În opinia mea, orice cetățean major ar trebui să știe să acorde primul ajutor în cazul unui stop cardio-respirator. Toți oamenii ar trebui să aibă aceste cunoștințe, ele fiind foarte importante la un anumit moment.”

Ea reamintește că există numeroase cursuri accesibile, iar Serviciul de Ambulanță a organizat deja, în trecut, instruiri la scară largă:

„Sunt mai multe organisme care organizează astfel de cursuri de prim-ajutor. Serviciul de ambulanță a avut astfel de cursuri, organizate pe stadion în anii 2011 și 2015, unde mii de oameni au învățat manevre salvatoare de viață.”

Unde putem învăța să salvăm o viață

Organizații și instituții publice oferă cursuri de prim ajutor accesibile oricui:

  • Crucea Roșie – curs de prim ajutor de bază, 12 ore, acreditat de Centrul Global de Referință în Primul Ajutor (GFARC) și recunoscut la nivel internațional.
  • SMURD – ateliere prin programul „Salvatorii de vieți” și Caravana „Fii Pregătit” a IGSU.
  • Serviciul de Ambulanță – campanii și instruiri publice ocazionale, disponibile pe site-ul Ministerului Sănătății.
În plus, Legea Bunului Samaritean (Legea 95/2008, art. 94) protejează orice persoană care, fără pregătire medicală, acordă primul ajutor de bază cu bună-credință.

Societate

