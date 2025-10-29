30 octombrie: zece ani de la Colectiv, tragedie care a marcat România

Incendiul din clubul Colectiv din 30 octombrie 2015 a ucis 64 de persoane și a rănit peste 160, declanșând proteste masive împotriva corupției și modificări ale legislației privind siguranța în spațiile publice.

1922 – Benito Mussolini devine prim-ministru al Italiei

Pe 30 octombrie 1922, Benito Mussolini a fost numit prim-ministru al Italiei de către regele Victor Emmanuel III, marcând începutul regimului fascist în țară. Numirea sa a venit după Marșul asupra Romei, un eveniment organizat de Partidul Național Fascist pentru a exercita presiune politică asupra monarhiei.

Mussolini a format un guvern dominat de fasciști, iar în perioada următoare și-a consolidat puterea prin restrângerea libertăților civile, controlul presei și eliminarea opoziției politice. Această ascensiune a fost un punct de cotitură în istoria Italiei, pregătind terenul pentru dictatura fascistă care a durat până în 1943.

1938 – Radiofonia „Războiul lumilor”

Pe 30 octombrie 1938, postul de radio CBS din New Jersey a difuzat adaptarea radiofonică a romanului Războiul lumilor de H.G. Wells, regizată de Orson Welles. Emisiunea a fost realizată sub formă de știri dramatizate, ceea ce a determinat panica temporară a multor ascultători care au crezut că Statele Unite au fost invadate de extratereștri.

Impactul emisiunii a demonstrat puterea mass-media de a influența opinia publică și a generat dezbateri privind responsabilitatea difuzării de conținut dramatic sau fictiv în cadrul știrilor. Autoritățile și presa au reacționat rapid, explicând că incidentul a fost o dramatizare și nu o invazie reală.

1971 – Accidentul ecologic de la Certej

Pe 30 octombrie 1971, comuna Certej din județul Hunedoara a fost scena unui accident ecologic major, soldat cu 89 de morți și peste 70 de răniți. Dezastrul a fost cauzat de prăbușirea unei diguri la un iaz de decantare al unei exploatări miniere, care a eliberat un volum mare de nămol toxic peste sat.

Acest accident a avut efecte pe termen lung asupra mediului și sănătății populației locale, iar autoritățile au demarat măsuri de reconstrucție și de monitorizare a siguranței industriale în regiune. Incidentul este considerat unul dintre cele mai grave accidente industriale din România în perioada postbelică.

2015 – Incendiul din clubul Colectiv

Pe 30 octombrie 2015, un incendiu devastator a izbucnit în clubul Colectiv din București, în timpul unui concert, cel mai probabil cauzat de artificiile utilizate în interior. În urma incendiului, 64 de persoane au murit și peste 160 au fost rănite, iar multe victime au suferit arsuri grave și intoxicații cu fum.

Tragedia a atras atenția asupra deficiențelor în securitatea la incendii a cluburilor și a altor spații publice din România. După eveniment, au fost intensificate controalele și revizuirile legislației privind siguranța publică, iar incidentul a declanșat proteste masive împotriva corupției și lipsei de responsabilitate în administrația locală.

2020 – Cutremurul din Marea Egee

Pe 30 octombrie 2020, un cutremur cu magnitudinea 7,0 a lovit zona Mării Egee, între Grecia și Turcia, provocând un tsunami local. Seismul a dus la prăbușirea mai multor clădiri și la moartea a cel puțin 119 persoane, în principal din cauza colapsului construcțiilor afectate de cutremur.

Cutremurul a cauzat pagube materiale extinse, întreruperi ale infrastructurii și evacuări de urgență în regiunile afectate. Evenimentul a subliniat vulnerabilitatea geografică a zonei la activitatea seismică și necesitatea unor standarde stricte de construcții rezistente la cutremure.