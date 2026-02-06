„Europa Liberă” se închide în România. Elena Vijulie Tănase: „Libertatea nu are termen de garanție”

Publicaţia Europa Liberă, finanţată de Congresul Statelor Unite, se închide în România după șase ani de activitate. Publicaţia se închide oficial pe 31 martie.

Europa Liberă, moştenitorul serviciului Radio Europa Liberă, post de radio recepţionat în România în perioada comunismului şi până în anul 2008, se va închide la 31 martie.

Redacția actuală din România are circa de 20 de angajaţi.

Europa Liberă s-a lansat cu Sabina Fati, fostă jurnalistă de la România liberă, la conducere.

După nici doi ani, postul de director al publicaţiei a fost preluat de jurnalista Elena Vijulie Tănase, cea care conduce şi în acest moment redacţia.

”Astăzi, conducerea RFE/RL a anunțat intern închiderea Serviciului Romanesc al Europei Libere începand cu 31 martie 2026. De asemenea, a Serviciului Bulgar, la aceeiași dată. Europa Liberă Ungaria s-a închis în noiembrie 2025. Cu siguranță, o veste proastă. Și nu numai pentru mine și pentru colegii mei. Suntem o mană de jurnaliști profesioniști, iar vremurile reclamă munca noastră pe atât de multe fronturi. Totul o să fie bine. Libertatea nu are termen de garanție”, a scris Elena Vijulie Tănase pe pagina sa de Facebook.

De-a lungul timpului, publicaţia a dat numeroase dezvăluiri.