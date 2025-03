Cum reduce Trump la tăcere Vocea Americii și Radio Europa Liberă

Voice of America, Radio Free Europe, Radio Free Asia: Aceste posturi sunt o voce centrală necenzurată pentru locuitorii multor state autocratice. Președintele SUA le-a tăiat acum finanțarea prin decret.

Donald Trump a oferit un „cadou masiv” dușmanilor Americii – așa vede situația Stephen Capus, șeful postului Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL). „Aiatolahii iranieni, liderii comuniști chinezi, autocrații de la Moscova și Minsk ar sărbători declinul RFE/RL după 75 de ani. Oferirea unei victorii adversarilor noștri i-ar face mai puternici și ar slăbi America.”

Declarația sumbră a fost declanșată de un ordin executiv emis de Casa Albă pe 14 martie. Sub titlul „Continuarea reducerii birocrației federale”, documentul enumeră opt agenții care sunt obligate să-și reducă activitatea și personalul la un nivel minim. A doua pe listă este United States Agency for Global Media (USAGM), responsabilă pentru posturile de radio finanțate de guvern pentru publicul internațional. Aceasta administrează direct Voice of America (VOA) și finanțează formal posturi precum RFI/RL și Radio Free Asia, toate aflându-se acum în pericol de a fi închise.

Reporteri fără frontiere: O lovitură grea pentru libertatea presei

Încetarea celor peste 60 de programe în diverse limbi ar afecta milioane de oameni, mai ales în statele în care guvernele autocratice împiedică presa internă să ofere informații libere.

„Este într-adevăr o lovitură grea pentru libertatea presei”, spune Maren Pfalzgraf, reprezentantă pentru America de Nord și de Sud a secției germane a organizației Reporteri fără Frontiere (RSF), într-un interviu pentru DW. „Decizia afectează milioane de oameni din întreaga lume, care au primit până acum informații independente prin posturile de radio internaționale ale SUA.”

Exemplul Zimbabwe: O voce incomodă este redusă la tăcere

Impactul concret al acestei decizii poate fi văzut în Zimbabwe. RSF clasează această țară africană pe locul 116 în indexul libertății presei, menționând supravegherea arbitrară a telecomunicațiilor, defăimarea opoziției la televiziunea de stat și arestarea frecventă a jurnaliștilor independenți. VOA a transmis până acum în Zimbabwe în cele trei limbi principale: engleză, shona și ndebele.





Un jurnalist zimbabwean care lucra pentru VOA a declarat pentru DW: „Mass-media controlată de guvern a ignorat subiecte precum drepturile omului și corupția. În weekend, susținătorii guvernului au sărbătorit pe rețelele sociale. Acest lucru spune totul despre cât de important era VOA.”

Donald Trump, Elon Musk și Kari Lake au o perspectivă diferită asupra VOA

Ca o completare a ordinului executiv, Casa Albă a publicat o declarație cu titlul ironic „Vocea Americii radicale”. Acolo se afirmă că ordinul asigură „contribuabilii că nu mai trebuie să finanțeze propaganda radicală”. În declarație sunt incluse linkuri care ar demonstra presupusa poziţie părtinitoare a postului de radio. Formularea amintește de un mesaj postat de consilierul pentru comunicaţii şi reglementări al lui Trump, Elon Musk, care în februarie a descris VOA și RFE/RL drept „radicali de stânga care vorbesc doar între ei, risipind un miliard de dolari din taxele americanilor”.





Maren Pfalzgraf de la Reporteri fără Frontiere îl menționează și pe Kari Lake, liderul de facto al USAGM sub administrația Trump. „A scris pe Twitter că dorește să promoveze realizările Americii. Asta sugerează că se intenționează influențarea conținutului editorial și promovarea viziunii administrației Trump asupra lumii”, explică Pfalzgraf.

Furie și concedieri la Washington

Administrația Trump a suspendat peste 1300 de angajați ai VOA în weekend, iar aproximativ 550 de jurnaliști au fost concediați, a declarat o jurnalistă de origine asiatică din Washington pentru DW. „Mulți dintre acești jurnaliști nu sunt cetățeni americani, ci dețin vize de formare profesională și vor trebui să părăsească SUA.”

Aceasta și-a exprimat indignarea și îngrijorarea profundă: „Știrile neutre, obiective și bazate pe fapte sunt din ce în ce mai greu de menținut într-o lume inundată de propagandă și dezinformare. Sunt mândră că am avut ocazia să lucrez cu jurnaliști pentru care adevărul este o prioritate.”





VOA: „Cea mai de încredere sursă de informații necenzurate” pentru mișcarea democratică din China

Voice of America a început să emită în 1942, inițial în limba germană, ca o alternativă la radiourile naziste. Ulterior, a crescut numărul de limbi, iar în timpul Războiului Rece au fost fondate RFE/RL și Radio Free Asia.

Chang Ping, jurnalist la secția chineză a DW, a participat la protestele pro-democrație din China în 1989. „Îmi amintesc cum ne adunam într-un colț al campusului ca să ascultăm Voice of America prin difuzoarele instalate de studenți. Era cea mai de încredere sursă de informații necenzurate, care ne asigura că lumea știe despre mișcarea noastră pentru democrație.” Protestele au fost reprimate violent, iar orice comemorare a victimelor este acum interzisă în China.





Chang adaugă: „Toți jurnaliștii independenți chinezi, avocații pentru drepturile omului, tibetanii, uigurii, mongolii și alți activiști au primit sprijin într-un fel sau altul de la VOA și Radio Free Asia. De când Xi Jinping este la putere, situația presei din China s-a înrăutățit, ceea ce face ca aceste relatări necenzurate să fie și mai valoroase.”

Ar putea UE să salveze Radio Free Europe?

VOA face parte din consorțiul internațional de radiodifuziune DG8, din care face parte și Deutsche Welle. Într-o conferință de presă online de urgență, directorul DW, Peter Limbourg, a criticat administrația Trump, spunând că aceasta a slăbit libertatea și a întărit autocrațiile. „Experiențele colegilor noștri din Europa arată că, atunci când apare un vid, China și Rusia sunt primele care îl umplu. Este regretabil. De aceea, cred că Europa trebuie să acționeze urgent.”





Cel puțin în cazul RFE/RL, care are sediul la Praga, ar putea exista o soluție: Ministrul ceh de Externe, Jan Lipavský, dorește să convingă Uniunea Europeană să preia finanțarea postului.

David Ehl - Deutsche Welle