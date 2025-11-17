Escrocherie la Mânăstirea Secu: un fals preot colecta pomelnice și bani de la turiști. Suma pe care a strâns-o

Un fals preot a fost prins de polițiști în parcarea Mânăstirii Secu în timp ce colecta bani de la turiști prin intermediul pomelnicelor, folosind identități false.

Polițiștii din Vânători-Neamț au depistat un bărbat de 46 de ani, din Botoșani, care se prezenta ca preot și colecta bani de la turiști prin intermediul pomelnicelor, folosind identități false. Incidentul a avut loc pe 16 noiembrie, în jurul orei 15:00, în parcarea Mânăstirii Secu.

Potrivit IPJ Neamț, bărbatul se îmbrăca în haine preoțești și inducea în eroare persoanele prezente pentru a obține un beneficiu patrimonial injust.

„La data de 16 noiembrie, în jurul orei 15:00, polițiștii aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe DJ 157F, din localitatea Vânători Neamț, în parcarea Mânăstirii Secu, au depistat un bărbat de 46 de ani, din Botoșani, care prin inducerea în eroare a persoanelor ce se aflau acolo cu scopul de obține pentru sine un scop patrimonial injust și prin folosirea de calități mincinoase, îmbrăcat în haine preoțești, colecta de la turiști pomelnice în care se aflau diferite sume de bani. Asupra sa au fost identificate 4 bancnote de 500 euro, având inscripția PROP COPY, 2 bancnote de 20 lire, 5 bancnote de un dolar, o bancnotă de 100 lei moldovenești, o bancnotă de 200 lei, o pereche de chei auto și 4 tuburi cu mir”, a transmis IPJ Neamț.

În autoturismul folosit de acesta, polițiștii au descoperit 24 de pomelnice cu diferite sume de bani, un spray iritant lacrimogen și două piese de vestimentație preoțească.

„În cauză s-a întocmit dosarul penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune”, a informat IPJ Neamț.