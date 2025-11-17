search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Escrocherie la Mânăstirea Secu: un fals preot colecta pomelnice și bani de la turiști. Suma pe care a strâns-o

0
0
Publicat:

Un fals preot a fost prins de polițiști în parcarea Mânăstirii Secu în timp ce colecta bani de la turiști prin intermediul pomelnicelor, folosind identități false.

Fals preot, prins de polițiști FOTO: Pixibay
Fals preot, prins de polițiști FOTO: Pixibay

Polițiștii din Vânători-Neamț au depistat un bărbat de 46 de ani, din Botoșani, care se prezenta ca preot și colecta bani de la turiști prin intermediul pomelnicelor, folosind identități false. Incidentul a avut loc pe 16 noiembrie, în jurul orei 15:00, în parcarea Mânăstirii Secu.

Potrivit IPJ Neamț, bărbatul se îmbrăca în haine preoțești și inducea în eroare persoanele prezente pentru a obține un beneficiu patrimonial injust.  

„La data de 16 noiembrie, în jurul orei 15:00, polițiștii aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe DJ 157F, din localitatea Vânători Neamț, în parcarea Mânăstirii Secu, au depistat un bărbat de 46 de ani, din Botoșani, care prin inducerea în eroare a persoanelor ce se aflau acolo cu scopul de obține pentru sine un scop patrimonial injust și prin folosirea de calități mincinoase, îmbrăcat în haine preoțești, colecta de la turiști pomelnice în care se aflau diferite sume de bani.  Asupra sa au fost identificate 4 bancnote de 500 euro, având inscripția PROP COPY, 2 bancnote de 20 lire, 5 bancnote de un dolar, o bancnotă de 100 lei moldovenești, o bancnotă de 200 lei, o pereche de chei auto și 4 tuburi cu mir”, a transmis IPJ Neamț.

În autoturismul folosit de acesta, polițiștii au descoperit 24 de pomelnice cu diferite sume de bani, un spray iritant lacrimogen și două piese de vestimentație preoțească.

„În cauză s-a întocmit dosarul penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune”, a informat IPJ Neamț. 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
digi24.ro
image
Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid
stirileprotv.ro
image
Cât costă carnea de PORC în noiembrie 2025. Ce sume vor scoate din buzunar românii de Crăciun
gandul.ro
image
Ce riscă persoanele neînregistrate care vând ONLINE prăjituri și cozonaci. ANSVSA a făcut anunțul usturător
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, acuzații grave! Ce a pățit Mihai Toma la naționala României U19: “Selecționerul are ceva sânge violet”
fanatik.ro
image
„Afacerea Energoterm”. O firmă legată de un fost consilier de ministru PSD a profitat de închiderea singurei companii publice de termoficare din Tulcea
libertatea.ro
image
Sondaj: Cursă strânsă între primii 4 candidați preferați de bucureșteni pentru Primăria Capitalei
digi24.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
digisport.ro
image
DOCUMENT La Guvern se pregătește un adevărat cutremur în sistemul bugetar: Cumulul pensiei cu salariul și transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
Diana Șoșoacă a tras cu artificii de ziua ei, lângă Ambasada Ucrainei. Jandarmii i-au spart petrecerea
antena3.ro
image
Clinica stomatologică unde fetiţa de 2 ani a murit a fost închisă. Ce nereguli a constatat Inspecţia Sanitară
observatornews.ro
image
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme ambulanța! Avem detalii revoltătoare după cinci ani de anchetă
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Ce trebuie să pui peste varză ca să rămână albă și crocantă toată iarna
playtech.ro
image
Cine este campioana care a murit la doar 28 de ani: „A însemnat totul pentru noi”. Care a fost, de fapt, cauza decesului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
Ea este Violeta, tânăra cu chip de înger care a murit la doar 20 de ani într-un mod GROAZNIC! Mama fetei își strigă acum durerea pentru copilul mult iubit, pe care l-a pierdut când nu s-ar fi așteptat vreodată: „Erai fericită că ți-ai luat permisul. Mi-ai
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!
romaniatv.net
image
Românii riscă să rămână fără carne de porc chiar de sărbători. Tot mai multe focare de pestă porcină închid fermele din România
mediaflux.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate și William GettyImages 2212057455 jpg
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Elisabeta a României, prințesa cea capricioasă care, ajunsă Regina Greciei, era să distrugă monarhia

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor