Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, vine de la ora 13.00 la „Interviurile Adevărul”

Preot ieșean păcălit cu 43.000 de lei, în numele credinţei. Peste 100 de persoane au căzut victime poveştilor lacrimogene ale unui „tată îndurerat”

0
0
Publicat:

Un escroc a păcălit peste 100 de persoane, majoritatea preoți, cu poveşti lacrimogene inventate, obținând sume importante de bani, inclusiv de la enoriaşi din Germania.

Escrocul a transformat credinţa şi bunătate în sursă de venit. FOTO: Shutterstock
Escrocul a transformat credinţa şi bunătate în sursă de venit. FOTO: Shutterstock

Vasile Bobi Munteanu, un tânăr de 29 de ani, a reușit să înșele peste 100 de persoane, folosindu-se de bună-credința acestora. Ținta sa principală au fost preoții, predispuși prin natura ocupației să creadă poveștile înduioșătoare. Ulterior, aceștia răspândeau „strigătul lui de ajutor” printre enoriași, care contribuiau şi ei, fiecare cu cât putea.

Doar de la un singur preot ieșean, escrocul a obținut 43.150 de lei dintr-un total de aproape 130.000 de lei și 7.500 de euro strânși de la diverse victime. Judecătorii l-au condamnat la 2 ani și 3 luni cu suspendare, obligându-l să restituie banii celor 51 de părți civile, dar escrocul are în cont doar 5.098 de lei, ceea ce face incertă recuperarea integrală a sumelor.

Documente falsificate și povești lacrimogene

Ancheta a început în noiembrie 2020, când preotul unei parohii ieșene a fost contactat telefonic de starețul mănăstirii Sihăstria Voronei, care l-a întrebat dacă a eliberat o adeverință socială și a binecuvântat donații pentru Vasile Munteanu. Preotul nu știa nimic şi nici nu auzise acest nume, doar că, în zilele următoare, a mai primit apeluri de la alte trei parohii care îl întrebau acelaşi lucru.

Verificând documentele, a descoperit că, deși ștampila, semnătura și antetul erau autentice, adeverința fusese falsificată.

Escrocheria nu s-a limitat la România, ci s-a extins rapid și în comunitățile românești din Germania, după ce un preot din Stuttgart a fost contactat prin WhatsApp „pentru a ajuta o fetiță de 8 ani, bolnavă de leucemie”.

După ce a discutat cu Consiliul Parohial, preotul a transferat 1.000 de euro, dar ulterior a observat greșeli în documente și a sesizat autoritățile.

În aceeași perioadă, un preot din apropierea orașului Essen a postat un anunț pe grupul parohial WhatsApp, după ce şi el fusese contactat prin aceiaşi metodă şi i se solicitase ajutorul.

O enoriașă, impresionată de poveste, a virat 2.500 de euro, doar că Vasile Munteanu s-a lăcomit şi i-a mai cerut apoi încă 1.430 de euro, ceea ce a stârnit suspiciunea femeii.

Cei mai mulţi bani i-a obţinut, însă, escrocul, de la un preot din Iaşi, pe care, practic, l-a transformat într-o „vacă de muls”, notează ziaruldeiaşi. În doar două săptămâni, până când preotul și-a dat seama că este victima unei înșelăciuni, Vasile Munteanu a obținut de la faţa bisericească nu mai puţin de 43.150 de lei.

Citește și: Înşelăciune în numele unui copil bolnav. Oamenii înduioşaţi de poveste au donat bani

Văzând că îi merge şmecheria, escrocul a căpătat tot mai multă încredere şi tupeu, astfel că, la un moment dat, chiar s-a prezentat personal în fața enoriașilor unei parohii, după liturghie, cerând bani pentru „fiul său de trei ani, care avea o malformație congenitală la inimă”.

Inutil de spus că, în realitate, escrocul nu avea copii.

Banii erau colectați și prin grupuri WhatsApp: un „caz umanitar” i-a adus 2.500 de euro într-un grup național, iar alt grup intitulat „Rugăciuni” i-a adus încă 3.000 de lei, până când donatorii au descoperit că totul este o escrocherie.

Cum îşi găsea victimele

În patru luni, Munteanu a convins 120 de persoane fizice și patru juridice să vireze sume de bani, folosind mențiuni precum „donație operație”, „ajutor caz social” sau „Doamne ajută”. Pentru a obține aceste donații, a efectuat nu mai puțin de 1.456 de apeluri telefonice.

Planul său era simplu, dar eficient: căuta pe internet adresele parohiilor, lua legătura cu preoții și le prezenta povești emoționante despre copii bolnavi care necesitau operații urgente în Turcia sau Italia.

Preoții își deschideau inimile și pungile, prezentând apoi cazul enoriașilor, iar Munteanu aștepta în imediata apropiere a bisericii, cu documente medicale falsificate și un comportament smerit, care adormea orice bănuială.

În cazul Germaniei, escrocul s-a folosit de lista parohiilor ortodoxe postată pe site-ul Ministerului român al Afacerilor Externe, de unde a luat numerele de telefon, după care s-a apucat să-i sune pe preoţii acestora.

Instanţa a fost şi ea blândă cu escrocul

Dosarul tânărului de 29 de ani a fost înaintat Judecătoriei în iulie 2021, cu 92 de cazuri de înșelăciune documentate, iar Vasile Bobi Munteanu şi-a recunoscut faptele de la bun început.

Cu toate că amploarea înșelătoriei și numărul victimelor au fost considerabile,  magistrații au ținut cont de circumstanțele personale ale escrocului: fusese instituționalizat ca minor, a stat ulterior în plasament familial și nu avea antecedente penale, astfel că, deşi Codul Penal prevede pentru astfel de fapte pedepse între șase luni și trei ani de închisoare, momentan nu va ajunge după gratii.

Judecătorii l-au condamnat pe Munteanu la 2 ani și 3 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, și l-au obligat să restituie celor 51 de persoane care s-au constituit părți civile suma totală de 129.300 de lei și 7.750 de euro, precum și cheltuielile judiciare de 15.000 de lei.

Problema rămâne acum recuperarea integrală a banilor, întrucât escrocul mai deține doar 5.098 de lei în cont.

În plus, Munteanu are și alte procese similare în derulare, pentru escrocherii comise în alte județe, ceea ce înseamnă că mulţi dintre păgubiţi s-ar putea să nu-şi mai vadă niciodată banii înapoi.

Iaşi

