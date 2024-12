Cunoscut epidemiolog, despre Boala X: Gravitatea acestei afecțiuni este dificil de evaluat în acest moment. Care sunt simptomele

Vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, Emilian Popovici, a vorbit despre Boala X, noua afecțiune respiratorie, despre care se cunosc puține informații. El susține că peste 64% din cazuri au fost raportate la persoane sub 14 ani, iar cele mai frecvente simptome includ febră și tuse.

Noul raport al OMS publicat în 9 decembrie 2024 menționează 406 cazuri de Boală X și 31 de decese, arată epidemiologul Emilian Popovici, într-o postare pe Facebook.

Primul caz a fost identificat pe 24 octombrie. Numărul de cazuri noi raportate pe săptămână a atins aparent vârful la începutul lunii noiembrie. Până acum, toate cazurile au avut loc în provincia Kwango din RDC.

Potrivit raportului, cele 406 cazuri și 31 de decese indică o rată de mortalitate de 7,6%.

„Spre comparație rata de mortalitate Covid-19 a fost estimată la aproximativ 1%, în timp ce rata de mortalitate a focarului de SARS din 2002-2004 a fost de aproximativ 10%. Gripa sezonieră are o rată de mortalitate sub cea a COVID 19. Numărul de decese raportat de OMS diferă de estimările anterioare. Rapoartele inițiale menționau spre exemplu între 79 și 143 de decese și semnificativ mai multe cazuri de îmbolnăvire . Cel mai probabil, diferenta se datorează arentiei deosebite manifestată de OMS în clasificarea cazurilor”, explică Emilian Popovici.

Epidemiolog: Numărul deceselor va crește!

De asemenea se menționează că mai multe decese au avut loc în afara unităților medicale și încă mai trebuie investigate. Cu alte cuvinte, numărul deceselor raportate de OMS aproape sigur va crește.

„Raportul OMS confirmă în continuare informațiile anterioare conform cărora boala afectează în mod predominant persoanele mai tinere. Peste 64% din toate cazurile au fost raportate la persoane sub 14 ani iar aproximativ 53% din toate cazurile au apărut la copii sub cinci ani. Majoritatea deceselor s-au înregistrat la copii; jumătate din totalul deceselor au avut loc la copii sub vârsta de cinci ani”, precizează dr. Popovici.

Gravitatea acestei boli este dificil de evaluat în acest moment. Raportul OMS notează că majoritatea pacienților prezentau și semne de malnutriție extremă. În plus, malaria este frecventă în această regiune.

„Acești factori și alți factori ar putea exacerba severitatea acestei boli, ducând la manifestări clinice mai severe și o rată crescută a mortalității. Agentul cauzal al bolii X rămâne necunoscut pentru moment. Manifestările clinice sunt în concordanță cu cele generate de un virus cu transmitere respiratorie”, explică specialistul.

Raportul OMS mai menționează că unele cazuri par să fi avut loc în cadrul familial. Răspândirea printre membrii apropiați ai familiei este, de asemenea caracteristică pentru un virus transmis pe cale respiratorie. Dar alte posibilități de transmitere sau chiar o etiologie netransmisibilă, nu pot fi excluse în acest moment, precizează epidemiologul.

„Și ce interesează poate cel mai mult ! Riscul estimat de OMS pentru regiunea Kwango în care au apărut cazurile este înalt, pentru Republica Democrată Congo este moderat , pentru regiunea din Africa în care se află Republica Democrată Congo și pentru Africa riscul este scăzut cum este de altfel și pentru restul lumii !”, concluzionează Emilian Popovici.

Despre Boala X a atras atenția și pneumologul Beatrice Mahler. „Nu este un joc și nici o glumă, este o boală pe care lumea medicală internațională o privește cu mare atenție. (...)Până acum știm că se transmite prin aer. Simptomele seamănă în primele zile cu gripa. Adică: febră, dureri de cap, tuse, dificultăți de respirație. Ulterior apare anemia severă, care necesită transfuzii de sânge”, spune medicul.