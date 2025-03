Cosmin Crăciun, un buzoian pasionat de călătorii, s-a întors recent dintr-o călătorie de aproximativ 26.000 de kilometri, cu propriul autoturism, până în Yakutsk (Rusia), cel mai rece oraş din lume.

Cosmin şi-a început expediţia în luna ianuarie a acestui an, străbătând Turcia, Munţii Caucaz şi Kazahstan, înainte de a ajunge în primul punct din itinerariul său, Lacul Baikal, ulterior continuându-şi expediţia către polul frigului.

"Am plecat pe 11 ianuarie 2025 şi în 23 de zile am ajuns la Lacul Baikal. Am făcut aproximativ 9.500 km, de la Buzău până la Lacul Baikal. Acesta a fost primul gând pe care l-am avut când m-am hotărât să plec în această expediţie. După aceea m-am gândit să merg şi la Yakutsk, cel mai rece oraş de pe planetă. Am plecat singur în expediţie cu maşina, aproape că am renunţat la un moment dat la ideea de a mai merge la Yakutsk din motive de siguranţă, pentru că drumul a fost foarte greu, fără benzinării, fără asfalt. Am ajuns la Baikal, apoi la Ulan-Ude aveam în plan să mă întâlnesc cu un român care locuieşte aici, Marius. I-am scris, ne-am întâlnit undeva în oraş, am mers la el peste seară, i-am cunoscut familia şi l-am întrebat în glumă dacă ar vrea să meargă la Yakutsk. Locuieşte de 18 ani în Ulan-Ude, nu mai fusese la Yakutsk, nu a mai durat mult şi a spus că merge şi aşa am mai străbătut încă 3.000 de km, în patru zile. Drumul este foarte solicitant din punct de vedere psihic, nu sunt locuitori. Din când în când mai vezi câte o maşină. Am avut nişte martori aprinşi la maşină, probabil de la frig, dar nu au fost probleme", a declarat, pentru Agerpres, Cosmin Crăciun.

Pentru a ajunge în siguranţă la polul frigului, românul nu şi-a echipat autoturismul cu dotări speciale. Cu toate că, de-a lungul timpului, a străbătut distanţe lungi, drumul prin Siberia s-a dovedit deosebit de solicitant, pe alocuri periculos, o distanţă de aproximativ 10 kilometri parcurgând-o pe un fluviu îngheţat.

La volanul unui autoturism Dacia Duster 3, a parcurs până la Yakutsk şi înapoi în România aproximativ 26.000 de kilometri, timp în care a alimentat de 75 de ori.

"Am scos nişte sume, tot ce am notat am calculat şi destul de impresionante aceste cifre. Am parcurs 26.000 de kilometri (...), acolo alimentezi unde găseşti, dacă a scăzut sub jumate trebuie să cauţi benzinărie pentru că următoarea este posibil să fie la peste 200 de kilometri. 26.000 de kilometri în aceste 53 de zile. Partea interesantă este câţi litri de benzină am consumat. Cu benzina asta pe care am consumat-o acolo, dacă ar fi fost să o consum în Europa, cu siguranţă era un împrumut la bancă. Am consumat 2.423 de litri, o cisternă de benzină, una mai micuţă. (...) Câte alimentări am făcut, nu plinuri, adică de la gol total la plin, 75 de alimentări, în 53 de zile", a dezvăluit, într-un clip video postat pe Youtube, Cosmin Crăciun.

Costul întregii călătorii s-a ridicat la suma de 3.300 de euro, fără a pune la socoteală cheltuielile neprevăzute, care au mai consumat în jur de 1.200 euro din bugetul românului.

"La 26.000 de kilometri şi 2.423 de litri, consumul a fost de 9,3, ăsta a fost consumul meu mediu la această distanţă, consumul mixt de fapt. Câţi bani am cheltuit pe benzină? Am cheltuit pe această benzină, pe 26.000 de kilometri, 8.730 de lei, asta înseamnă 1.750 de euro. Pe cazare am cheltuit 5.240 de lei, adică 1.050 de euro, aici au fost cazări între 50 de lei şi 300 de lei, am locuit în 27 de hoteluri (...) Cât am cheltuit pentru diverse, cât am pus pe card, cât am plătit asigurarea, amenzi, anvelopele, parbrizul şi alte mici cheltuieli, am adunat 1.200 de euro. Pentru cumpărături în 53 de zile, nu am notat chiar fiecare chestie pe care am cumpărat-o, una peste alta au fost 2.000 de lei, adică 400 de euro. (...) Mi-a ieşit un total costuri expediţie, 53 de zile, de când am plecat de acasă, benzină, mâncare, cazare şi ce am luat pentru acasă, plus cheltuielile pe care vi le-am spus, piese (samd), un total de 4.400 - 4.500 de euro. Am scăzut 1.200 de euro, dacă ar fi fost să nu iau anvelope, amenzi şi rămân 3.200-3.300 euro, banii de care am avut nevoie în această expediţie de 53 de zile. Mi se pare destul de ieftin, raportat la numărul de kilometri, de zile", a mai precizat Cosmin Crăciun.

La Yakutsk, buzoianul a petrecut câteva zile, timp în care a reuşit să experimenteze viaţa la -40 de grade Celsius. S-a plimbat timp de jumătate de oră prin frig, îngheţându-i genele, a vizitat o piaţă în aer liber, din care se puteau cumpăra carne şi peşte îngheţate, şi a mers într-un mall. A fost martor la cum locuitorii din oraş îşi ţin autoturismele pornite atunci când parchează, astfel încât să poată porni atunci când merg la serviciu.

"Oamenii sunt foarte primitori, mă întreabă de unde sunt, dau noroc, pun întrebări. Am fost într-o piaţă care este afară. Vânzătorii au hainele lor speciale, mănuşi, cizme. Stau afară toată ziua, vând peşte congelat şi carne de cal, de vită, de căprioară, produse ţinute afară. Este o piaţă cum este la noi. Erau -39, -40 de grade Celsius. Dacă stai vreo jumătate de oră afară, îţi îngheaţă faţa, nasul, genele, tot. Am mers vreo 3 kilometri pe jos şi mi se lipiseră nările, mă usturau. Locuinţele în oraş sunt încălzite prin sistem centralizat, intrările, geamurile, uşile sunt dublate, geamurile la maşini toate duble. În rest, este o viaţă normală, oamenii aşteaptă în staţie autobuzul, o viaţă normală, doar că la temperaturi mai joase. A meritat deplasarea, cel puţin o dată în viaţă merită să faci expediţia să vezi cum se trăieşte la temperaturile acestea. Senzaţia este unică, locul în sine este unic, cel mai rece oraş din lume, doar zăpadă, gheaţă şi ceaţă", a subliniat Cosmin Crăciun.