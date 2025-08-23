search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
FCU Craiova, la un pas de prăbușire. Penalizare drastică de 94 de puncte și risc de excludere totală din campionat

Publicat:

FCU Craiova traversează momente cumplite, astfel că formația alb-albastră a primit un ultimatum din partea Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal.

FCU Craiova a fost penalizată cu 94 de puncte și urmează să fie exclusă din competițiile FRF
FCU Craiova a fost penalizată cu 94 de puncte și urmează să fie exclusă din competițiile FRF

Gruparea patronată de către Adrian Mititelu nu și-a obținut licența pentru Liga 2, iar „blestemele” par să se țină lanț de clubul îngropat, în prezent, de datorii. FCU mai are o singură șansă să achite sumele restante unor foști jucători, dar și clubului Dinamo, pentru un meci din Cupa României.

Alături de Dinamo, pe lista creditorilor se află Drăgan Florin Anton, Morra Maurizio, Buta Gabriel Nicolae (dosar 1), Aldegani Gabriele, Achim Alexandru Vlad, Chitu Aurelian Ionuț, Oltean Tudor Alexandru, la care se adaugă dosarul fostului președinte, Marcel Pușcaș, dar și un al doilea dosar al lui Gabriel Buta, respectiv dosarele lui Andrei Albu și Alexandru Mărgărit.

Depunctare masivă de 94 puncte 

După o serie de depunctări aplicate lunile trecute, echipa din Bănie a fost taxată, din nou, zilele trecute. Cu o penalizate totală de 94 de puncte, viitorul celor de la FCU Craiova este, acum, incert, astfel că formația retrogradă în Liga 3 riscă să fie exclusă definitiv din competițiile FRF.

De acum, nu se mai pune problema altor depunctări, pentru că totalul sancțiunilor a ajuns deja la 10 puncte. Dacă însă, într-un singur dosar, echipa va ajunge la 12 puncte penalizare, FCU Craiova 1948 va fi automat exclusă din fotbal.

Concret, FCU Craiova trebuie să plătească sumele datorate în maximum 90 de zile de la deschiderea litigiului. Aceste 90 de zile sunt împărțite în 6 etape a câte 15 zile. La fiecare etapă neplătită, echipa pierde câte 2 puncte.

Scenariu sumbru pentru FCU Craiova

Conform gsp.ro, formația nu mai poate evita scenariul excluderii din competițiile FRF și ar urma să fie dezafiliată pe data de 3 septembrie.

Ce spune Regulamentul Disciplinar

„Clubul care nu plăteşte unei alte persoane sau FRF/LPF/AJF execută obligațiile stabilite, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, o sumă de bani, integral sau parţial, deşi există în acest sens o hotărâre definitivă a unui organism jurisdicțional al FRF/LPF/AJF și/sau TAS:

a. va fi obligat la plata unei penalități de la 3.000 la 7.000 lei și i se va acorda un termen de gratie de 5 zile pentru executarea integrală a obligațiilor de plată.

b. i se va interzice dreptul de a transfera și/sau legitima jucători în calitate de club cesionar și i se vor scădea puncte. Scăderea de puncte se aplica asupra celor acumulate în campionat de echipa de categoria cea mai ridicată, urmând ca, la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere de plata, calculate de la data expirării termenului de gratie, echipei în cauza să i se scadă câte 2 puncte.

c. Sancțiunile arătate la litera b) se aplica timp de 90 de zile, după care echipa clubului respectiv va fi exclusă din toate competițiile în curs și retrogradată în categoria inferioară.

Dacă clubul nu-și execută obligația de plata în termen de 30 de zile de la retrogradarea echipei de categoria cea mai ridicată, clubul va fi exclus din toate competițiile FRF/LPF/AJF.”, conform articolului 85.

Adrian Mititelu: „Ei sunt terminați. O mafie!”

„Așa zisele hotărâri și decizii al FRF, inclusiv depunctările astea, nu au nicio valoare, fiindcă ei nu au mandate legale și, în plus, după decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, nu mai sunt definitive. S-a terminat! Trebuie să facă obiectul instanțelor de judecată.

Păi noi am contestat deja la Tribunal fiecare depunctare, dar și refuzul să fim primiți să jucăm în Liga 2. Cazurile sunt pe rol, avem termene, deci deciziile lor nu pot produce efecte cât timp ele sunt sunt contestate și se află în procesul de judecare. Orice decizie a lor trebuie supusă justiției și abia apoi poate produce efecte. Ei sunt terminați!

Să poată verifica cum a avut loc procesul de licențiere sau cum se dau deciziile FRF. Păi noi jucam în Liga 2 cu cluburi neafiliate! Așa că în septembrie se va anula tot ce s-a dat împotriva nostră. Gata, s-a terminat cu TAS!

Toată lumea zice că eu bat câmpii, dar munca mea nu a fost în zadar! Eu le mai dau 6 luni lui Burleanu și clica lui de impostori! O mafie care a uzurpat fotbalul românesc, ilegal! Vor pleca toți!”, a admis Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, conform gsp.ro.

Sport

