Avocații unei agenții de pariuri sportive au trimis un drept la replică în care neagă legătura între brandul “Winner” și persoanele investigate într-un dosar penal.

Cu referire la articolul publicat de www.adevarul.ro, intitulat „Descinderi la clanurile „Sportivii” şi „Cămătarii” au bătut mai mulți proprietari de săli de jocuri de noroc", în data de 24 iunie 2025, în cadrul căruia este menționat numele Wexler Lior și este asociat în mod direct brandul „Winner” cu activități de natură penală, formulăm prezentul drept la replică, în temeiul dispozițiilor art. 30 alin. (6) și (8) din Constituția României, art. 72-75 și art. 252-257 din Codul Civil, precum și art. 26-28 din Legea presei nr. 8/1996,:

1. Lipsa oricărei legături între brandul “Winner” și persoanele investigate

Brandul „Winner” este o marcă înregistrată și utilizată în exclusivitate pe teritoriul României de compania NEW GAMBLING SOLUTIONS S.R.L., cu sediul in București, Sector 2, Strada Gara Herăstrău nr. 2, birou E 07.14, etaj 7, având număr de ordine in Registrul Comerțului J2023017074404 și C.U.I. 48776759, persoană juridică română licențiată și autorizată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), care operează în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Precizăm că marca „Winner” este prezenta in Romania exclusiv în mediul online, în baza unei licențe valabile pentru jocuri de noroc la distanță, emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Iar NEW GAMBLING SOLUTIONS S.R.L., compania care operează marca nu are nicio legătură juridică, economică sau operațională cu agențiile fizice „Winner” menționate în articol. De altfel, aceste agenții nu mai dețin dreptul de a opera sub marca „Winner” încă din anul 2023.

Totodată, NEW GAMBLING SOLUTIONS S.R.L. nu are nicio asociere, directă sau indirectă, de natură juridică, economică ori operațională cu domnul Wexler Lior sau cu alte persoane menționate în investigația penală relatată în materialul de presă.

2. Precizări privind francizele anterioare.

În ceea ce privește istoricul utilizării mărcii „Winner” până la finalul anului 2023, este important să subliniem că anumite agenții de pariuri operate de terți au funcționat în regim de franciză, în baza unor contracte comerciale temporare, încheiate exclusiv pentru dreptul de utilizare limitată a brandului în scopuri de marketing și identificare vizuală.

Aceste relații contractuale nu presupuneau nicio formă de implicare directă din partea titularului mărcii în administrarea, conducerea sau operarea efectivă a acestor agenții. Controlul operațional, managementul activității comerciale, selecția personalului, precum și respectarea obligațiilor legale și fiscale reveneau în exclusivitate operatorilor francizați. BRANDUL „Winner” a fost utilizat strict în temeiul unui drept conferit prin contract.

Toate aceste contracte de franciză au fost denunțate și încetate integral în cursul anului 2023. Începând cu această dată, niciun terț nu mai deține un drept legal de utilizare a mărcii „Winner” – nici în scopuri de operare, nici în comunicare comercială sau relații cu publicul.

Prin urmare, orice activitate desfășurată de foști francizați sau de alte entități care utilizează sau au utilizat în mod abuziv această denumire după încetarea contractelor de franciză nu poate fi asociată, în niciun mod, cu marca „Winner”.

3. Prejudiciu de imagine și încălcarea drepturilor nepatrimoniale.

Asocierea numelui „Winner” – marcă utilizată exclusiv de compania NEW GAMBLING SOLUTIONS S.R.L. în mediul online – cu fapte penale de o gravitate extremă – precum șantaj, constituirea unui grup infracțional organizat, violență și amenințări – generează un prejudiciu major de imagine și afectează în mod grav drepturile nepatrimoniale garantate de Codul Civil și recunoscute în jurisprudența constantă a instanțelor române.

* Dreptul la demnitate profesională și reputație comercială (art. 72-73 C. civ.);

* Dreptul la identitate și la propria marcă (art. 75 C. civ.);

* Dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de atingere a onoarei, reputației sau imaginii publice;

* Interdicția de a atribui fapte neadevărate sau neprobate care pot crea confuzii grave în rândul opiniei

publice sau al autorităților (art. 255 C. civ.).

În temeiul celor de mai sus, solicităm:

* Eliminarea numelui și a mărcii „Winner” din cuprinsul articolului publicat, întrucât asocierea acesteia cu faptele relatate este nejustificată și neconformă cu realitatea juridică;

* Publicarea integrală a prezentului drept la replică, cu același grad de vizibilitate și prin aceleași canale media utilizate pentru publicarea materialului inițial, pentru a asigura o informare corectă, completă și echilibrată a opiniei publice și pentru a limita efectele negative ale prejudiciului deja produs.

Ne rezervăm dreptul de a recurge la toate căile legale pentru apărarea drepturilor noastre în cazul în care solicitările de mai sus nu vor fi respectate.

Cu considerație,

Pentru New Gambling Solutions S.R.L.

A.A.IORDAN, DUMITRICA SI ASOCIATII prin avocat Iordan Aurelian Antonio