Dovleacul, alimentul cu efecte uimitoare asupra ochilor. Ce alte beneficii mai are

Pe măsură ce vremea se răcește, mulți oameni așteaptă cu nerăbdare să se bucure de celebrul dovleac copt sau chiar de o supă-cremă. Nu numai că dovleacul este delicios și versatil, dar este și plin de nutrienți. Are o cantitate impresionantă de betacaroten și alți antioxidanți care pot ajuta la prevenirea bolilor cronice, relatează Health.

Iată care sunt beneficiile pentru sănătate ale dovleacului

Îmbunătățește sănătatea ochilor

Cu toții am auzit că morcovii sunt buni pentru sănătatea ochilor, însă și dovleacul are substanțe nutritive similare care sunt benefice pentru ochii tăi, în special vitamina A sub formă de betacaroten.

Vitamina A este o parte esențială a rodopsinei - o proteină din retină. Mai mult, betacarotenul, o formă de provitamina A care este și un antioxidant, ajută la prevenirea degenerescenței maculare legate de vârstă.

Pe lângă vitamina A, dovleacul conține și vitamina C, un alt antioxidant care poate ajuta la prevenirea și tratarea degenerescenței maculare. Oamenii de știință susțin că un aport mai mare de vitamina C din alimentație poate reduce riscul de apariție a cataractei, dar sunt necesare mai multe studii pentru a se confirma acest lucru.

Un alt antioxidant care se găsește în dovleac, vitamina E, poate preveni stresul oxidativ asociat cu bolile oculare, precum cataracta.

Reduce riscul de boli cronice și de cancer

Dovleacul este un aliment plin de fibre, vitamine, minerale și antioxidanți. Fibrele sunt substanțe nutritive care sunt asociate cu un risc scăzut de boli cardiovasculare, iar antioxidanții din dovleac pot proteja împotriva stresului oxidativ, care este asociat cu boli cardiovasculare, neurologice, respiratorii și cancer.

Conform unei meta-analize, un aport alimentar mai mare de beta-caroten a fost asociat cu un risc redus de cancer pulmonar pentru nefumători. În plus, aportul de vitamina C a fost asociat cu un risc redus de diferite tipuri de cancer și boli cardiovasculare.

Îmbunătățește sănătatea pielii

Antioxidanții din dovleac, în special vitamina C, sunt, de asemenea, esențiali pentru sănătatea pielii. Vitamina C este esențială pentru organism, fiind necesară pentru vindecarea rănilor. Mai mult decât atât, această vă protejează pielea împotriva razelor UV dăunătoare și este necesară pentru formarea colagenului.

Îmbunătățește sănătatea digestivă

Fibrele sunt asociate cu o mai bună sănătate digestivă. Consumul unei cantități suficiente de fibre și de alimente bogate în prebiotice poate contribui, de asemenea, la menținerea unui microbiom intestinal sănătos.