Unghii terifiante perfecte pentru Halloween

Hei, tu! Da, tu care alergi acum prin casă să gătești dovleci și să alegi costumul perfect pentru petrecere. Stai o secundă și gândește-te la unghiile tale. Anul ăsta, de Halloween, nu mai merge cu oja roșie ștearsă de pe mâini.

Vreau să-ți spun cum să faci unghiile să fie vedeta serii – terifiante, sclipitoare și rezistente până dimineața când te trezești cu mahmureală. Eu am testat anul trecut și promit: cu produsele pentru unghii de la Everin, o să fii regina groazei fără să-ți faci griji că se șterge totul la prima rundă de shot-uri.

Să începem cu ce e cool în 2025. Halloween-ul ăsta e despre mixul nebun: neon care strălucește în beznă, chrome care reflectă luminițele de la petrecere și texturi 3D care par vii. Uită de vampirița cu unghii negre cu sânge picurând sau pe vrăjitoarea cu hexagoane purpurii. Totul se face acasă, în maxim o oră, cu oje semipermanente care țin săptămâni. Nu mai ești sclava salonului – tu ești artista!

Modelul meu preferat: Dovleacul exploziv Imaginează-ți un deget cu un dovleac portocaliu neon, cu ochi verzi și gura rânjind cu colți. Sună complicat? Deloc.

Pregătește unghiile: pilește, împinge cuticulele cu un bețișor și degresează bine. Aplică o bază rubber Soo Glammy – secretul meu pentru ca totul să țină lipit ca magneții. Două straturi de ojă portocalie din Royal Collection – acum la doar 21 lei bucata, reducere 15%! Cu un gel negru subțire, desenează fața. Adaugă glitter verde pentru ochi. Top coat și gata – sub lampă UV 60 de secunde. Rezistă la dans, băuturi, îmbrățișări lipicioase.

Pânza de paianjen sexy Pe un fond negru mat, țese fire albe subțiri cu un liner gel. Pune un păianjen mic pe inelarul stâng. Adaugă un strop de roșu pentru sânge. Perfect pentru rochia neagră mătăsoasă. Folosește Royal 70 Classic Red la super preț pentru accente.

Fantome glow-in-the-dark Fond mov închis, fantome albe cu ochi negri. Top coat special care luminează în întuneric – o să sperii pe toată lumea când stingi lumina!

Crani cu diamante Gri chrome, cranii sculptați cu gel builder. Pudră chrome peste – arată ca bijuterii mortale.

Hex-uri voodoo Portocaliu cu hexagoane negre și purpură. Striping tape ajută la linii perfecte – ieftin și rapid.

Sânge picurând Negru lucios cu picături roșii 3D din gel roșu. Adaugă cristale pentru efect sclipitor.

Sfaturi de la mine, care am făcut greșeli anul trecut:

Lucrează în straturi subțiri – altfel se fac bule și plesnește totul.

Lampă UV minim 48W, altfel nu se usucă bine.

Hidratează cuticulele

Testează pe o unghie mai întâi, să vezi dacă îți place.

Și acum, vestea bună: pe pagina de oferte speciale e haosul reducerilor! Toate ojele Royal Collection la 21 lei (era 25), Almaz Gel Fireworks la 103 lei (20% off), degresante la 10% reducere. Baza rubber Nudelicious și Soo Glammy – perfecte pentru Halloween – sunt în stoc și livrează gratuit peste 250 lei. Comandă acum, că stocurile zboară!

Dar nu te opri aici. Halloween e doar aperitivul. Pe 7 noiembrie vine Black Friday – reduceri nebune la kituri complete, geluri builder. Urmărește pagina zilnic și fii prima care prinde ofertele. Anul acesta, unghiile tale o să fie legendare tot anul!