Video Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe de viață

Un bărbat de 61 de ani și-a pierdut viața după ce a fost atacat de un urs pe un traseu montan din nordul Greciei. Victima și-a filmat ultimele clipe de viață, înainte să cadă într-o prăpastie, în timp ce striga disperat după ajutor.

Christos Stavrianidis, în vârstă de 61 de ani, se afla în drumeție în pădurea Frakto, din regiunea Drama, Grecia, împreună cu un prieten. Telefonul său a înregistrat un videoclip de 49 de secunde, recuperat ulterior de autorități, în care se vede cum un urs brun de mari dimensiuni apare pe potecă și se apropie de bărbat, potrivit Daily Mail.

Pe măsură ce animalul se apropie, Stavrianidis strigă cu voce tot mai tensionată către prietenul său: „Unde ești? Vino! Vino la mine. Vino aici la mine. Vino la mine, îți spun. Vino la mine”.

În fundal, un câine latră necontenit la urs. La un moment dat, se aude și o voce: „Aruncă-l, Dimitri”, urmată de sunetul unui spray pulverizat. După câteva clipe, victima tușește, strigă speriată și cade în gol în prăpastie.

Mărturia prietenului care a asistat neputincios

Prietenul victimei, identificat drept Dimitris, a povestit presei locale cum excursia lor s-a transformat într-un coșmar. „Eu și prietenul meu Christos am mers într-o excursie de o zi în pădurea Fraktos. La un moment dat, aproape de un vârf, el s-a dus să vadă priveliștea. Eu am mers zece metri mai departe și l-am auzit strigând: «Dimitris, vino să vezi un urs»”, a relatat el.

Dimitris a spus că a fost șocat când a realizat cât de aproape se afla animalul: „Ursul era la șase sau șapte metri de Christos, a atacat, el l-a stropit cu spray, ursul a fugit, a venit spre mine și l-am văzut la doi-trei metri în fața mea. Nici n-am avut timp... Am fost cu adevărat șocat”.

Potrivit lui, câinele a sărit în fața ursului, reușind să-l oprească pentru câteva secunde. „Apoi s-a ridicat în două picioare și a atacat din nou. Am reușit să scot spray-ul cu piper, l-am pulverizat și a fugit”, a adăugat acesta.

Cum și-a găsit sfârșitul Christos

După ce a revenit către Christos, ursul ar fi lovit victima, ceea ce a dus la căderea fatală în prăpastie. „Cred că l-a împins, poate cu picioarele, cu corpul, oricum, i-a dat una și a plecat ca și cum nu ar fi existat. Eu așa cred, că l-a împins”, a declarat martorul.

El a descris animalul ca fiind „un urs uriaș, un mascul adult foarte mare, primul pe care l-am văzut vreodată”.

Dimitris a mai spus că ultimele clipe ale prietenului său au fost cutremurătoare: „La momentul în care l-a atacat, am auzit un «oh, oh, oh», cade prima dată și face «ah», cade a doua oară și face «ah» din nou și apoi n-am mai auzit nimic”.

Apeluri disperate și final tragic

Rămas singur, Dimitris a încercat să-și găsească prietenul. „Am strigat să văd dacă răspunde, dar nimic. Am sunat la 166, 112 să dau coordonatele. Am sunat și prieteni pentru că era o zonă dificilă, nu se putea ajunge ușor, erau stânci, se putea intra doar din anumite puncte”, a explicat el.

Incidentul a avut loc duminică, 8 iunie. Autopsia a confirmat că bărbatul a murit pe loc, în urma căzăturii. Înmormântarea a avut loc pe 12 iunie.