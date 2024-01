Dilemele românilor care vor să se îmbogățească în America. „Ce taxe plătesc când aduc banii în țară?” Răspunsurile primite

Un antreprenor român intenționează să deschidă o firmă în Statele Unite, însă îi lipsesc anumite informații esențiale pentru asta. În disperare de cauză, pentru că nici contabilul său nu stăpânește domeniul, a încercat să afle cum să procedeze apelând la internet.

Schimburile comerciale și afacerile dintre SUA și România cresc de la an la an și tot mai mulți români sunt tentați să deschidă o afacere peste Ocean. Asta și pentru că românii au fost mereu pro-americani, dar și pentru că în timp ce zona euro a intrat în recesiune, iar în ultimii 15 ani a avut doar creșteri economice marginale, cea a SUA aproape s-a dublat.

Unul dintre românii care ar vrea să deschidă un LLC (echivalentul unui SRL) în Statele Unite ale Americii se confruntă cu o problemă serioasă. Pentru că nu știe cum să o rezolve și pentru că nici contabilul său nu este familiarizat cu legislația SUA, a apelat la o postare pe Facebook pe Grupul Antreprenorilor din România.

„Bună ziua și an nou fericit! Dețin un SRL de 4 ani. Din mai multe cauze doresc să înființez un LLC în America, dar nu sunt sigur cum se procedează în momentul în care doresc să aduc banii în țară. Am întrebat contabilul, dar nu este specializat pe acest domeniu, de aceea am venit cu această întrebare”, și-a început el postarea.

A continuat apoi cu întrebarea: „De exemplu, dacă LLC-ul înregistrează un profit de 100.000 de dolari, ce taxe trebuie să plătesc în momentul în care aduc banii în țară (aici nu vorbesc de ce taxe trebuie plătite pentru profit în USA)? Înregistrarea LLC-ul se va face în Delaware. Vă mulțumesc pentru orice răspuns și ajutor. O zi plăcută în continuare”

Ce spun românii

„În principiu, e aplicată cota standard de impozitare, de 16%. Și cred că se adaugă CASS, la cota de 24 de salarii minime”, a răspuns cineva. „Banii sunt impozitați în America. Se mai impozitează o dată când intră în țară?”, a întrebat altcineva.

„Da, plătești impozit pe dividende pentru că ai rezistență fiscală în România. Să schimbi rezidența fiscală nu e chiar ușor”, a intervenit altcineva cu un răspuns. „Nu”, a spus altul, în timp ce autorul primului răspuns, la postarea inițială, a revenit: „Da, dacă ai sediu fiscal în România trebuie să plătești impozit pe venit pentru orice bani care ajung la tine: donații, moșteniri, salariu, servicii prestate în altă țară și în urmă cărora ai fost plătit. Dividende intră la altă categorie de impozitare.”

„Doar pentru dividende există un tratat de evitare a dublei impozitări cu SUA, W8BEN se numește. Dar în cazul ăsta e vorba de salariu sau profit, din câte înțeleg”, a fost alt comentariu.

O dilemă, zeci de răspunsuri diferite

Altcineva a venit cu detalii interesante: „Depinde de cum vrei să repatriezi profitul. Dacă o faci sub formă de dividende către tine ca persoană fizică, plătești impozit pe venit și CASS la plafonul maxim stabilit legal. Dacă o faci prin SRL (ex: facturezi LLC-ul) atunci plătești taxele românești standard când scoți dividendele ulterior.”

„Dacă firma ta din SUA înregistrează profit, probabil plătești și impozit acolo. Sau chiar dacă impozitul este zero, tot rezultă că sunt taxați banii. Următorul pas este să deschizi un cont acolo pe PF și unul în România. Banii din firma SUA deja impozitați poți să-i transferi în cont privat din State, apoi în România fără probleme. Deja banii sunt impozitați în State”, a fost altă idee.

„Ar fi interesant că acționarul firmei din State să fie firma din România. În felul acesta, după impozitarea profitului în SUA, banii ar putea fi transferați acționarului din România. Legal! Și în felul asta nu se mai datorează nici CAS, nici CASS aferente persoanei fizice”, a fost altă opinie.

„Firma plătește impozit pe profit și dividende acolo, tot ce mai plătești în țară este sănătatea, pragurile păcii, este exact ca la investițiile pe piețele de capital, există tratat care te protejaza de dubla impozitare... Fiind câștiguri nesalariale trebuie depusă declarația unică”, a avertizat altul.

„Cred că găsiți toate răspunsurile în DTT dintre Rmânia și Statele Unite a postat cineva aici de curând link-ul către site-ul ANAF cu variantele actualizate. La încasarea dividentelor va trebui să le declarați în România și să achitați CASS-ul corespunzător plafoanelor (am presupus că rezidența fiscală va rămâne în România)”, a punctat altcineva.

„Întrebarea e mai complexă decât pare. Cum înțeleg vrei să înregistrezi single member LLC în Delaware și controlul și activitatea la propriu se va desfășura din România. Tu trăiești în România și ești tax resident în România. În aceste condiții ANAF va consideră LLC-ul tău că rezident fiscal în România sau în USA? Depinde de genul de activitate, o să ai angajați în USA, o să ai substance în USA, din ce jurisdicții o să primești bani. Citește tratatul privind dubla impozitare între România și USA”, i-a sugerat alt internaut.

„România are acord de evitarea dublei impuneri cu SUA. Plătește toate taxele în SUA și apoi faci de vrei cu banii. Impozitarea se realizează la locul de realizare a veniturilor. În România nu mai trebuie să plătești nicio taxă”, a scris altcineva.

„Primești tot felul de răspunsuri fiindcă ai prezentat situația eronat, nu înființezi o firmă în State, înființezi un offshore în Delaware, și fiindcă probabil îl faci de la distanță sau prin intermediar vrei să știi cum poți folosi banii, fiindcă taxele pe el vor fi nesemnificative, dar nu ai acces direct sau prin card la ei de aici și atunci trebuie transferați”, a fost altă opinie.

Economia SUA vs. UE

Dacă economia Uniunii Europene suferă enorm în prezent, peste Atlantic lucrurile stau cu totul altfel. Financial Times amintește că, în 2008, economia UE era chiar mai mare decât cea a Statelor Unite: 16,2 trilioane de dolari, față de 14,7 trilioane. De atunci și până acum, cele două economii au evoluat total diferit. Astfel, economia SUA aproape s-a dublat până la 25 de trilioane, însă nu același lucru se poate spune despre cea a Uniunii Europene.

Procentual, dacă economia SUA a crescut cu circa 80% în ultimii 15 ani, cea a Uniunii Europene a marcat o creștere mult mai modestă, în jurul a 15%, iar potrivit sursei citate economiile combinate ale Uniunii Europene și a Marii Britanii abia ajung împreună la 19,8 trilioane. Și ca și cum asta nu ar fi suficient, companiile europene au pierdut sute de miliarde de euro din 2022, de când Rusia a invadat Ucraina.