Analiză Dezamăgirea tot mai vizibilă a susținătorilor lui Nicușor Dan. „Tăcerea asta nu e strategie. E trădare.”

În ultimele luni, un val de nemulțumire s-a conturat printre alegătorii care l-au susținut cu entuziasm pe Nicușor Dan. Nemulțumirea nu vine din opoziție politică, ci din percepția că promisiunile de schimbare și asumare nu sunt respectate, iar președintele rămâne absent în comunicarea publică.

Printre cele mai răsunătoare exemple, apărute recent în spațiul public, sunt Corina Băcanu Călărașu și Tudor Chirilă.

Persoanele publice îi cer președintelui rezultate palpabile

Corina Băcanu Călărașu, jurnalist și influencer, a fost una dintre susținătoarele active ale lui Nicușor Dan la alegerile din 18 mai. Ea a fost prezentă chiar și la învestirea președintelui, însă recent a început să-și exprime public nemulțumirea față de realitatea ultimelor luni.

Într-o postare amplă și incisivă, ea îl critică pentru lipsa de reacție și pentru neînțelegerile cu premierul Ilie Bolojan, simbolul „muncii și al eficienței” din campanie.

„Dragă Nicușor Dan, nu ai fost ales pentru că ești mai simpatic sau pentru că ești mai prezidențiabil decât alții. Ai fost ales pentru că ai promis o schimbare adevărată. Ai fost ales pentru că ai spus că îl vei face premier pe Bolojan, că în jurul lui se va construi un guvern de oameni care chiar muncesc, nu care mimează. Ăsta a fost biletul tău câștigător. Și acum? Bolojan, omul pe care l-ai vândut ca simbol al muncii și al eficienței, e singur... Și tăcerea asta nu e strategie. Tăcerea asta e trădare”, a scris ea pe Facebook.

În continuarea mesajului său, jurnalista subliniază faptul că tăcerea președintelui nu poate fi justificată drept strategie politică, ci este percepută ca abandon al celor care l-au susținut. Ea îl compară cu Klaus Iohannis, afirmând că, prin inactivitatea sa, extremismul și conflictele politice sunt alimentate.

„Și ce faci tu? Taci și dispari. Și tăcerea asta nu e noblețe, e complicitate. În fiecare zi în care nu răspunzi, în fiecare zi în care nu explici, în fiecare zi în care ești Iohannis Doi extremiștii cresc. Tu îi hrănești”, susține jurnalista.

Corina Bǎcanu mai accentuează nevoia ca președintele să arate curaj și implicare în domenii cheie precum educația, sănătatea și justiția.

„Dă-le bani profesorilor, dar să nu mai scoată pe bandă analfabeți funcțional. Dă-le medicilor tot ce au nevoie, dar să nu mai moară pacienții din nepăsare sau din greșeli. Ți-ai construit toată campania pe ideea de muncă și de onestitate. Și acum dispari exact când ar trebui să arăți că poți să muncești și că poți să fii onest”, a scris ea.

Pe aceeași linie, Tudor Chirilă, artist și cunoscut drept susținător al lui Nicușor Dan, a publicat un mesaj pe Facebook critic la adresa președintelui, ca răspuns la declarațiile recente despre magistrați.

„Sunteți președinte pentru că 6 milioane de oameni au vrut asta și e timpul să vă îndepliniți obligațiile față de noi. Eu tot sper că a vrut să zică altceva decât reiese din declarația citată. Dar dacă judecătorii noștri muncesc mai mult decât cei europeni, am niște întrebări: cum se face că Ion Iliescu a murit nejudecat în dosarul Revoluției, cum se face că dosarul Mineriadei nu e finalizat, cum se face că dosarele de corupție sunt prescrise sau prejudiciile nerecuperate?”, întreabă Tudor Chirilă.

Artistul reamintește că votanții nu sunt „adepți habotnici” și că a trecut deja 5% din mandatul președintelui, iar promisiunile electorale trebuie onorate:

„Luați postarea asta ca pe o critică necesară, v-am acordat votul, este un drept pe care l-am exercitat, e timpul să vă îndepliniți obligațiile față de noi. Sunteți președintele României pentru că 6 milioane de oameni au vrut asta. La muncă, cum ziceați acum trei luni”, a mai transmis el.

Reacții ale cetățenilor, între frustrare și speranță

Postările Corinei Băcanu Călărașu și Tudor Chirilă au generat sute de comentarii pe rețelele sociale, reflectând atât dezamăgirea, cât și așteptările ridicate ale alegătorilor. Mesajele susținătorilor subliniază o tensiune între loialitatea față de președinte și nevoia de acțiuni concrete, vizibile și coerente.

Unii cetățeni sunt direct dezamăgiți de ritmul lent al mandatului și îl văd pe Nicușor Dan depășit de provocările funcției.

„Nicușor e pierdut rău, pare pălăria mult prea mare pentru el! A început cu stângul, săracul!”, a scris cineva.

Alții apreciază mesajele lui Tudor Chirilă, considerându-le corecte și bine argumentate.

„E așa de clar comentariul... chiar și pentru președintele României. Trebuie doar să muncească.. atât! Bravo, Tudor Chirilă!”, spune un internaut.

„Și încă o dată Tudor Chirilă le spune ca un om mare... Spirit civic înseamnă să susții ceva când e de susținut și să conteste ceva când e de contestat. Felicitări Tudor Chirilă pentru integritate”, este un alt comentariu.

Alții se concentrează pe problemele sistemice ale justiției și dificultățile în implementarea reformelor.

„Dacă în parlament s-ar adopta legi clare, dacă în funcțiile de conducere din justiție nu ar fi numiți judecători și procurori afiliați politic, iar magistrații s-ar uni pentru a protesta împotriva legilor proaste, nu s-ar mai ajunge la prescrierea cauzelor penale.”

„Dacă magistrații lucrează la dublu, înseamnă că sunt plătiți la dublu? Până unde? Pe ce criteriu? Ce treabă are aici pensia?”

Există și apeluri la implicarea directă a președintelui, cu cerințe clare pentru transparență și comunicare publică:

„Haideți domnule Nicușor Dan cu o conferință în care să oferiți termene de implementare pentru tot ceea ce e restant în activitatea dumneavoastră, haideți cu clarificări privind șefii serviciilor, haideți cu numirea echipei dumneavoastră de consilieri! În afară de vizitele (care sunt într-adevăr importante, dar nu trebuie să fie punct exclusiv în activitatea dumneavoastră) în Republica Moldova, sunteți Președintele României! Felicitări Tudor Chirilă pentru coerență și imparțialitate!”

Unii comentatori fac legătura între trecutul politic al lui Nicușor Dan și așteptările actuale ale alegătorilor.

„El săracul când era primar abia semna un document și nu răspundea cu lunile la telefoane... se deranja el să caute cât au muncit judecătorii ”, spune un cetățean.

Aceste reacții conturează un tablou clar: alegătorii nu și-au pierdut complet încrederea, dar cer implicare, claritate și rezultate tangibile.

Rolul de mediator și contextul conflictului Bolojan

Redactorul-șef Historia, Ion M. Ioniță, explică cum tăcerea președintelui poate fi interpretată de electorat și cum funcționează rolul său de mediator.

„Președintele Dan a avut o atitudine mai degrabă de mediator, ceea ce Constituția prevede. El încearcă să tempereze lucrurile în Coaliție, pentru că o criză politică ar fi un dezastru pentru România. Totuși, mesajele sale sunt rezervate, iar lipsa de comunicare vizibilă poate fi interpretată ca absență, ceea ce afectează percepția publică”, a transmis el, pentru Adevărul.

Conflictul cu premierul Ilie Bolojan, pe care președintele l-a promis ca simbol al schimbării, a generat tensiuni și a amplificat nemulțumirea susținătorilor. Redactorul-șef Historia subliniază că mediul politic actual necesită mediere și comunicare strategică:

„Rezultatul Coaliției de guvernare nu este unul de ignorat. Cinci din șase pachete de legi importante au fost adoptate, iar președintele a contribuit la acest echilibru. Totuși, mesajele publice sunt limitate, ceea ce poate fi perceput ca lipsă de implicare”, a completat Ion M. Ioniță.

Ioniță concluzionează că stilul de comunicare „pe ton mai jos” al lui Nicușor Dan îl situează între președinții anteriori: mai implicat decât Klaus Iohannis, dar mai rezervat decât Traian Băsescu, dar acest stil poate alimenta frustrarea publicului dacă nu există acțiuni vizibile.