O comună stinge iluminatul public din lipsă de bani. Localnicii se tem după ce zona a fost frecvent vizitată de urși

Comuna Vintilă Vodă din județul Buzău rămâne fără iluminat public începând de miercuri, 5 august, după ce administrația locală a decis să suspende serviciul din cauza dificultăților financiare cu care se confruntă bugetul local. Localitatea se aliniază forțat la efortul de reducere a consumului de energie, însă oamenii se tem pentru siguranța lor, mai ales că au primit frecvent alerte privind prezența unor urși în apropiere.

Anunțul a fost făcut de edilul șef pe pagina de Facebook a Primăria Vintilă Vodă.

„Dragi cetățeni, din cauza dificultăților financiare cu care se confruntă bugetul local, precum și în contextul situației economice existente la nivel național, Primăria comunei Vintilă Vodă este nevoită să ia măsuri pentru reducerea cheltuielilor.Începând cu data de 05.08.2026, iluminatul public va fi întrerupt până la îmbunătățirea situației financiare. Această decizie nu a fost luată cu ușurință, însă este necesară pentru a putea asigura funcționarea celorlalte servicii publice esențiale și pentru a menține echilibrul bugetului local” se arată în mesajul primarului Ion Coman.

Potrivit administrației locale, iluminatul public va fi repus în funcțiune imediat ce situația financiară a comunei se va îmbunătăți și vor exista resurse pentru acoperirea costurilor aferente.

„Vă mulțumesc pentru înțelegere, răbdare și sprijin. Vă asigur că vom relua funcționarea iluminatului public imediat ce resursele financiare vor permite acest lucru”, a precizat edilul.

„Urșii vin peste oameni în gospodării, atât ziua, cât și noaptea”

Decizia provoacă însă îngrijorare în rândul localnicilor, mai ales că, în ultima perioadă, populația a primit frecvent mesaje RO-Alert cu privire la apariția urșilor în apropierea gospodăriilor și pe drumurile din localitate.

„Cum puteți să luați această decizie privind iluminatul public pe timpul nopții, când urșii vin peste oameni în gospodării, atât ziua, cât și noaptea? Chiar nu vă gândiți la consecințe? Dacă v-a votat lumea, aveți grijă de cetățeni, nu le faceți rău!”, a comentat o localnică.

„Să vă fie rușine! Ați ajuns slugile lui Bolojan”

Unele voci îl acuză pe edil că s-a conformat apelului premierului Ilie Bolojan privind economisirea energiei, fără să țină cont de situația punctuală din comună.

„Să vă fie rușine! Ați ajuns slugile lui Bolojan. V-a votat Bolojan sau cetățenii comunei Vintilă Vodă? Să vă fie rușine că răspundeți la asemenea mizerii și creați aceste neplăceri cetățenilor care v-au votat și v-au susținut în campanie și pe tot parcursul mandatelor. Domnule primar al comunei Vintilă Vodă, vin cu o întrebare pentru dumneavoastră și vă rog să mă scuzați că-mi permit: când vor apărea furturi și alte neplăceri în comuna Vintilă Vodă, din cauza întreruperii iluminatului stradal, cine va fi tras la răspundere? Cum este situația urșilor în comună? Cum este situația bătrânilor neputincioși? Cum este situația câinilor fără stăpân?”, a răspuns altcineva mesajului postat de primar.

„Sunt foarte multe probleme în această comună pentru care nu ați găsit rezolvare. Cum ați găsit însă acum o cale de economie, prin întreruperea iluminatului public?Cum este posibil așa ceva, domnule primar? De ce nu sunteți alături de cetățenii acestei comune, care v-au votat și v-au susținut?Din respect pentru cetățeni, nu trebuia să faceți această postare. Este mai simplu să găsim scuze decât să căutăm soluții”, se arată în același comentariu