Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un decor neobișnuit”

O imagine cu o tânără care lucra pe laptop de pe plajă, însoțită de explicațiile acesteia despre eficiența unui astfel de program, a stârnit controverse pe rețelele de socializare și a deschis o dezbatere aprinsă despre locurile în care angajații sunt mai productivi.

„Biroul mutat pe plajă”

Alături de imaginea publicată pe internet, tânăra a descris pe scurt cum a decurs o zi obișnuită de muncă.

„Astăzi am mers la plajă, într-o joi, în timpul programului de lucru. Nu eram în vacanță, nu mi-am luat concediu medical și nu am chiulit. Doar am lucrat. Ziua mea a început cu o cafea cu gheață băută în pat, ca de obicei. Apoi m-am așezat la lucru: e-mailuri, mesaje cu clienții, Slack intern și carduri Trello. La ora 10.00 am ieșit să îmi fac unghiile, timp în care am răspuns de pe telefon la câteva mesaje de serviciu”, a povestit aceasta.

Tânăra a adăugat că s-a întors acasă pentru a lua prânzul și pentru a-și duce copilul la creșă, însă apoi a revenit la plajă.

„Am stat la soare, am mâncat pepene și am înotat în mare. După aceea, m-am instalat sub umbrelă, am deschis laptopul și am continuat să lucrez. Am încheiat ziua de lucru la ora 18.00, apoi m-am mai întins încă o jumătate de oră la soare. La final, mi-am luat băiețelul și am mers acasă. Asta a fost ziua mea de joi: o zi normală și productivă de lucru, doar că într-un decor mai puțin obișnuit”, a relatat aceasta.

Reacții la mesajul tinerei

Mesajul tinerei a stârnit un val de reacții. Unii români au văzut gestul ei ca fiind exagerat și total neproductiv.

„Nu-i de mirare că oamenii sunt chemați din nou la birou de către companii”, s-a plâns un internaut pe platforma Reddit.

Alți români au enumerat avantajele unui astfel de mod flexibil de lucru.

„Într-o lume normală la cap, teoretic nu ar trebui să fie asta o problemă, dacă livrezi totul la timp și îți faci treaba la fel de bine ca acasă sau ca la birou”, a scris altcineva.

Mulți români au relatat că muncesc de acasă și că uneori se simt și ei ca și cum ar lucra de pe plajă.

„Am zile în care merg la țară și lucrez remote, liniștit, de pe terasa casei, la umbră, cu priveliște către dealurile din jur. Crede-mă, lucrez mult mai eficient într-un mediu plăcut decât între patru pereți. Un angajat fericit e un angajat performant”, spune altcineva.

Alți români spun că lucrul pe laptop de pe plajă poate fi riscant, din cauza nisipului, a apei, a soarelui puternic, dar și a pericolului ca dispozitivul să fie furat sau chiar a accidentelor din mare.

„Nu vezi de soare în ecran, ți se termină bateria la laptop dacă muncești pe bune, vine un vânt și îți aduce nisip pe tastatură, vin oameni, te deranjează, îți pierzi concentrarea”, adaugă altcineva.

Unii utilizatori au susținut însă că nici biroul nu este neapărat spațiul ideal pentru concentrare.

„Pe plajă ai chiar mai puține distrageri decât la birou, unde se găsește să fie o reparație și te termină la cap bormașina, te cheamă cineva la o țigară, altcineva la o cafea, te duci în sală pentru ședințe și te întrerupi când se întunecă, pentru că vrei să ajungi acasă. Munca peste program, în regim de lucru de acasă, e mult mai ușor de făcut”, a comentat un utilizator.

Un alt român susține că a observat diferența între angajații care lucrează serios, chiar și de acasă, și cei care folosesc munca de la distanță ca pretext pentru relaxare.

„Lucrez de la distanță de mulți ani și se simte care sunt colegii de la plajă și care sunt cei serioși. De cele mai multe ori, colegii de la plajă au rezultate foarte slabe, inițiativa este zero și comunicarea tot zero. Primii care au de suferit sunt colegii, pentru că, de obicei, ei trebuie să preia lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă «băiatul de la plajă»”, a comentat acesta.

Unii români susțin că întoarcerea la birou înseamnă eficiență.

„Stați liniștiți, în România oricum nu își permite nimeni să lucreze de pe plajă”, concluzionează un internaut.

Munca de acasă, între beneficii și capcane

Studii publicate recent arată de ce ziua de lucru modernă nu mai înseamnă neapărat un program fix la birou.

O astfel de cercetare, coordonată de economistul Nicholas Bloom, de la Stanford, arată că munca hibridă poate aduce beneficii atât angajaților, cât și companiilor. Potrivit Stanford Report, angajații care lucrează de acasă două zile pe săptămână sunt la fel de productivi și au șanse similare de promovare ca cei care lucrează exclusiv de la birou, iar munca hibridă reduce semnificativ plecările din companie.

Cercetarea, publicată sub titlul „How Hybrid Working From Home Works Out”, a analizat un experiment realizat pe 1.612 angajați din inginerie, marketing și finanțe ai unei mari companii de tehnologie. Studiul a arătat că munca hibridă a redus rata plecărilor din companie cu 33% și a îmbunătățit satisfacția angajaților.

Un alt studiu, publicat de Microsoft, aduce în atenție un aspect mai puțin apreciat al programului flexibil. Cercetarea publicată în 2025 arată că tradiționala zi de lucru de la 9.00 la 17.00 a devenit istorie. Datele Microsoft arată că 40% dintre utilizatorii Microsoft 365 își verifică e-mailurile până la ora 6.00 dimineața, în timp ce ședințele programate noaptea târziu, după ora 20.00, au crescut de la an la an. Această extindere a orelor de muncă nu se limitează la zilele lucrătoare: munca în weekend a devenit normalizată, 20% dintre angajați verificându-și e-mailurile înainte de prânz în weekend, iar peste 5% rămân activi duminica seara.

„Unul din trei angajați spune că ritmul muncii din ultimii cinci ani a devenit imposibil de susținut. Acest lucru indică un adevăr mai larg: pentru mulți, ziua modernă de lucru nu mai are un început sau un sfârșit clar. Pe măsură ce cerințele de business devin tot mai complexe, iar așteptările continuă să crească, timpul rezervat odinioară concentrării sau refacerii este petrecut acum recuperând, pregătind și încercând să aducă ordine în haos. Este echivalentul profesional al situației în care ar trebui să asamblezi o bicicletă înainte de fiecare plimbare”, notează Microsoft.