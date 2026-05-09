Ce trebuie să faci înainte de recesiune ca să fii protejat. Expert financiar: „Nu este o perioadă în care să stai și să aștepți să treacă criza”

O posibilă recesiune nu poate fi controlată de oamenii obișnuiți, dar efectele sale pot fi atenuate prin câteva acțiuni simple, bazate pe disciplină financiară, evaluarea realistă a veniturilor și reducerea cheltuielilor inutile, arată consultantul economic Adrian Negrescu.

Recesiunea economică poate crea temeri profunde românilor, însă poate fi privită și ca o oportunitate, atât pentru educare financiară și reorganizarea mai eficientă a bugetului familial, cât și pentru investiții.

Cum îți protejezi economiile înainte de o recesiune

Adrian Negrescu, analist economic și consultant financiar, arată că, pentru a-și proteja economiile în fața unei posibile recesiuni, primul lucru pe care oamenii ar trebui să îl facă este să își evalueze realist veniturile și cheltuielile.

„În primul rând, ei trebuie să-și evalueze corect bugetul, adică nivelul de venituri, banii pe care îi încasează în fiecare lună, să nu-și facă planuri, să nu creadă în ideea că vor crește salariile, că totul va fi bine în viitor. Practic, să evalueze realist veniturile pe care le încasează și apoi să-și dimensioneze foarte corect cheltuielile, în funcție de obiceiurile de consum, de ceea ce își doresc, din perspectivă economică, să realizeze în perioada următoare”, a precizat, pentru Adevărul, consultantul economic și managerul Frames.

Adrian Negrescu adaugă că protecția financiară începe cu gestionarea atentă a banilor, de zi cu zi.

„Totul pleacă de la micromanagement și, din această perspectivă, trebuie să fim foarte atenți la modul în care ne gestionăm banii. Trebuie să avem un fond de urgență, de 3-4 luni de zile, să avem bani pentru a rezista, dacă avem de unde. Indiferent de câți bani pui deoparte, este absolut esențial să ai niște bani albi pentru zile negre, cum spun românii”, afirmă acesta.

În privința investițiilor, Adrian Negrescu spune că perioadele de recesiune pot aduce și oportunități.

„Nu e o perioadă în care să stai, să-ți ții banii la saltea și să aștepți să treacă criza, pentru că această criză va mai dura cel puțin un an de acum încolo. Soluția este să cauți oportunități și, acolo unde există reduceri de prețuri, adică unde există o ofertă foarte bună, să acționezi. Pentru că, în astfel de perioade de recesiune, sunt foarte multe firme care vând, chiar și în pierdere, din dorința de a vinde ceva. Deci e un moment al oportunităților, nicidecum un moment al înghețării planurilor pe care le ai. De la mașini, la apartamente, la tot ceea ce ține de lucrurile care ne definesc viața de zi cu zi”, adaugă acesta.

Cum te pregătești pentru o eventuală concediere sau scădere de salariu

Mulți români privesc recesiunea ca pe o perioadă de instabilitate, marcată de temeri privind viitorul profesional, siguranța locului de muncă, veniturile și echilibrul financiar al familiei. O mai bună organizare a bugetului poate diminua aceste griji, însă la fel de important este și modul în care oamenii se raportează la propria profesie și la capacitatea lor de a se adapta pe piața muncii.

Recesiunea actuală, pe înțelesul tuturor - Economiștii: Riscuri de criză „à la Grecia” dacă deficitele nu sunt tăiate

„Trebuie să renunțăm la ideea că locul nostru de muncă este sigur. Nu există loc de muncă sigur, cum nu există venit sigur într-o economie de piață, în care raportul cerere-ofertă poate genera, pe termen scurt, tot felul de schimbări în politicile de personal ale majorității companiilor, inclusiv în administrația publică, în statul român”, afirmă Adrian Negrescu.

Specialistul financiar spune că oamenii ar trebui să pornească de la ideea că locul de muncă nu este garantat definitiv, să se pregătească din timp pentru eventuale schimbări și, din această perspectivă, să acționeze.

„Soluția este să fii cel mai bun la locul de muncă, să-ți faci treaba conștiincios și să înveți tot timpul să faci și altceva. Altfel spus, să mai ai încă o meserie, să faci un curs de pregătire profesională, să ai o calificare sau o altă activitate care să-ți aducă un venit suplimentar, ca un fel de plasă de salvare în cazul în care jobul tău principal se desființează”, adaugă acesta, pentru Adevărul.

Ce mai trebuie să faci înainte de o recesiune

Specialiștii în finanțe arată că economisirea nu trebuie privită ca un gest făcut doar în fața unei perioade de criză, iar crearea unui obicei de economisire, indiferent de mărimea sumelor puse deoparte, este mai ușoară când oamenii reușesc să economisească în mod constant.

Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), o agenție guvernamentală din Statele Unite, creată pentru protecția consumatorilor în relația cu băncile, oferă câteva recomandări celor care vor să își formeze și să mențină un obicei de economisire.

Primul pas este stabilirea unui obiectiv clar pentru economii, astfel încât oamenii să poată rămâne motivați să economisească.

„Constituirea unui fond de urgență poate fi un astfel de obiectiv realizabil, care să te ajute să rămâi pe drumul cel bun, mai ales la început. Folosește un instrument de planificare a economiilor pentru a calcula cât timp îți va lua să îți atingi obiectivul, în funcție de suma și de frecvența cu care poți pune bani deoparte”, notează CFPB.

Agenția recomandă oamenilor să își creeze un sistem de contribuții constante la economii. Una dintre cele mai simple metode este setarea unor transferuri automate periodice către un cont de economii.

„Poate fi vorba și despre punerea deoparte a unei sume fixe de bani în fiecare zi, săptămână sau la fiecare salariu. Important este să fie o sumă clar stabilită, iar dacă, ocazional, îți permiți să economisești mai mult, vei vedea cum banii se adună și mai repede”, arată CFPB.

Agenția recomandă, de asemenea, monitorizarea periodică a progresului. Oamenii ar trebui să găsească o modalitate prin care să își verifice constant economiile, fie prin notificări automate privind soldul contului, fie prin notarea sumelor puse deoparte.

Sărbătorirea succesului de a economisi îi poate motiva pe oameni să continue.

„Dacă reușești să îți păstrezi obiceiul de a economisi, nu rata ocazia de a recunoaște ceea ce ai realizat. Găsește câteva moduri prin care să te recompensezi, iar dacă ți-ai atins obiectivul, stabilește-ți următorul”, mai adaugă agenția.

Potrivit specialiștilor agenției, strategia propusă este utilă pentru oricine, dar mai ales pentru cei care au venituri constante. Cei care primesc un salariu regulat ori bani în mod constant își pot crea mai ușor obiceiul de a direcționa o parte din acești bani către un fond de economii pentru situații de urgență.