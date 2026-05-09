În interiorul impunătorului parlament neogotic al Ungariei, atmosfera a fost solemnă sâmbătă, 9 mai, când noul lider, Péter Magyar, a depus jurământul de prim-ministru.

Evenimentul din cursul dimineții de sâmbătă a avut loc la câteva săptămâni după ce Peter Magyar - un fost colaborator al lui Viktor Orban - şi partidul său de opoziţie, Tisza, au obţinut o victorie zdrobitoare, un rezultat care a zguduit extrema dreaptă la nivel global, a resetat relaţia Ungariei cu UE, tensionată de multă vreme, şi a declanşat petreceri care au durat toată noaptea pe malurile Dunării, scrie The Guardian.

În această săptămână, el a făcut apel la maghiari să i se alăture pentru a întoarce pagina guvernării lui Orbán şi a eforturilor acestuia de a transforma Ungaria într-un laborator pentru iliberalism pe durata mandatului său. „Vom trece pragul schimbării de regim cu o petrecere grandioasă. Veniţi şi invitaţi-vă familia şi prietenii!”, a scris Peter Magyar pe reţelele sociale.

În săptămânile de după alegeri, pe care le-a numit sfârşitul „coşmarului de două decenii” al Ungariei, Magyar a încercat să sublinieze disponibilitatea sa de a schimba ţara – promiţând să suspende emisiunile mass-mediei de stat care funcţionau ca portavoce pentru Orbán, cerând demisia persoanelor numite în funcţii în era Orbán şi returnând milioanele de forinţi donaţi de un susţinător legat de Orbán.

Ceremonia de învestire de sâmbătă a fost presărată cu acelaşi simbolism: steagul european va fi readus pe faţada Parlamentului Ungariei după ce a fost îndepărtat în 2014, iar Krisztián Kőszegi este aşteptat să devină primul vicepreşedinte rom al Adunării Naţionale, conducând un parlament în care peste un sfert dintre membri vor fi femei – un record în istoria postcomunistă a ţării.

Așteptări mari

Aşteptările faţă de Magyar sunt mari în toată Ungaria. „Scuzaţi-mi limbajul, dar Orbán a dat-o în bară în ultimii ani”, spune Tamás, în vârstă de 45 de ani, din Győr, un oraş de aproximativ 175.000 de locuitori din nord-vestul Ungariei. El mărturiseşte că, iniţial, a fost mulţumit de guvernul lui Orbán. Dar dezamăgirea s-a instalat treptat pe măsură ce au început să circule acuzaţii că guvernul deturnează fonduri, atât de necesare pentru a-şi susţine propriii susţinători şi interese. „Spitalele sunt într-o stare foarte proastă, de exemplu, iar şcolile nu sunt chiar la zi. Aşa că avem nevoie de multe schimbări”, spune Tamas.

În timp ce maghiarii se confruntă cu o creştere vertiginoasă a costului vieţii şi o inflaţie extrem de ridicată, alegerea lui Magyar a oferit speranţa că o schimbare poate fi posibilă, spune Zsuzsi, în vârstă de 60 de ani. „Starea de spirit a fost mult mai bună. Chiar şi aici, unde sunt mulţi susţinători ai Fidesz”, arată ea.

Micul oraş Győr a intrat în atenţia publicului după un miting electoral în care Orbán i-a atacat pe protestatarii care îl huiduiau, acuzându-i că denigrează interesele Ucrainei - o temă frecventă a campaniei sale electorale, care îl prezenta pe Volodimir Zelenski ca pe o ameninţare. Pentru mulţi, acesta a fost primul semn că liderul de lungă durată simţea presiunea după luni de sondaje care sugerau un avantaj clar pentru Magyar şi Tisza.

Prietena ei, Gabi, în vârstă de 56 de ani, este mai circumspectă. „Toţi cei pe care îi cunosc sunt speriaţi”, spune ea, care a votat pentru partidul de extremă dreapta „Patria noastră”, din teama că relaţiile mai strânse cu UE ar duce la mai mulţi imigranţi şi la transformarea vieţii în micul ei sat. „Ursula von der Leyen poate fi foarte ameninţătoare”, spune ea, refuzând să dea mai multe detalii. „Iar oamenii se simt nesiguri pentru că Péter Magyar este atât de arogant, încât va eşua”, prezice ea.

Moștenirea lui Orban

Este o aluzie ce aminteşte de umbra lungă a lui Orbán. Timp de ani de zile, el şi partidul său, Fidesz, au căutat să-şi atragă susţinerea populaţiei alimentând frica, prezentând oficiali ai UE precum von der Leyen, filantropul George Soros şi pe Zelenski ca fiind pericole pe care numai Orbán şi Fidesz erau capabili să le combată.

„Această propagandă repetitivă a fost într-adevăr eficientă în anumite privinţe”, spune Dávid, în vârstă de 25 de ani, potrivit publicației britanice citate. „A devenit o religie. Nu era deloc sănătos”, adaugă tânărul. Electrician şi ghid turistic cu jumătate de normă, el a petrecut recent o perioadă în Suedia, unde a putut observa cât de mult se îndepărtase Ungaria lui Orbán de celelalte ţări din Europa. „Aici politica afectează fiecare detaliu al vieţii tale”, spune el, citând cazuri de muncitori cărora li s-a cerut să voteze pentru Fidesz, panourile publicitare omniprezente şi alarmiste amplasate de partidul naţionalist de dreapta şi retorica care se infiltrase în viaţa de zi cu zi. „Uneori era cu adevărat devastator. Sper că după câţiva ani acest lucru va începe să dispară”, spune David.

Orbán a fost ţinta principală a mesajelor lui Magyar, pe măsură ce viitorul prim-ministru a străbătut ţara, adresându-se direct milioanelor de oameni şi folosindu-şi abilităţile de comunicare pe reţelele sociale pentru a viza averea uluitoare acumulată de cercul restrâns al lui Orbán într-o perioadă în care mulţi din Ungaria au devenit mai săraci. El a reiterat mesajul în faţa unui public din Italia săptămâna aceasta: „A trebuit să luptăm împotriva unui alt fel de mafie în Ungaria”, a spus el.

Mulţi din orașul maghiar Győr spun că a sosit momentul ca Ungaria să înfrunte tot ce s-a întâmplat sub guvernarea Orbán. „Scheletele ies din dulap”, crede Gèza, în vârstă de 64 de ani. „Bănuiam asta, dar acum totul este scos la iveală”, spune el.

Un sondaj publicat săptămâna aceasta a sugerat că până la două treimi dintre unguri doresc să-l vadă pe Orbán adus în faţa justiţiei. Magyar nu a abordat încă direct această problemă, anunţând, în schimb, planuri de creare a unei autorităţi care să investigheze şi să încerce să recupereze fondurile publice care s-au dovedit a fi fost utilizate în mod abuziv în timpul mandatului lui Orbán.