Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
Rogobete, despre neplata primei zile de concediu medical: „Vor fi introduse excepții explicite acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente"

Publicat:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că măsura privind neplata primei zile de concediu medical „trebuie nuanțată și aplicată corect, nu generalizată și nedreaptă”, subliniind că există categorii de pacienți care „depind real de acest sprijin medical”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. FOTO: Facebook
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. FOTO: Facebook

„Am avut o întâlnire consistentă cu asociațiile de pacienți, în care am analizat toate nuanțele și criteriile tehnice. Există situații clare, fără loc de interpretări sau suspiciuni — vorbim despre pacienți oncologici, pacienți cu boli rare, pacienți cronici și alte categorii”, a transmis ministrul.

Acesta a precizat că în cadrul măsurii „vor fi introduse excepții explicite acolo unde lucrurile sunt ferme și evidente”, iar „aceste corecții vor fi făcute direct de Ministerul Sănătății, pentru ca pacienții care chiar au nevoie de concedii medicale să fie protejați”.

„Rolul meu, ca ministru al sănătății, este să apăr pacienții, personalul medical și funcționarea corectă a sistemului”, a mai spus Rogobete, adăugând că „impactul economic este important pentru sustenabilitatea sistemului public”, dar „nu va fi niciodată mai presus de sănătatea oamenilor”.

În acest context, ministrul a anunțat că a fost finalizată „o ordonanță de urgență care intră în transparență decizională și care introduce metodologii clare de protecție”, menită să „corecteze excesele din trecut și să elimine situațiile în care pacienții vulnerabili ar fi fost afectați de lipsa de reglementare”.

„Reforma înseamnă ordine, corectitudine și protecție reală pentru cei care au nevoie de sistemul medical. Și exact asta facem”, a mai transmis ministrul Sănătății, într-o postare pe Facebook.

