Cazul „concediu medical în Dubai”. Angajatul AEP și-a dat demisia, șeful instituției avertizează că cercetarea disciplinară va continua

Angajatul Autorității Electorale Permanente (AEP), Vlad Jipa, acuzat că ar fi fost în Dubai în timpul concediului medical, și-a dat demisia. Conducerea instituției, prin președintele Adrian Țuțuianu, a precizat însă că demisia nu îl exonerează de răspunderea disciplinară sau penală, iar ancheta internă și sesizarea organelor competente vor continua.

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a anunțat miercuri, că a luat act de demisia lui Vlad Jipa, consilier parlamentar în cadrul Direcției Județene Constanța, acuzat săptămâna trecută că s-ar fi aflat în Dubai în timpul concediului medical.

„Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a luat act de demisia depusă de funcționarul public menționat anterior și va emite ordinul de încetare a raporturilor de muncă cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile; depunerea demisiei nu anulează răspunderea administrativă și disciplinară pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu și nici răspunderea penală în eventualitatea constatării săvârșirii unor infracțiuni. Prin urmare, cercetarea disciplinară va continua conform procedurii interne și cu respectarea tuturor normelor legale, în vederea constatării abaterilor, AEP urmând să sesizeze, totodată, și organele de cercetare penală”, au anunţat reprezentanţii AEP.

Instituția amintește că, potrivit Codului administrativ și Legii nr. 7/2004 privind statutul funcționarilor publici parlamentari, angajații trebuie să își îndeplinească atribuțiile cu profesionalism, imparțialitate, integritate, loialitate și respectarea legalității. Orice abatere constituie faptă disciplinară.

„Orice abatere de la aceste principii constituie faptă disciplinară. Domnul Vlad Jipa nu a respectat aceste cerințe fundamentale, comportamentele manifestate de acesta fiind incompatibile cu exercitarea responsabilă a funcției sale și de natură să afecteze integritatea și imaginea instituției din care face parte”, se mai arată în comunicatul AEP.

Președintele Adrian Țuțuianu a subliniat că nu va exista nicio formă de toleranță față de abateri și că personalul AEP este obligat să respecte standarde stricte de integritate, loialitate și profesionalism.

„Scrisoarea deschisă conține afirmații care nu se susțin, precum aceea că poziția președintelui AEP ar fi legată în vreun fel de apărarea activității MAE în ceea ce privește soluționarea cererilor de repatriere a cetățenilor români din Orientul Mijlociu. Toate aceste afirmații nefondate caută doar să denatureze scopul real al demersului inițiat de președintele AEP. Acest demers nu este îndreptat împotriva unei anumite persoane, ci are rolul doar de a evidenția practica abuzivă a utilizării concediilor medicale în scopuri personale. Un semnal de alarmă în acest sens îl constituie cele 1.130 de concedii medicale înregistrate în perioada 2023-februarie 2026. Cazul individual menționat în conferința de presă a servit exclusiv ca ilustrare a acestei practici”, a mai spus acesta.

Cum se apără Vlad Jipa

Reamintim că, într-o scrisoare deschisă, Vlad Jipa susține că, pe 28 februarie, se afla cu familia pe aeroportul din Abu Dhabi, încercând să revină la București, însă zborurile au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. El afirmă că a contactat misiunea diplomatică a României și a revenit în țară pe 8 martie cu companii private, fără a beneficia de zbor de repatriere.

Acesta a transmis, printr-un videoclip, că certificatul medical a fost emis în mod legal și că deplasarea în Emiratele Arabe Unite a avut loc în perioada concediului de odihnă, nu în timpul concediului medical. Cele două perioade au fost succesive din punct de vedere calendaristic.

Jipa a mai declarat că, după aparițiile sale în presă prin care a cerut ajutor MAE pentru a-și aduce familia în siguranță, președintele Țuțuianu ar fi fost supărat și a cerut verificări suplimentare asupra sa.

„În zilele următoare primei mele apariții în presă pentru a cere ajutorul concret din partea MAE, mi s-a adus la cunoștință faptul că domnul preşedinte Tuțuianu este foarte supărat pentru că am „lovit” în MAE și a dispus verificări amănunțite asupra subsemnatului”, susține fostul angajat.

El susține că nu a fost contactat pentru a-și exprima punctul de vedere înainte de declarațiile publice ale președintelui AEP.

„Pe durata mandatului meu la conducerea AEP, nu va exista nicio formă de toleranță față de abateri de la normele care guvernează statutul funcționarului public. Autoritatea Electorală Permanentă nu este și nu va deveni un spațiu al compromisurilor în materie de integritate”, a mai transmis președintele Adrian Țuțuianu.