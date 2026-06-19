De ce nu cresc banii în copaci sau cum îi învățăm pe copii valoarea unui leu

„De unde vin banii?” Pentru un copil de trei-patru ani, răspunsul e, de cele mai multe ori, simplu: „din portofel” sau, cum spune psihologul clinician Luminița Tăbăran, „din sertar”. Replica, aparent inocentă, spune multe despre felul în care cei mici înțeleg lumea: banii apar când ai nevoie de ei, nu ca rezultat al muncii, al planificării sau al unor compromisuri.

În realitate, tocmai această neclaritate este întreținută, uneori, de adulți. Potrivit Luminiței Tăbăran, una dintre cele mai frecvente greșeli este amânarea sau evitarea discuțiilor despre bani, sub pretextul că „nu e momentul”. În timp, subiectul devine tabu, iar lipsa unei discuții pe această temă transmite ideea că banii sunt ceva complicat sau chiar rușinos. Consecințele pot apărea mai târziu, sub forma confuziei sau a unei relații nesănătoase cu finanțele, atrage atenția specialista.

O altă capcană este folosirea banilor ca instrument de recompensă sau pedeapsă: „dacă iei 10, primești un telefon nou” sau „ai spart geamul, rămâi fără bani de buzunar”. Astfel de asocieri pot ajunge să lege valoarea personală a copilului de bani, exact opusul unei educații financiare sănătoase. În același registru, expresii precum „banii nu cresc în copaci” sau „nu ne permitem niciodată” pot instala, fără intenție, o mentalitate de lipsă care persistă până la maturitate, mai spune psihologul.

Lecțiile de zi cu zi

Dincolo de teorie, educația financiară se construiește în gesturi mici, repetate. Un exemplu frecvent, amintit de un părinte într-o discuție pe Quora, este „borcanul dorințelor”, în care copilul își adună banii pentru lucruri pe care și le dorește, nu pentru cele de care are nevoie. Părintele acoperă nevoile esențiale, dar lasă copilul să gestioneze bugetul pentru „dorințe”. În timp, întrebarea pe care ajunge să și-o pună nu mai este „îmi cumpără cineva?”, ci „îmi permit?” sau „merită să renunț la altceva pentru asta?”.

Alți părinți transformă situațiile cotidiene în lecții concrete. O simplă ieșire la cumpărături poate deveni o explicație despre bugetul familiei: costul utilităților, al alimentelor sau al locuinței. Un exercițiu relevant este comparația dintre efort și rezultat. De exemplu, cât ar „câștiga” un copil dacă ar fi plătit pentru activitățile zilnice, raportat la prețul unui coș de cumpărături. Diferența devine, adesea, un punct de înțelegere.

Există și modele mai structurate. Unul dintre acestea presupune împărțirea banilor în categorii clare, după cum recomandă Luminița Tăbăran: cheltuieli, economii, donații și investiții. Unele familii adaugă chiar o „dobândă” simbolică pentru economii, iar banii destinați donațiilor sunt folosiți pentru a-i ajuta pe alții. Astfel, copiii învață că banii nu sunt doar pentru consum, ci și pentru planificare și generozitate.

La polul opus, unii părinți mărturisesc că aleg un sistem apropiat de cel salarial. Copilul primește bani pentru sarcini suplimentare, diferite de responsabilitățile de bază din familie. Sumele sunt apoi împărțite între cheltuieli, economii și contribuții pentru alții. Pe măsură ce cresc, copiii preiau treptat gestionarea unor cheltuieli reale, ceea ce face ca noțiuni precum „bugetul” să nu mai fie abstracte.

O variantă simplă, dar eficientă, este și „banca familiei”, amintită de o altă utilizatoare Quora: un sistem informal în care soldul copilului este notat, de exemplu, pe o foaie lipită pe frigider. În locul întrebării „pot să-mi cumpăr asta?”, copilul este încurajat să-și verifice resursele și să decidă.

Educația, în funcție de vârstă

Abordarea trebuie adaptată etapelor de dezvoltare, atrage atenția Luminița Tăbăran. De la trei ani, noțiuni precum „costă” sau „cumpărăm” pot fi introduse prin joc. De la cinci ani, jocurile cu monede ajută la exersarea alegerii. În jurul vârstei de șapte ani, copiii pot înțelege diferența dintre economisire și cheltuială, iar după zece ani pot gestiona un buget simplu.

Un concept-cheie, la orice vârstă, este diferența dintre nevoi și dorințe. Nevoile țin de supraviețuire - hrană, locuință, sănătate. Dorințele țin de confort și plăcere. Exercițiul poate fi făcut simplu, prin jocuri de clasificare, în care copilul învață să distingă între cele două categorii.

Un alt instrument util recomandat de psiholog este sistemul „borcanelor”: pentru nevoi, dorințe, economii și, uneori, donații. Mai important decât regula este dialogul despre alegeri, motivul pentru care copilul decide să pună mai mult într-o categorie sau alta.

Un proces, nu o lecție

Educația financiară nu se face într-o singură conversație, ci se construiește în timp, din situații concrete și repetitive. De la coșul de cumpărături la banii de buzunar, fiecare context poate deveni o oportunitate de învățare.

Așa cum subliniază Luminița Tăbăran, rolul părintelui nu este să ascundă banii, ci să le dea sens. Iar acest sens se construiește pas cu pas, prin explicații, exemple și alegeri asumate.