Cursele întinse în spatele ofertelor „irezistibile” din turism. „Hei, a mai pățit cineva asta?”

Multe dintre ofertele imbatabile din turism, în special cele pe internet, pot ascunde anumite capcane. S-au convins de asta mai mulți români care s-au repezit să își ia bilete de avion sau chiar pentru sejururi.

Problema „capcanelor” din spatele unor oferte de nerefuzat a fost pusă pe tapet de un turist român, pe grupul de Facebook Vacanțe do it yourself. El a povestit cum și-a cumpărat un bilet de avion de la o companie cunoscută, apoi a avut surpriza neplăcută să constate că i-a fost retrasă din cont o sumă suplimentară, deloc mică.

„Hei, a mai pățit cineva să achiționeze de pe Edreams bilet de avion, iar ulterior să i se retragă din cont o sumă nejustificată? Mi-au fost retrași 64,99 euro fără ca eu să aprob această tranzacție”, a fost postarea celui pățit.

Nu e singurul pățit

„De ce ar lua cineva bilete prin te miri ce agenții/siteuri? Asta se întâmplă”, a fost unul din primele răspunsuri. „Și eu tot asta mă întreb mereu când văd postări de genul aici. Cineva mi-a răspuns o dată cum că ar fi mai ieftin”, a intervenit o doamnă.

„Soțul meu a fost în 100+ țări și a călătorit pe o perioadă lungă (backpacking) și obișnuia să cumpere prin third party”, a replicat altă doamnă. Întrebată ce anume îl determină pe soțul ei să facă asta, femeia a răspuns: „Prețul, disponibilitate. Nici noi nu am avut probleme până acum.” A fost completată de alt internaut: „Prețul. De multe ori am prins prețuri mai mici prin agenții. Știi de câte ori am ajuns la destinație? De fiecare dată.”

Alții au atras atenția că astfel de întâmplări pot să apară și când își cumpără bilete direct de la companiile aeriene.

„Știu foarte bine că sunt mai ieftine pe agregatoarele astea turistice (că din asta trăiesc). Dar e totul ok până ai o problemă cu biletele/zborurile respective. Te plimbă de la unul la altul până cedezi psihic. Am pățit cu TAP și Booking și am reușit doar după șase luni să recuperez ceva bani prin AirHelp. O mizerie, în general. Toată lumea are drepturi în afară de pasageri. Ăia trebuie jumuliți”, a intervenit cineva.

„Am pățit și așa direct cu compania, dar scrii email la banca de unde ai cardul de credit cu care ai plătit și îți face chargeback pe loc (dacă dovedești că motivele sunt întemeiate). Nu vorbesc din cărți pentru că am recuperat în septembrie trecut 500 de euro de la BlueAir când a dat faliment. Mai bine zis cu două săptămâni înainte să dea faliment pentru că mi-au anulat niște zboruri (2x2 persoane) și banca a blocat plata și mi-a returnat banii”, a explicat altcineva.

Pro și contra intermediari

„Clar există riscuri, dar și cu compania directă există riscuri să meargă prost. Și tot durează un secol să îți recuperezi ceva”, a observat o doamnă.

„Ce ușor vorbim „mergeți la bancă și faceți refuz de plată.” Așa se întâmplă când din bucuria de a găsi un bilet mai ieftin (la prima vedere) dăm OK peste tot, repede, nu cumva să se termine fără să citim atent ceea ce e stipulat pe acolo, și hop, surpriză! Ne golește cardul bancar, iar mai apoi deschidem Facebook și cerem ajutor”, a comentat alt membru al grupului.

„Eu am pățit la achiziția unui bilet pe last-minute, exact la ultimul pas când să dau ok pentru plată, aveau un buton dacă vreau asigurare Full flex…efectiv am apăsat fără sa îmi dau seama. Le-am scris sa îmi returneze banii pentru că eu nu am dorit acel serviciu și nici măcar nu am autorizat acea tarzacție din aplicația bancară și dacă nu îmi rambursează acea diferență fac refuz de plată la bancă, pentru că ei pot verifica Tranzacția nu s-a autorizat din aplicație. Succes!”, a relatat altul.

Acest mesaj l-a făcut curios pe autorul postării. „V-a restituit banii? Am făcut inclusiv refuz de plată la bancă, dar încă e în soluționare. Efectiv, cred că asta am făcut și eu fără să îmi dau seama am bifat Prime plus, am tot încercat să sun la Edreams, dar în zadar. Pe email nici măcar nu răspund”, a scris el. „Da, mi-au restituit ei. Și au răspuns repede pe mail. Cred că dacă prezentați mailurile trimise către ei la bancă, se rezolvă”, l-a încurajat cel de mai devreme.

Capcanele scrisului minuscul, serviciilor preselectate si a asteriscului

„Sigur n-ai rezervat servicii adiționale în procesul de checkout din prostiile pe care le oferă ei? Când dai pe Edreams pe rezervare, ce sumă totală îți apare pentru zbor? Unele le selectează automat, gen „Asistență premium” etc și trebuie să le de-selectezi tu manual”, l-a întrebat cineva.

„Hm, nu a apărut ,,asistență premium”, dar am observat acum Prime plus fără să dau acordul sau nu știu cum de a fost bifat. Văd că au retras ei automat banii ca o plata recurentă. Sper să pot face cumva să îmi fie restituiți banii”, a revenit autorul postării inițiale.

„Da. Mergeți la bancă și faceți refuz de plată. O să vă restituie banii”, l-a sfătuit și o doamnă. „Eu am făcut asta la UniCredit și nu mi i-au rambursat deoarece am pus bifa din neatenția mea”, a contrazis-o altă doamnă.

„Verificați dacă nu ați lăsată bifată vreo opțiune implicită la ei (gen abonament la servicii sau premium seat etc). 3rd party-urile din asta trăiesc, au bilete mai ieftine, dar suprataxează tot felul de servicii, abonamente ca să câștige din neglijența oamenilor, iar când ai probleme cu anulări de zboruri/reprogramări/etc nu te ajută deloc”, a fost alt sfat.

„Da și mie mi s-a întîmplat. Am fost la bancă și am reclamat. Banii mi s-au înapoiat și am schimbat cardul bancar că îți ia bani în fiecare an pentru că nu citim niciodată ce scrie jos cu litere mici”, l-a avertizat altul. „Ai optat pentru un abonament, bifând totul la sfârșit. Litere mici”, a răsucit și altcineva cuțitul.