Cât de expusă este România la criza zonei euro. Expert în finanțe internaționale: „Va veni și nota de plată”

Zona euro este afectată de recesiune, iar perspectivele nu sunt dintre cele bune. Adrian Codirlașu, expert în finanțe internaționale și managementul riscului, avertizează că România va fi profund afectată de criza care își arată deja colții în zona euro, dar și de propria politica fiscală.

Zona euro intră în recesiune și se va contracta pentru al doilea trimestru consecutiv, potrivit Bloomberg. Nici pentru următoarea perioadă veștile nu sunt bune. Cel puțin 2024 nu pare să aducă vești bune, arată un sondaj, potrivit sursei citate, și o spun și economiști importanți.

„E puţin probabil să ne aflăm la începutul unei schimbări pozitive. Turbulenţele economice rămân prezente şi agresive, în special cele care au generate de creşterea masivă a ratelor dobânzilor”, a spus, conform Bloomberg, Joerg Angele, economist la Bantleon Bank. Germania, țara cu cea mai mare economie din zona euro, este și cea mai afectată criză. Este vorba, spun analiștii, de o adevărată criză bugetară şi de o cerere globală slabă, iar scăderea economică e mai pronunțată decât se părea inițial.

Cât de afectată va fi România

„Adevărul” a mers mai departe pentru a afla în ce măsură criza din zona euro va afecta și țara noastră, iar pentru asta a chestionat un reputat economist, Adrian Codirlașu, specialist în finanțe internaționale și managementul riscului, profesor asociat al Școlii Doctorale de Finanțe Bănci – DOFIN.

În opinia sa, România va simți efectele crizei din zona euro încă de săptămânile viitoare.

„Ne afectează ceea ce se întâmplă acolo, pentru că noi exportăm în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este principala noastră piață pe partea de export și tot din Uniunea Europeană vin principalele investiții în România. O economie europeană care stagnează automat va avea un impact negativ asupra noastră. Și vedem și anul acesta, deja sunt probleme”, avertizează Codirlașu. Și vedem și anul ăsta”, avertizează expertul.

Nota de plată vine în 2025

Nici anul viitor nu se anunță vremuri mai bune, crede Adrian Codirlașu. PIB-ul României va crește mai lent, iar adevărata criză se profilează începând cu 2025.

„PIB-ul o să crească undeva între 1,5 și 2% pentru că economia Uniunii Europene nu merge deloc bine. Va stagna probabil și anul viitor, însă noi vom avea multe cheltuieli publice datorate anului electoral și vom mai avea o creștere economică. În 2025 va veni nota de plată și atunci va mai scădea creșterea economică”, adaugă el.

Între atâtea vești proaste există și una bună. Adrian Codirlașu semnalează faptul că, deși România a avut cheltuieli exagerat de mari în 2023, vestea bună ar fi că fonduri importante au mers în investiții. În plus, chiar dacă unii analiști consideră că această creștere economică, în anii 2022 și 2023 ar fi artificială, Adrian Codirlașu e de altă părere. Totuși, cel mai probabil situația se va înrăutăți dacă cea mai mare parte a banilor va fi dirijată spre cheltuieli sociale și de altă natură.

„Anul ăsta nu, n-aș spune că avem o creștere economică artificială. Mă rog, pe deficit așa mare depinde și în ce se duc banii. Anul acesta măcar s-a adus o pondere însemnată din cheltuieli în infrastructură. ceea ce e un lucru bun pentru economie. Însă în momentul în care se duc, cum va fi cazul anul viitor și în 2025, marea parte a cheltuielor către cheltuieli sociale și către aparatul public, atunci da, asta nu creează. Va crea doar inflație și costuri mai mari de finanțare pentru toți”, subliniază Codirlașu.

Cuvintele de ordine: prudență și diversificare

Anii 2024 și 2025 nu vor fi deloc simpli pentru populație și pentru firmele mici și medii. Adrian Codirlașu are o singură recomandare: „Dacă ar fi să recomand ceva, aș recomanda prudență. În special prudență. Vom avea o perioadă cu multe modificări fiscale”

El avertizează că modificările fiscale și felul în care sunt tratate companiile se va întoarce împotriva economiei.

„Și, iarăși, văd această atitudine pe care o au avut-o guvernele în ultimii ani. E un termen din investiții - Alfa. Cum o companie are alfa, cum o ia guvernul. Ceea ce nu prea avantajează investițiile în România. Pentru că, imediat ce o companie are profil mai mare, guvernul îi găsește și o vină. Că e lacomă compania, că are o condiție excepțională, că nu știu ce mai face. Și îi ia banii. Și atunci un investitor de ce ar investi în așa ceva? Când găsește pe piața internațională, să luăm cazul energiei, companii cărora statul nu le face lucrul ăsta. Deci, cumva, trebuia avut în vedere lucrul ăsta. Faptul că, dacă o companie e profitabilă, s-ar putea să vină statul să ia banii”, mai spune el.

Pentru cetățeanul de rând, el are de asemenea câteva recomandări. „Aș spune că trebuie diversificare. Și, aș spune, diversificare atât pe valute, adică, banii să-i avem în valute diferite. Diversificare și în instrumente financiare, pentru că ele se comportă diferit pe parcursul unui ciclu economic. Și aș spune, dar neapărat trebuie educație financiară pentru lucrul ăsta, diversificare internațională. Adică și în alte țări. De ce? Pentru că, de exemplu, avem o proprietate în România, avem slujba în România. Dacă avem și toată economia în România și vine o recesiune, pierdem pe toate planurile. De asta, adică, diversificarea o văd esențială, mai ales că mă aștept să vină mult mai multă incertitudine fiscală care, implicit, va afecta piețele financiare din România”, sunt sfaturile sale.

Politica fiscală este dezastruoasă

Economia României va fi greu pusă la încercare nu doar de turbulențele și criza din zona euro, ci și de politica fiscală a statului, avertizează Adrian Codirlașu. Și asta nu e tot: din 2025 e de așteptat ca impozitele să crească și mai mult.

„Cred că principalul risc pentru economie este politica fiscală. Practic se vede că deficitul bugetar devine nesustenabil. Anul ăsta vom avea poate peste 6, la anul la fel, în jur de 6. Și am avea și în 2025, însă deja arată nesustenabil și ne-ar afecta rating-ul. Va trebui atunci să fie o ajustare fiscală și atunci va fi, de fapt, o impozitare extrem de agresivă”, susține el.

Adrian Codirlașu a comentat și ultimele recomandări ale Fondului Monetar Internațional (FMI), care arată că România ar avea nevoie de reforme fiscale suplimentare pentru a strânge încă 2% din Produsului Intern Brut. Printre recomandările FMI se numără, în primul rând, simplificarea TVA și a impozitului pe venitul persoanelor fizice, inclusiv prin eliminarea privilegiilor fiscale. Și tot experții FMI reintroducerea impozitării progresive și renunțarea la impozitul pe cifra de afaceri.

„Cei de la FMI au spus că nu a fost gândit când a fost pus acest impozit pe cifra de afaceri și recomandă să fie eliminat. Tocmai că ăsta e un TVA. Și eu îi spun TVA pe steroizi. Cu cât lanțul de distribuție e mai lung, cu atât se adaugă câte 1%. Asta e un alt mod de a spune TVA, dar mult mai complicat. Era mai simplu doar majorarea de TVA, mai ușor de colectat. Dar așa, mă rog, e doar o altă complicație pentru companii”, mai spune Adrian Codirlașu.