Cum scazi factura la energie fără să îngheți în casă. 7 trucuri folosite în țările nordice

Facturile la energie pot crește considerabil în lunile de iarnă, când centralele și caloriferele funcționează mai mult. Totuși, reducerea consumului nu înseamnă neapărat să stai în frig. De la izolarea ferestrelor până la reglarea termostatului, există câteva măsuri simple care te pot ajuta să păstrezi căldura în casă și să plătești mai puțin.

Ce poți face pentru a reduce facturile pe timpul iernii Foto: Pixabay

În Suedia, unde iernile sunt lungi și temperaturile scăzute, eficiența energetică a locuințelor este o preocupare importantă. Compania suedeză SunWave Sweden, specializată în sisteme de încălzire cu infraroșu, a publicat un ghid cu recomandări pentru reducerea consumului de energie în locuințe. Unele dintre acestea pot fi aplicate și în apartamentele sau casele din România, fără investiții importante.

Trucuri din țările nordice pentru a folosi mai eficient căldura

1. Izolează ferestrele și ușile. Potrivit SunWave Sweden, dacă simți că intră frigul pe lângă ferestre sau pe sub uși, înseamnă că o parte din căldura din casă se pierde. Montarea unor garnituri de etanșare poate ajuta la reducerea pierderilor de căldură. Pentru rezultate mai bune, se recomandă ferestrele cu geam triplu și izolarea podurilor, în cazul caselor.

2. Redu temperatura cu un grad. O schimbare mică a temperaturii poate avea efect asupra consumului. SunWave Sweden estimează că reducerea temperaturii setate pe termostat cu un grad Celsius poate diminua costurile cu încălzirea cu aproximativ 5–7%. Procentul este orientativ, iar economisirea reală depinde de modul în care este izolată locuința, de sistemul de încălzire și temperatura exterioară.

3. Încălzește mai puțin camerele pe care nu le folosești. Nu este nevoie să menții aceeași temperatură în toate încăperile. Dacă dormitorul de oaspeți sau o altă cameră rămâne nefolosită, poți reduce încălzirea acolo. Totuși, încăperile nu trebuie lăsate să se răcească excesiv, deoarece pot apărea condensul și mucegaiul.

4. Folosește un termostat programabil. Dacă pleci dimineața la serviciu și revii seara, poți programa încălzirea în funcție de orele în care ești acasă. Termostatele inteligente permit modificarea automată a temperaturii, fără să fie nevoie să reglezi centrala de mai multe ori pe zi. În cazul pompelor de căldură și al încălzirii prin pardoseală, setările trebuie adaptate instalației.

5. Înlocuiește becurile vechi cu LED-uri. Nu doar încălzirea contribuie la factura de energie. Iluminatul și electrocasnicele pot crește consumul, mai ales în sezonul rece, când zilele sunt mai scurte. SunWave Sweden recomandă folosirea becurilor LED, stingerea luminilor în camerele în care nu stă nimeni și alegerea programelor economice ale electrocasnicelor.

6. Scoate din priză aparatele pe care nu le folosești. Televizoarele, încărcătoarele și alte dispozitive pot continua să consume energie atunci când rămân conectate la priză. Consumul diferă de la un aparat la altul, iar unele dispozitive moderne folosesc foarte puțin curent în modul de așteptare. Totuși, oprirea echipamentelor neutilizate poate elimina o parte din consumul inutil.

7. Folosește electrocasnicele în orele cu tarife mai mici. În Suedia, unele gospodării au contracte în care prețul energiei diferă de la o oră la alta. În aceste situații, folosirea mașinii de spălat sau a mașinii de spălat vase în intervalele mai ieftine poate reduce factura. Trucul este util și în România, dar numai pentru consumatorii care au contracte cu tarife diferențiate în funcție de oră.

Ghidul publicat de SunWave Sweden recomandă și folosirea panourilor de încălzire cu infraroșu, care încălzesc direct persoanele și suprafețele din încăpere. Potrivit companiei, aceste sisteme pot reduce consumul de energie cu până la 80% față de alte soluții de încălzire, încălzesc mai rapid camerele și nu necesită întreținere periodică.

Care este temperatura ideală în casă iarna

Pentru majoritatea adulților sănătoși, o temperatură de aproximativ 18–21 de grade Celsius poate asigura confortul în locuință. Organizația Mondială a Sănătății consideră că 18 grade reprezintă, în general, un prag minim sigur în sezonul rece pentru populația generală, în condiții climatice temperate sau reci.

Totuși, temperatura potrivită diferă în funcție de vârstă, starea de sănătate și activitățile desfășurate. Copiii mici, persoanele în vârstă și cele cu anumite afecțiuni pot avea nevoie de mai multă căldură.

În dormitor poate fi confortabilă o temperatură mai redusă decât în camera de zi, în timp ce în baie este posibil să fie nevoie de câteva grade în plus. Important este ca locuința să nu se răcească excesiv și să fie aerisită corespunzător, pentru a evita acumularea umezelii.

SunWave Sweden recomandă reducerea temperaturii pe timpul nopții și în perioadele în care locuința este goală. În cazul unei centrale termice obișnuite, această măsură poate reduce consumul, însă economiile depind de durata absenței și de caracteristicile clădirii.

La fel de important este să nu ridici termostatul la o temperatură foarte mare în speranța că locuința se va încălzi mai repede. În cazul unui termostat obișnuit, setarea unei temperaturi mai ridicate nu accelerează încălzirea, ci doar prelungește funcționarea sistemului.