 Cum scazi factura la energie fără să îngheți în casă. 7 trucuri folosite în țările nordice | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 7 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Cum scazi factura la energie fără să îngheți în casă. 7 trucuri folosite în țările nordice

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Facturile la energie pot crește considerabil în lunile de iarnă, când centralele și caloriferele funcționează mai mult. Totuși, reducerea consumului nu înseamnă neapărat să stai în frig. De la izolarea ferestrelor până la reglarea termostatului, există câteva măsuri simple care te pot ajuta să păstrezi căldura în casă și să plătești mai puțin.

Calorifer folosit pentru încălzirea locuinței în sezonul rece.
Ce poți face pentru a reduce facturile pe timpul iernii Foto: Pixabay

În Suedia, unde iernile sunt lungi și temperaturile scăzute, eficiența energetică a locuințelor este o preocupare importantă. Compania suedeză SunWave Sweden, specializată în sisteme de încălzire cu infraroșu, a publicat un ghid cu recomandări pentru reducerea consumului de energie în locuințe. Unele dintre acestea pot fi aplicate și în apartamentele sau casele din România, fără investiții importante.

Trucuri din țările nordice pentru a folosi mai eficient căldura

1. Izolează ferestrele și ușile. Potrivit SunWave Sweden, dacă simți că intră frigul pe lângă ferestre sau pe sub uși, înseamnă că o parte din căldura din casă se pierde. Montarea unor garnituri de etanșare poate ajuta la reducerea pierderilor de căldură. Pentru rezultate mai bune, se recomandă ferestrele cu geam triplu și izolarea podurilor, în cazul caselor.

2. Redu temperatura cu un grad. O schimbare mică a temperaturii poate avea efect asupra consumului. SunWave Sweden estimează că reducerea temperaturii setate pe termostat cu un grad Celsius poate diminua costurile cu încălzirea cu aproximativ 5–7%. Procentul este orientativ, iar economisirea reală depinde de modul în care este izolată locuința, de sistemul de încălzire și temperatura exterioară.

3. Încălzește mai puțin camerele pe care nu le folosești. Nu este nevoie să menții aceeași temperatură în toate încăperile. Dacă dormitorul de oaspeți sau o altă cameră rămâne nefolosită, poți reduce încălzirea acolo. Totuși, încăperile nu trebuie lăsate să se răcească excesiv, deoarece pot apărea condensul și mucegaiul.

4. Folosește un termostat programabil. Dacă pleci dimineața la serviciu și revii seara, poți programa încălzirea în funcție de orele în care ești acasă. Termostatele inteligente permit modificarea automată a temperaturii, fără să fie nevoie să reglezi centrala de mai multe ori pe zi. În cazul pompelor de căldură și al încălzirii prin pardoseală, setările trebuie adaptate instalației.

5. Înlocuiește becurile vechi cu LED-uri. Nu doar încălzirea contribuie la factura de energie. Iluminatul și electrocasnicele pot crește consumul, mai ales în sezonul rece, când zilele sunt mai scurte. SunWave Sweden recomandă folosirea becurilor LED, stingerea luminilor în camerele în care nu stă nimeni și alegerea programelor economice ale electrocasnicelor.

6. Scoate din priză aparatele pe care nu le folosești. Televizoarele, încărcătoarele și alte dispozitive pot continua să consume energie atunci când rămân conectate la priză. Consumul diferă de la un aparat la altul, iar unele dispozitive moderne folosesc foarte puțin curent în modul de așteptare. Totuși, oprirea echipamentelor neutilizate poate elimina o parte din consumul inutil.

7. Folosește electrocasnicele în orele cu tarife mai mici. În Suedia, unele gospodării au contracte în care prețul energiei diferă de la o oră la alta. În aceste situații, folosirea mașinii de spălat sau a mașinii de spălat vase în intervalele mai ieftine poate reduce factura. Trucul este util și în România, dar numai pentru consumatorii care au contracte cu tarife diferențiate în funcție de oră.

Ghidul publicat de SunWave Sweden recomandă și folosirea panourilor de încălzire cu infraroșu, care încălzesc direct persoanele și suprafețele din încăpere. Potrivit companiei, aceste sisteme pot reduce consumul de energie cu până la 80% față de alte soluții de încălzire, încălzesc mai rapid camerele și nu necesită întreținere periodică.

Care este temperatura ideală în casă iarna

Pentru majoritatea adulților sănătoși, o temperatură de aproximativ 18–21 de grade Celsius poate asigura confortul în locuință. Organizația Mondială a Sănătății consideră că 18 grade reprezintă, în general, un prag minim sigur în sezonul rece pentru populația generală, în condiții climatice temperate sau reci.

Totuși, temperatura potrivită diferă în funcție de vârstă, starea de sănătate și activitățile desfășurate. Copiii mici, persoanele în vârstă și cele cu anumite afecțiuni pot avea nevoie de mai multă căldură.

În dormitor poate fi confortabilă o temperatură mai redusă decât în camera de zi, în timp ce în baie este posibil să fie nevoie de câteva grade în plus. Important este ca locuința să nu se răcească excesiv și să fie aerisită corespunzător, pentru a evita acumularea umezelii.

SunWave Sweden recomandă reducerea temperaturii pe timpul nopții și în perioadele în care locuința este goală. În cazul unei centrale termice obișnuite, această măsură poate reduce consumul, însă economiile depind de durata absenței și de caracteristicile clădirii.

La fel de important este să nu ridici termostatul la o temperatură foarte mare în speranța că locuința se va încălzi mai repede. În cazul unui termostat obișnuit, setarea unei temperaturi mai ridicate nu accelerează încălzirea, ci doar prelungește funcționarea sistemului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu proiectul unei baze americane permanente”. Cu cât suntem în urma Poloniei
digi24.ro
image
O casă spectaculoasă care arată ca o navă spațială a fost scoasă la vânzare în Scoția. Cât costă proprietatea. FOTO
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță anunță negocieri oficiale USR-PNL pentru liste comune la alegerile din 2028. Conducerile celor două partide încep o analiză pe județe
gandul.ro
image
Un celebru youtuber american a mâncat într-unul dintre cele mai sărace cartiere din România. Reacția după ce a gustat mâncarea
mediafax.ro
image
Ei sunt fotbaliștii din SuperLiga pe care îi caută Gigi Becali la FCSB!
fanatik.ro
image
Record românesc în Himalaya: cinci alpiniști au ajuns pe temutul vârf Ama Dablam. Culisele performanței remarcabile: „Un scenariu de Oscar, dar cu actori despre care nu a auzit nimeni”
libertatea.ro
image
VIDEO Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin: „Cred că a fost cumpărat”
digi24.ro
image
Corina Caragea a ajuns în Paradis! » Prezentatoarea TV a arătat imagini uimitoare: „Atât de spectaculos, încât pare ireal”
gsp.ro
image
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
digisport.ro
image
Ce afacere pregătește Cristina Spătar în mare secret? Artista a obținut o diplomă după un curs de șase săptămâni
click.ro
image
Acum, Italia oferă gratuit 50 de case complet renovate pentru persoane dispuse să se mute. Care sunt condițiile puse
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Cum s-a produs accidentul din poligonul de armament de la Carfil. Nu ar fi vorba de un sabotaj
observatornews.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
cancan.ro
image
Vârsta de pensionare trebuie să crească pentru că speranța de viață e mai mare. Prevederea, în legea pensiilor
newsweek.ro
image
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
prosport.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Ce pensie avea declarată și ce avere a strâns fostul premier
playtech.ro
image
Cine este singurul antrenor român care i-a bătut pe portughezii din SuperLiga
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
digisport.ro
image
De ce ne plac filmele de Crăciun și ce efect au, de fapt, asupra noastră?
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
S-a însurat Pescobar! Avem imaginile cu proaspeţii miri VIDEO
romaniatv.net
image
Anunț important de la Casa de Pensii. Pensionarii își vor primi retroactiv drepturile în urma greșelilor produse Video
mediaflux.ro
image
Fostul fotbalist român cu o avere de 250 de milioane de euro vrea să transforme clădirea abandonată din centrul Bucureștiului
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Diana Buzoianu, revoltată după ce s-a spus cum se îmbracă femeile din Parlament: „Legi mult mai bune au fost scrise de femei în adidași”
actualitate.net
image
Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat”
click.ro
image
Ramona Bădescu, înșelată fără să știe! A aflat abia după 20 de ani ce ascundea fostul soț
click.ro
image
Ramona Bădescu, despre moartea tatălui său. Actrița a izbucnit în lacrimi. „Nu deschidea ochii”
click.ro
Contesa Marie Tarnowska, GettyImages 3305706 jpg
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa
okmagazine.ro
vedete profimedia jpg
Sunt tinere și sexy, dar au reguli stricte legate de sex. Nimic nu se întâmplă în dormitorul lor până când partenerii lor nu fac un lucru
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Champigny-sur-Marne
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Probleme de sănătate pentru Oana Roman. Cum se simte acum și ce a făcut fiica ei cât a stat pe patul de spital
image
Scandal la „Vocea României”. Horia Brenciu l-a taxat dur pe Tudor Chirilă după un duet controversat. „Am fost atât de certat”

OK! Magazine

image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată