În ultimii ani, oferta platformelor de jocuri de noroc ce activează online a crescut considerabil, iar odată cu aceasta și numărul site-urilor care promovează anumiți operatori sau bonusuri pentru jucători. Pentru un utilizator obișnuit cu aceste platforme, diferența dintre un operator licențiat și unul care funcționează fără autorizație nu este întotdeauna ușor de observat, însă trebuie avut în vedere acest aspect important.

Specialiștii atrag atenția că primul pas înainte de deschiderea unui cont pe o platformă de acest tip este verificarea legalității acestora și consultarea unor surse de informare care publică analize bazate pe date verificabile, nu doar pe oferte comerciale. Acest tip de articol explicativ este frecvent întâlnit în publicațiile cu știri generaliste, unde accentul cade pe informare și pe explicarea unor decizii pe care cititorii - ce pot fi utilizatori ai acestor tipuri de platforme, le iau în viața de zi cu zi.

În acest context, pe piața locală a fost lansată platforma Casinolegal.ro, un proiect editorial dedicat exclusiv pentru cazinouri online legale autorizate ONJN.

Platforma este operată de FATBOYSCANRUN LTD, companie cu sediul în 6 Burrows Court, L3 6JZ, Liverpool, Anglia, înregistrată în Registrul Comerțului din Regatul Unit cu numărul 13367447 și având codul de identificare fiscală CIF 54036739.

Pentru desfășurarea activității în România, compania a obținut Licența ONJN Clasa a II-a, valabilă începând cu data de 01.04.2026, în baza Deciziei ONJN nr. 166 din 27.03.2026.

De ce ajung unii jucători pe platforme fără licență

De cele mai multe ori, utilizatorii nu aleg intenționat un operator neautorizat. Ei ajung pe acel site deoarece găsesc reclame pe internet, citesc recomandări incomplete sau sunt atrași de bonusuri care par mai avantajoase decât cele disponibile pe piața reglementată.

Problema este că diferențele dintre operatorii autorizați și cei care nu dețin licență nu sunt întotdeauna evidente pentru cineva aflat la primul contact cu această industrie.

În plus, multe platforme de prezentare compară ofertele exclusiv din perspectiva bonusurilor, fără să explice aspecte importante precum condițiile de rulaj, limitele de retragere, procedurile de verificare a identității sau existența unei licențe valabile în România.

Cum se poate verifica dacă un operator este autorizat ONJN

Specialiștii recomandă realizarea câteva verificări simple înainte de deschiderea unui cont pe un anumit site:

● verificarea existenței unei licențe ONJN;

● consultarea termenilor și condițiilor bonusurilor;

● verificarea metodelor de depunere și retragere;

● analiza timpilor de procesare pentru plăți;

● verificarea existenței unor politici privind jocul responsabil.

Aceste informații pot părea tehnice la prima vedere, însă ele influențează direct experiența utilizatorului și gradul de siguranță al platformei.

De ce contează existența unei platforme independente de informare

Pe măsură ce piața de iGaming s-a dezvoltat, au apărut și numeroase site-uri care publică recenzii despre operatori.

Diferența dintre ele este reprezentată de modul în care sunt realizate aceste evaluări.

Casinolegal afirmă că analizele sale sunt construite pornind de la testarea efectivă a operatorilor licențiați, fiind evaluate elemente precum funcționarea platformei, aplicația mobilă, rapiditatea retragerilor, serviciul de suport și transparența ofertelor promoționale.

Totodată,acesta își propune să explice într-un limbaj cât mai accesibil termenii și condițiile bonusurilor, astfel încât utilizatorii să înțeleagă exact ce presupune o ofertă înainte de a decide dacă aceasta li se potrivește.

FATBOYSCANRUN LTD și extinderea activității în România

Prin lansarea Casinolegal.ro, compania britanică FATBOYSCANRUN LTD își extinde activitatea pe piața românească într-un domeniu aflat într-o continuă evoluție.

Conținutul destinat publicului din România este realizat împreună cu o echipă editorială locală, coordonată de Baicu Marius, casino expert și redactor-șef al platformei.

Potrivit reprezentanților proiectului, accentul este pus pe informații actualizate permanent și pe prezentarea exclusivă a operatorilor care funcționează în cadrul reglementat din România.

Andriy Kolomiyets: „Un utilizator informat ia decizii mai bune”

Fondatorul Casinolegal România, Andriy Kolomiyets, spune că proiectul a pornit din experiența acumulată în industria jocurilor de noroc și din dorința de a pune accent pe educarea utilizatorilor.

„În ultimii ani am observat că jucătorii nu caută doar bonusuri mai mari, ci și explicații clare despre ceea ce aleg. Tocmai de aceea am construit Casinolegal ca o platformă în care informațiile sunt verificate înainte de publicare, iar recenziile sunt realizate pe baza unor teste reale. Credem că un utilizator bine informat va lua întotdeauna decizii mai responsabile și va înțelege mai bine diferențele dintre operatorii existenți pe piață” - declară Andriy Kolomiyets, fondatorul Casinolegal.ro.

La rândul său, Baicu Marius, casino expert și redactor-șef la Casinolegal.ro, consideră că rolul unei platforme editoriale este să traducă informațiile tehnice într-un limbaj ușor de înțeles.

„Mulți jucători citesc doar valoarea bonusului, însă în spatele unei oferte există întotdeauna condiții care trebuie înțelese. Încercăm să explicăm aceste aspecte cât mai simplu și să oferim cititorilor suficiente informații pentru ca ei să poată compara singuri operatorii licențiați și să ia o decizie documentată.”

Pe o piață de betting în care informația circulă rapid și ofertele promoționale sunt tot mai numeroase, capacitatea de a diferenția un operator licențiat în acest domeniu de unul neautorizat devine esențială. În acest context, platforme precum Casinolegal.ro își propun să completeze procesul de informare al utilizatorilor prin analize bazate pe verificări reale, transparență și respectarea cadrului legal din România.