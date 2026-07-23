 Therme București lansează cea mai bună ofertă a verii: minus 20% la vouchere, doar pe 24 iulie | adevarul.ro
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Therme București lansează cea mai bună ofertă a verii: minus 20% la vouchere, doar pe 24 iulie

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Oferta Therme Summer Flash este disponibilă 24 ore, exclusiv online, doar pe 24 iulie, pentru voucherele de acces de 3 ore și cele One Day Holiday. Acestea pot fi achiziționate pentru oricare dintre zonele Therme și utilizate în orice zi a săptămânii, între 25 iulie și 30 septembrie 2026.

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Therme București lansează Therme Summer Flash Offers, cea mai bună ofertă a verii, disponibilă doar vineri, 24 iulie, între orele 00:00 și 23:59. Timp de 24 ore publicul poate achiziționa online, cu o reducere de 20%, vouchere Therme pentru 3 ore sau 1 zi intreaga. Oferta este disponibilă pentru adulti si copii, pentru toate zonele Therme București – Galaxy, The Palm și Elysium. Voucherele achiziționate în cadrul campaniei pot fi utilizate pentru vizite în perioada 25 iulie – 30 septembrie 2026, în orice zi a săptămânii, oferind libertatea de a alege momentul perfect pentru o zi de vacanță la Therme.

În plin sezon estival, când nevoia de relaxare este mai mare ca oricând, Therme București transformă ziua de 24 iulie într-o oportunitate de a planifica experiențe de vacanta de vara exotica si programe de wellbeing accesibile, pentru urmatoarele doua luni, indiferent de vremea de afara. Campania reflectă misiunea Therme de a face wellbeing-ul accesibil unui public cât mai larg, de a facilita experiența unei vacanțe aproape de casă si de a incuraja petrecerea timpului de calitate alaturi de familie, prieteni si comunitate.

„Therme București este astăzi una dintre cele mai cunoscute destinații din România și atrage anual peste 1,7 milioane de clienti, dintre care peste 500.000 de vizitatori internaționali. Această vizibilitate confirmă faptul că experiența Therme a devenit un reper important pentru turismul românesc. Prin Therme Summer Flash Offers, transformăm o singură zi de ofertă într-o vară întreagă de posibilități: timp de 24 de ore, vizitatorii beneficiază de un avantaj special de minus 20% la achiziția online a voucherelor de 3 ore și One Day Holiday, pe care le pot utiliza până pe 30 septembrie, în orice zi a săptămânii, pentru orice tip de experienta isi doresc: distractie pe tobogane, rasfat complet in saune, party pe plaja la asfintit, aniversari memorabile sau chiar petreceri de burlacite” a declarat Andrada Seitan, Director de Marketing, Therme București.

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O singură zi pentru o vară întreagă de experiențe

Pe durata a 24 de ore (24 iulie, între 00:00 și 23:59), vizitatorii care își doresc un refugiu din calea caniculei sau a vremii imprevizibile din ultima perioada, pot achiziționa vouchere de acces cu un avantaj special de -20%. Pentru a asigura opțiuni personalizate fiecărui tip de vizitator, campania include cele mai căutate pachete, valabile pentru categoriile Adult și Copil: Vouchere cu acces de 3 ore si  Vouchere cu acces One Day Holiday, disponibile pentru oricare dintre cele trei zone Therme București: Galaxy, The Palm și Elysium.

Indiferent dacă alegi o escapadă de câteva ore sau o zi întreagă de vacanță, vizitatorii își pot personaliza experiența în funcție de timpul disponibil și de activitățile preferate: distracție pentru întreaga familie în Galaxy, relaxare, sport sau pool party într-un decor tropical în The Palm, ritualuri de wellness și saune tematice în Elysium.

Flexibilitate maximă pentru o vară fără griji

Unul dintre principalele avantaje ale campaniei Therme Summer Flash Offers este perioada extinsă de utilizare. Voucherele cumpărate online pe 24 iulie pot fi folosite pentru vizite efectuate începând cu 25 iulie și până pe 30 septembrie 2026, inclusiv.

Acestea sunt valabile în orice zi a săptămânii, de luni până duminică, oferind vizitatorilor libertatea de a-și planifica experiența Therme în funcție de propriul program, fie pentru o zi de weekend, fie pentru o pauză de relaxare în timpul săptămânii.

Voucherele, pașaportul către o vacanta completa, cu divertisment și wellbeing incluse

Voucherele oferă acces nu doar la facilitățile zonelor Therme, ci și la o agendă estivală de divertisment, sport și wellbeing, cu activități pentru toate vârstele si zile tematice ca Italian Tuesday sau Ladies’ Wednesday. Lista complete a campaniilor active este aici.

În funcție de data vizitei și de zona aleasă, oaspeții pot descoperi atmosfera de vacanță de la Sands of Therme, cu evenimente tematice, pool parties, ritmuri latino și DJ internaționali, activari cu premii ca la festival, precum și jocuri si ateliere creative dedicate celor mici în zona Galaxy. Mai mult, in premiera in vara anului 2026, Therme organizeaza family weekends, cum este si 25-26 iulie, in care copii mai mici de 14 ani au acces in zona The Palm si upgrade gratuit din zona Galaxy.

Programul sportiv al verii aduce pe nisip competiții precum Therme Football Beach Cup, Campionatul Național de Beach Rugby și turneul Sands of Therme Beach Volley, dedicat amatorilor și programat în luna august. Agenda este completată de competiția internațională World Flair Bartending Battle, organizată pe 20 august, precum și de transmisiunile live ale matinalului „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, realizate direct de pe plaja Therme. Toate aceste experiențe se adaugă celor peste 45 de activități zilnice de wellness incluse în tariful de acces, de la ritualuri în saună și sesiuni de relaxare, până la activități dedicate mișcării și stării de bine. Programul complet al evenimentelor este disponibil pe therme.ro și în aplicația mobilă myTherme.

Cum poate fi accesată oferta

Campania Therme Summer Flash Offers este disponibilă exclusiv online, pe 24 iulie 2026, între orele 00:00 și 23:59. Voucherele eligibile pot fi achiziționate de pe site-ul oficial therme.ro sau din aplicația mobilă myTherme, iar reducerea de 20% se aplică automat prețului de listă. Voucherele cumpărate în cadrul campaniei sunt valabile pentru vizite efectuate între 25 iulie și 30 septembrie 2026, în orice zi a săptămânii, pentru zona și durata de acces selectate în momentul achiziției.

Despre Therme București

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Therme București este cel mai mare centru de wellness, relaxare și entertainment construit greenfield din Europa, pe un areal de 250.000 de mp, având o suprafață totală indoor de peste 34000 mp. Centrul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 1500 de palmieri si 880.000 plante. Centrul beneficiaza de 3 zone distincte, Galaxy, The Palm si Elysium, fiecare cu atracții unice și cu restaurante proprii, 10 piscine indoor si outdoor, 13 saune uscate și umede, 2 parcuri tematice și 2 plaje: Sands of Therme și Galaxy Horizon. Cu o capacitate de peste 4.000 de persoane simultan, Therme oferă o experiență completă de vacanță premium, la preturi accesibile, 365 de zile pe an.

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