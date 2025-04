Ce șanse are România în relația cu Statele Unite, avându-i emisari speciali pe Dragoș Sprînceană și pe Lucian Romașcanu

Premierul Marcel Ciolacu a desemnat în această săptămână doi emisari speciali pentru a face lobby pe lângă administrația americană. „Adevărul” a analizat șansele celor doi de a reuși în această misiune extrem de importantă și dificilă.

Dragoș Sprînceană, unul dintre cei doi emisari speciali desemnați de premierul Marcel Ciolacu pentru a face lobby pentru România pe lângă administrația președintelui Donald Trump, este stabilit de peste două decenii în America, fiind un om de afaceri de succes.

Acesta conduce în Statele Unite Gold Coast Logistics, o companie cu sute de angajați, cu o rețea de peste 250 de camioane ce transportă marfă peste tot în America, cu excepția celor trei state nelegate continental: Alaska, Hawaii și Puerto Rico. Firma are sediul în statul Illinois, la mică distanță de aeroportul internațional O’Hare din Chicago.

Apreciat în mediul de afaceri american, Dragoș Sprînceană și-a făcut numeroase relații importante și în mediul politic de peste Ocean, întâlnindu-se inclusiv cu Donald Trump.

Este membru al Partidului Republican din care face parte și președintele american Donald Trump și a fost unul dintre sponsorii importanți din campania prezidențială a lui Donald Trump din 2024.

La începutul acestui an, Dragoș Sprînceană s-a întâlnit de mai multe ori cu Mike Waltz, consilierul pe securitate națională al lui Donald Trump, dar și cu mai mulți membri ai Congresului SUA. De altfel, Mike Waltz chiar i-a oferit o medalie lui Dragoș Sprînceană.

Născut pe 8 aprilie 1979 în Constanța, Dragoș Sprînceană a emigrat în Statele Unite în urmă cu peste 25 de ani, în căutarea oportunităților pe care le oferă visul american. În urmă cu câțiva ani, ziarul Tribuna Românească, editat la Chicago, scris că în adolescență Dragoș Sprînceană „a fost model pentru Cătălin Botezatu, animator în show-uri de televiziune estivale, dar și salvamar și barman pe litoral”.

„Am trecut prin multe experiențe, de la servit în restaurante, la modelling local și național pentru Cătălin Botezatu, terminând cu un job (tot pe litoral) la PRO TV la vârsta de numai 20 de ani. Toate aceste experiențe au fost categoric un factor determinant în conturarea caracterului personal”, spunea Dragoș Sprînceană într-un interviu acordat în vara lui 2020 ziarului Tribuna Românească.

La alegerile de anul trecut, proaspătul emisar desemnat de către Marcel Ciolacu pentru a face lobby în relația cu Statele Unite, a fost un susținător al lui Călin Georgescu, pe care chiar l-a votat în primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Într-o postare pe Facebook din 24 ianuarie 2025, Dragoș Sprînceană recunoștea că l-ar vota din nou pe Călin Georgescu, chiar dacă erau multe nereguli legate de acesta: „Aș dori să adresez și o întrebare: Cum ar descrie Călin Georgescu o zi din activitatea sa profesională din ultima săptămână, lună sau chiar ultimii ani? Nimeni nu știe de unde provine sursa veniturilor sale și cu ce se ocupă exact, iar aceasta este o întrebare legitimă. În timpul campaniei, nu a cheltuit 0 RON, dar are cheltuieli zilnice de aproximativ 500 de euro doar pentru securitate. Cine se află în spatele său? Poate vechea securitate care concurează cu structurile actuale? Vă las pe voi să trageți concluziile. Eu nu spun ca Domnul Călin Georgescu este cel mai rău. Nici pe departe. Dacă ar trebui să votez și mă uit la actuala listă probabil tot cu el aș vota fiindcă vreau “altceva”. Sau nu aș vota deloc”.

„Alegerea domnului Sprînceană este cel puțin chestionabilă”

La susținerea pentru Călin Georgescu, Dragoș Sprînceană este în aceeași linie cu mai mulți membri ai administrației Trump, inclusiv Elon Musk, care l-au susținut pe candidatul suveranist și pro-rus.

„Nu pare să fie vorba nici de SUA, nici de România, ci de o relație personală între doi politicieni. Și nu e sigur că o relație personala bună, cum este cea dintre Emmanuel Macron și Donald Trump, a reușit să schimbe atitudinea președintelui american. Pentru că în politică nu se poate face abstracție de valori. Cred că prioritatea României este să protejeze in continuare democrația liberală in țară. Or democrația liberală este singura adevărată tradiție politică a României, nu așa-zisele tradiții inventate. Alegerea domnului Sprînceană este cel puțin chestionabilă, având în vedere valorile pe care acesta le asumă, iar exacerbarea relației personalizate cu Donald Trump nu înseamnă punerea relațiilor dintre cele două state pe un făgaș instituțional”, este de părere politologul Cristian Pîrvulescu

Îi compară pe Macron și Merkel cu Hitler

Dragoș Sprînceană a avut pe rețelele sociale mai multe atacuri directe la adresa Uniunii Europene. Acesta a redistribuit mai multe postări jignitoare pe rețeaua „X” la adresa lui Emmanuel Macron, președintele Franței, dar și a Angelei Merkel. Pe „X”, Dragoș Sprînceană are peste 7.700 urmăritori. Pe 1 aprilie, acesta a redistribuit, punând și câteva emoticoane cu hohote de râs, o imagine editată în care președinții Putin și Trump purtau șepci cu textul „F*** Macron”.

Tot pe 1 aprilie, Dragoș Sprînceană a redistribuit o postare a lui Alex Oloyede, un jurnalist rus pro-Putin, cu o imagine editată în care lui Emmanuel Macron purtând o mustață asemănătoare cu a lui Hitler și textul: „Al 4-lea Reich al Europei”. Alex Oloyede are peste 221.000 urmăritori pe „X”.

Omul de afaceri de origine română a comparat-o și pe Angela Merkel cu fostul lider nazist, spunând despre aceasta că „este versiunea feminină a look-ului Hitler. Dacă ea nu arată ca el, nu știu cine o face”.

Pe 30 martie 2025, Dragoș Sprînceană a redistribuit o postare a lui Alex Jones, unul dintre cei mai mare conspiraționiști americani, postare în care aceasta din urmă a pus imagini cu o limuzină din flota lui Vladimir Putin, limuzină care a sărit în aer și spunea că de fapt Franța, Marea Britanie și Ucraina ar fi pus la cale o tentativă de asasinat asupra liderului de la Kremlin. În textul de la postarea redistribuită a lui Alex Jones, Dragoș Sprînceană a scris: „De ce încearcă Franța și Marea Britanie să pornească al Treilea Război Mondial cu orice preț?”. În ianuarie 2025, Călin Georgescu a lansat teorii halucinante şi a făcut acuzaţii extrem de grave la adresa UE şi NATO, în cadrul unui interviu acordat tocmai pentru conspiraționistul Alex Jones.

Iar Dragoș Sprînceană critică Franța și Marea Britanie, adică tocmai cele două mari puteri europene care și-au anunțat disponibilitatea de a trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina și de a susține în continuare Ucraina.

„Faptul că s-a apelat la domnul Dragos Sprînceană vine pe fondul unui impas instituțional profund”

Reacțiile și postările domnului Sprînceană sale nu reprezintă o excepție în galaxia celor care fac parte din curentul MAGA și care a acaparat Partidul Republican, este de părere analistul de politică externă Ștefan Popescu. „Sunt foarte mulți, dar în special influenceri foarte cunoscuți, bloggeri, titulari de canale YouTube care au un limbaj dus la extremă și care constituie într-un fel și osatura canalelor de difuzare a acestui curent ideologic în formare. Din păcate, acest tip de limbaj face parte din normalitatea noului Partid Republican și fac parte din normalitate”, spune expertul.

Cunoscutul analist consideră că cei doi emisari nu vor influența prea mult relația României cu America.

„Interesele Statelor Unite al Americii sunt mult prea mari, inclusiv la nivelul regiunii noastre pentru a crede că chiar și persoane care se află într-o relație foarte bună cu Donald Trump, care au dat bani în campania electorală, vor reuși să schimbe marile orientări și viziunea președintelui Donald Trump asupra lumii și să facă din România un partener privilegiat în regiune. În același timp, aceste personaje nu se pot substitui președintelui, prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe. Ei pot fi cel mult deschizători de drumuri. Nu este rău că avem români care ar fi dispuși să ajute România și să faciliteze un dialog care a lipsit și care a dus la o anumită neînțelegere din partea Washingtonului cu privire la realitățile din România. În același timp, având în vedere că sunt persoane foarte puternic afiliate, există și reversul medaliei, există un risc pe care noi atunci când facem o analiză obiectivă nu cred că trebuie să-l ignorăm. Statele Unite ale Americii să încerce să instrumenteze această nevoie de securitate, nevoie de angajament în securitatea României din partea Washingtonului pentru a sparge unitatea europeană. Pentru că în acest context al războiului comercial este clar că Statele Unite ale Americii vor căuta, cel puțin în ce privește Uniunea Europeană, să-și facă aliați în cadrul Uniunii Europene pentru a împiedica un front unit. Iar România riscă să fie una dintre țările care să fie abordate în acest sens”, precizează Ștefan Popescu.

Acesta mai spune și că autoritățile române ar trebui să colaboreze mult mai strâns cu Israelul.

„Faptul că s-a apelat la domnul Dragos Sprînceană nu trebuie condamnat, el vine pe fondul unui impas instituțional profund în acest moment. Și atunci România se agață de orice în acest moment. Asta este marea problemă. Cred că ar trebui mai mult dialogat și cu prietenii noștri din Israel care de asemenea cred că pot acționa, așa cum au dat o mână de ajutor foarte eficientă pe dosarul Schengen. Sunt convins că planificatorii politici de la București se gândesc la Israel și la comunitatea israeliană care are o relație bună cu statul român și cu reprezentanți ca o măsură, ca o altă cale în restabilirea dialogului cu Washington”, subliniază Ștefan Popescu.

Cine e al doilea emisar

Cel de-al doilea emisar desemnat de către premierul Ciolacu pentru a face lobby României în Statele Unite este Lucian Romașcanu, actualul președinte al Consiliului Județean Buzău și totodată cel care a fost propus pentru poziția de membru în cadrul Curții de Conturi Europene din partea României. Parlamentul European a aprobat marți 1 aprilie numirea sa ca membru al Curții de Conturi Europene din partea României pentru un mandat de șase ani.

Fost purtător de cuvânt al PSD în două rânduri, Lucian Romașcanu are o relație foarte strânsă cu Marcel Ciolacu, cei doi copilărind împreună la Buzău. Lucian Romașcanu a fost nașul de botez al fiului actualului premier, în timp ce Marcel Ciolacu a fost nașul de botez al fetei lui Lucian Romașcanu.

Fost ministru al Culturii și fost senator PSD de Buzău, Lucian Romașcanu a lucrat inclusiv în mass-media în funcții de management timp de mai mulți ani.