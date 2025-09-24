Preț plafonat pentru sticla cu apă în aeroporturi, gări și metrou. Cât vor plăti pasagerii

Un proiect recent prevede că prețul maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa îmbuteliată în sticle de 500 ml, comercializată în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi, va fi de maximum 3 lei. Aceasta include toate taxele, inclusiv TVA, iar prețul trebuie afișat vizibil la raft.

Inițiatorii proiectului susțin că scopul măsurii este protejarea consumatorilor, deoarece prețurile actuale sunt disproporționat de mari. „Dreptul de acces la apă potabilă reprezintă o necesitate biologică fundamentală, iar prețurile disproporționat de mari practicate în aceste locații constituie o formă de exploatare a unei nevoi de bază a consumatorului”, se arată în document.

Aceștia explică că, de la introducerea regulilor de securitate privind lichidele, aerosolii și gelurile în vara anului 2006, pasagerii sunt obligați să predea sticlele cu apă la punctele de control de securitate, fiind nevoiți apoi să achiziționeze apă la prețuri de trei-patru ori mai mari decât în comerțul obișnuit, conform analizei Profit.ro.

Exemple internaționale și recomandări europene

Proiectul menționează că măsura nu este o noutate în Uniunea Europeană. Grecia și Cipru au implementat deja o legislație similară, impunând un preț maxim pentru sticlele de apă în aeroporturi, gări și porturi, stabilit acum la 0,60 euro. În Spania, autoritatea aeroportuară a impus un preț maxim de 1 euro pentru sticla de apă în toate aeroporturile administrate. De asemenea, Asociația europeană a operatorilor de aeroporturi, Airports Council International Europe, a recomandat în 2016 ca toate aeroporturile europene să perceapă un preț maxim de 1 euro pentru sticlele de 500 ml. „Din păcate, niciun aeroport din România nu respectă această recomandare”, precizează inițiatorii.

Spații vizate și reguli de aplicare

Proiectul definește ca „spații cu opțiuni limitate pentru consumatori” toate locurile în care consumatorul nu are alternative rezonabile pentru achiziționarea apei potabile. Sunt incluse, printre altele, zonele securizate ale aeroporturilor după punctul de control, gările feroviare, autogările, stațiile de metrou, benzinăriile și stațiile de servicii de pe autostrăzi.

Prețul reglementat de 3 lei se aplică pentru apa potabilă îmbuteliată - apă de masă, apă de izvor sau apă minerală naturală, plată sau carbogazoasă - ambalată în recipiente de 500 ml. Valoarea prețului maxim poate fi actualizată anual prin hotărâre a Guvernului, în funcție de inflație și alți indicatori economici relevanți.

Obligații pentru comercianți și sancțiuni

Operatorii care comercializează băuturi răcoritoare în aceste spații trebuie să asigure disponibilitatea permanentă și vizibilă a apei la preț reglementat. Comercianții trebuie să afișeze clar și lizibil, în limbile română și engleză, informații despre existența și prețul apei.

Încălcarea acestor reguli atrage amenzi semnificative: comercializarea apei la un preț mai mare decât cel stabilit poate fi sancționată cu 5.000-25.000 lei, nerespectarea obligației de afișare cu 2.000-10.000 lei, iar condiționarea vânzării sau refuzul apei la preț reglementat cu 3.000-15.000 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor va fi realizată de personalul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

În prezent, în urma majorării TVA la 21%, sticla de apă de 500 ml depășește frecvent 4-5 lei în supermarketuri, așa că este de așteptat ca, dacă proiectul va fi adoptat, prețul reglementat în spațiile vizate să fie ușor mai mare de 3 lei.