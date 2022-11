COVID-19. Luna și anul în care am avut record de decese

În contextul pandemiei de COVID-19, în luna octombrie 2021 s-a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de decese din întreaga perioadă de pandemie, arată datele Institutului Național de Statistică, INS.

Astfel, în octombrie anul trecut, au fost înregistrate peste 45.000 de decese, trendul fiind crescător încă din luna august, când au fost înregistrate circa 20.000 de decese.

Datele INS mai arată că din octombrie și până în decembrie 2021, trendul a fost descrescător, în ultima lună din an fiind înregistrate circa 25.000 de decese. Din ianuarie 2022, trendul a fost din nou crescător, atingând un maxim de 30.000 de decese, în februarie.

Potrivit aceleiași surse, în anul 2020, numărul deceselor a crescut semnificativ în lunile octombrie, noiembrie și decembrie față de aceleași luni din anul 2019, iar în lunile ianuarie-februarie 2021 se observă un trend descrescător al numărului de decese faţă de ultimele luni ale anului 2020, numărul acestora rămânând în continuare mai ridicat decât cel înregistrat în aceleaşi luni ale anului precedent.

Prof.dr Apetrei: Masca protejează

Într-o postare pe Facebook, prof.dr. Cristian Apetrei, expert în virusologie, face cunoscute rezultatele unui studiu axat pe renunțarea la mască în timpul pandemiei.

Mai exact, el arată că, în ultimul număr al publicației americane NEJM – The New England Journal of Medicine – oamenii de știință au publicat un studiu în care au comparat incidența COVID-19 în populațiile de elevi din Boston după ridicarea obligativității purtării măștii, acolo unele districte școlare au optat unilateral pentru menținerea mandatelor. „Mai ales în zone sărace, în care școlile erau mai aglomerate, cu mulți copii provenind din familii-problemă sau din medii de imigranți. Adică, în niște medii insalubre și aglomerate. Care a fost rezultatul? În școlile bune din medii bogate care au ridicat mandatul de mască, transmiterea virusului a crescut spectaculos: 44.9 la mie, adică 11.901 cazuri adiționale și 29% din totalul cazurilor. În numai 15 săptămâni. Ceea ce demonstrează, într-un studiu populațional controlat, că masca protejează”, subliniază expertul în virusologie.

Circa 20.000 de decese, în septembrie 2022

Statistica INS mai arată că numărul deceselor înregistrate în luna septembrie 2022 a fost de 19.774 (10.382 bărbați și 9.392 femei), cu 3.370 decese mai puține decât în luna august 2022. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an a fost de 81 de copii, în creștere cu 6 faţă de luna august 2022.

66,7% din totalul numărului de decese din septembrie anul acesta s-a înregistrat la persoanele cu vârstă de cel puţin 70 de ani. După cauza principală de deces, cele mai multe persoane decedate în luna septembrie 2022 au avut drept cauze: bolile aparatului circulator (10.675 de persoane, reprezentând 54,0%); tumorile (3.712 persoane, reprezentând 18,8%) și bolile aparatului respirator (1.712 persoane, reprezentând 8,7%).