Cosmin Zuleam, pe lista Europol a celor mai căutați infractori. Singurul ucigaș al lui Adrian Kreiner încă liber

Cosmin Costinel Zuleam, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost inclus pe lista Most Wanted a Europol. În vârstă de 33 de ani, acesta este singurul dintre cei trei autori ai crimei care nu a fost încă prins, ceilalți doi fiind condamnați la închisoare pe viață.

În noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023, Cosmin Zuleam, împreună cu Laurențiu Ghiță și Marian Cristian Minae, au pătruns în locuința omului de afaceri Adrian Kreiner. Bărbatul a fost bătut sălbatic pentru a le dezvălui unde se află banii și bunurile de valoare. Cei trei au plecat cu bijuterii și ceasuri în valoare de aproximativ 200.000 de euro, lăsându-l pe Kreiner inconștient, legat de mâini și picioare, acoperit cu un covor și plin de sânge.

Adrian Kreiner a fost găsit în stop cardio-respirator și resuscitat, fiind transportat în comă la spital, dar a decedat a doua zi. În timp ce Ghiță și Minae au fost prinși după crimă, Cosmin Zuleam a reușit să rămână în libertate.

Potrivit site-ului eumostwanted.eu, Zuleam „este considerat violent și extrem de periculos și este inclus pe lista națională a celor mai căutați infractori”. Autoritățile au emis pe numele său, la 19 noiembrie 2023, un mandat de arestare preventivă pentru crimă agravată și două infracțiuni de jaf agravat.

Ultimele informații despre Zuleam datează din noiembrie 2023, când a călătorit cu feribotul din Franța în Marea Britanie. De atunci, nici urmă de el.

Condamnări drastice pentru ucigași

În noiembrie 2023, Tribunalul Alba a decis pedepsele pentru uciderea lui Adrian Kreiner. Doi dintre inculpați, Laurențiu Ghiță și Cristian Marian Minae, au fost condamnați la închisoare pe viață, iar Cosmin Zuleam a primit 30 de ani de detenție. Cei trei au fost obligați să plătească fostei partenere și fiicei lui Kreiner daune morale totale de 450.000 de euro.

Zuleam a primit 22 de ani pentru omor și un total de 24 de ani pentru celelalte acuzații, iar prin contopire pedeapsa finală a fost de 30 de ani de închisoare. Minae a fost condamnat la viață pentru omor și la un total de 33 de ani pentru celelalte acuzații, iar Ghiță la închisoare pe viață pentru omor și 37 de ani pentru restul faptelor, pedeapsa finală rămânând în cazul ambilor detenți pe viață.

Detalii șocante despre crimă

Planul infracțional a fost pregătit cu o zi înainte, pe 4 noiembrie, când cei trei au supravegheat casa lui Kreiner dintr-un imobil nelocuit vis-a-vis, timp de 24 de ore. În noaptea crimei, au pătruns în curtea și locuința familiei la ora 02:36, purtând cagule, și l-au agresat pe Kreiner cu lovituri repetate la cap, trunchi și membre. Victima a fost legată și așezată pe abdomen, într-o poziție extrem de dureroasă.

Fiica omului de afaceri, Vanessa Kreiner, a fost și ea atacată când a coborât din dormitor pentru a-i observa pe agresori. „Persoana vătămată s-a reîntors în dormitor, de unde a apelat serviciul 112. Doi dintre inculpați (Ghiță și Minae – n.r.) au urmat-o și au intrat în cameră, lovind cu piciorul ușa încuiată”, se arată în rechizitoriul Parchetului.

Vanessa a fost amenințată cu un pistol, încărcat în fața ei, și i s-a cerut să dezvăluie unde se află banii familiei. Ulterior, agresorii au furat ceasurile de lux. Parchetul susține că, la plecare, Laurențiu Ghiță l-a strangulat pe Adrian Kreiner, provocându-i decesul.

Anchetatorii au folosit expertize genetice judiciare, identificând ADN-ul lui Cosmin Zuleam pe un plic de cafea găsit în locuința folosită pentru supravegherea casei victimei. Aceasta a fost cheia anchetei care a condus la identificarea celor trei autori.