Controverse pentru o reclamă afișată într-un magazin Leroy Merlin. Un ONG-ul acuză promovarea stereotipurilor de gen

Un afiș publicitar apărut în magazinele Leroy Merlin România a stârnit critici din partea Centrului Filia, care acuză compania că transmite mesaje sexiste și perpetuează stereotipuri despre rolurile femeilor în familie. Pe imaginea contestată, mama și fiica apar făcând curățenie în genunchi, în timp ce tatăl și fiul cântă și se joacă.

Organizația a transmis că afișul transmite un mesaj dăunător tinerelor și perpetuează ideea că munca domestică este responsabilitatea femeilor. „Not ok. V-am pregătit și câteva explicații despre cât de dăunătoare sunt reprezentările sexiste. Sperăm că scoateți repede din magazinele voastre aceste afișaje”, au declarat reprezentantele Centrului Filia.

ONG-ul atrage atenția asupra inegalității în munca domestică din România. Potrivit datelor oficiale, 96% dintre femei sau alte femei din gospodărie pregătesc mâncarea, iar 95% fac curățenie în casă. „Fetele sunt învățate de mici că acesta este scopul lor și sunt reduse la rolul domestic. Ce le transmiteți viitoarelor generații de fete? Că rolul lor este să fie supuse, la dispoziția bărbaților și extenuate de munca domestică?”, au adăugat reprezentantele ONG-ului.

Răspunsul Leroy Merlin România

Compania a reacționat rapid la criticile primite. „Vă mulțumim că ați semnalat această imagine. Ne-a făcut să ne oprim și să reflectăm. Fotografia surprinde un moment simplu de familie, o pauză, o joacă. Nu a fost creată cu intenția de a transmite un mesaj despre roluri sau diferențe între oameni.

Totuși, înțelegem că imaginile au impact și pot fi interpretate în mod diferit. Dacă această fotografie a fost percepută ca nedreaptă sau a creat disconfort, ne asumăm acest lucru și ne pare sincer rău. Analizăm materialele pe care le folosim și vom face ajustările necesare, astfel încât să reflecte valorile noastre: respect, responsabilitate, diversitate și grijă față de oameni”, a precizat compania.