search
Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Consilierul local din Aiud care anunţa că-şi donează indemnizaţia a uitat să spună că are poprire pe bani. „E absurd"

0
0
Publicat:

Gestul de solidaritate al unui consilier local din Aiud, care anunţa în iulie că renunță la indemnizația sa, rămâne în continuare controversat, după ce a ieşit la iveală că acesta avea o poprire pe bani pentru o datorie, instituită cu mai multe luni înainte de anunţul său.

Lucian Alba spune că indemnizaţia nu e supusă popririi. FOTO: FB/Lucian Alba
Lucian Alba spune că indemnizaţia nu e supusă popririi. FOTO: FB/Lucian Alba

Lucian Alba, consilier local în orașul Aiud, județul Alba, a devenit subiect de controverse după ce, în iulie, a anunțat public că renunță la indemnizația lunară de ales local „din solidaritate” cu românii afectaţi de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan prin aşa-numitul Pachet 1.

Declarația sa a fost atunci intens mediatizată, mai ales datorită mesajului postat pe Facebook, în care politicianul susținea că dorește să dea un exemplu de responsabilitate și respect pentru contribuabili.

„Măsurile lui Bolojan nu sunt populare, dar sunt necesare. Ele înseamnă bani mai bine folosiţi, respect pentru contribuabil şi un mediu mai prietenos pentru antreprenori şi investitori. În acest context, am luat o decizie simplă, dar cu semnificaţie: renunţ la indemnizaţia lunară de consilier. Nu vreau să fiu parte dintr-un sistem care oferă beneficii fără responsabilitate. O fac ca semn de respect pentru cei care muncesc cinstit zi de zi, la fel ca mine, şi pentru că vreau să dau un semnal clar: nu sunt aici pentru beneficii, ci pentru schimbare. Cred în solidaritate. Cred că fiecare gest, oricât de mic, contează. Şi că exemplul personal e cel mai puternic mesaj. România are nevoie de oameni care nu se tem să piardă un privilegiu pentru a câştiga respect”, scria Lucian Alba pe rețeaua socială.

Poprire pentru o datorie de 100.000 de lei

Jurnaliștii de la Ziarul Unirea au dezvăluit vineri, 29 august, că indemnizația la care consilierul susținea că renunță era deja grevată de popriri, dispuse cu luni bune înaintea declarației sale.

Potrivit sursei citate, la 25 februarie 2024, Judecătoria Aiud a încuviințat executarea silită împotriva lui Lucian Alba, ca urmare a unei datorii de circa 100.000 de lei a firmei Alba Line Spedition SRL, pentru care acesta garantase personal prin contract de fidejusiune.

„Potrivit acestei încheieri de încuviinţare a executării silite, consilierul are poprire pe venituri, ca urmare a unui credit restant contractat de firma sa, Alba Line Spedition SRL, pentru care a garantat şi personal. Poprirea, încuviinţată de Judecătoria Aiud şi trimisă Primăriei municipiului Aiud de către un executor judecătoresc din Sibiu, prevede ca o treime din venitul lunar al consilierului local să fie virată direct către Alpha Bank România, până la achitarea unei sume totale de aproape 100.000 lei, reprezentând credit restant, dobânzi şi cheltuieli de executare”, a scris presa locală.

Citește și: Populism: deputat în grevă parlamentară îşi încasează indemnizaţia şi donează jumătate

Ce spune Lucian Alba

După apariţia acestor informații, Lucian Alba a venit cu o reacție, explicând faptul că poprirea ar fi fost aplicată în mod eronat și că se așteaptă să fie ridicată în scurt timp.

„Poprirea aplicată pe persoana mea fizică a fost instituită eronat şi urmează a fi corectată prin procedurile legale deja în curs. În cel mai scurt timp măsura va fi ridicată oficial. Momentan, doar două treimi vor rămâne în bugetul local”, a declarat acesta pentru presa locală.

De asemenea, pe pagina sa de Facebook, Lucian Alba a postat un mesaj în care precizează că a notificat Primăria că renunţă la indemnizaţia sa de consilier şi că aceasta nu este supusă popririi, deoarece nu mai există".

„E trist să vedem cum un gest de solidaritate, făcut din respect pentru comunitate, este întors împotriva celui care l-a făcut.

Da, am anunțat public că renunț la indemnizația de consilier, tocmai pentru a transmite un mesaj de transparență și responsabilitate față de oameni, iar pentru acest gest am fost atacat intenționat printr-un articol care caută să umbrească gestul meu.

Nu am nimic de ascuns și nu mă tem de adevăr. Însă nu pot rămâne indiferent atunci când un gest de bună-credință este transformat într-un atac. Da, există o poprire pe numele meu, dar este obligația Primăriei să notifice faptul că am renunțat la indemnizația de consilier și că aceasta nu mai există. În consecință, nu se mai poate vorbi despre direcționarea vreunui procent către poprire, din moment ce nu mai există indemnizație.

Este ca și cum un angajat ar demisiona sau ar fi concediat, iar fostul angajator ar susține că trebuie să continue plata salariului doar pentru că există o poprire. O absurditate, evident. Haideți să rămânem în zona raționalului și să nu transformăm un gest de bun-simț într-o poveste scrisă la comandă politică.

Pe această cale, îi invit și pe colegii care au inițiat acest articol să facă același lucru: să renunțe la indemnizația de consilier, dacă tot vorbim despre corectitudine și transparență.

Oamenii nu au nevoie de scandaluri fabricate, ci de fapte. Iar fapta de a renunța la indemnizație rămâne o dovadă de respect față de cetățeni, indiferent de ce titluri răutăcioase vor mai apărea.Haideți să nu mai normalizăm atacurile personale și să încurajăm ceea ce contează cu adevărat: implicarea reală în comunitate", a transmis acesta pe pagina sa de Facebook.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO De ce a durat 13 ore intervenția poliției la bărbatul blocat în casă, în Otopeni. Momentul în care suspectul a fost capturat
digi24.ro
image
Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze
stirileprotv.ro
image
Ce PENSIE primește Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al cuplului Ceaușescu. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o astfel de sumă
gandul.ro
image
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
mediafax.ro
image
Cu ce se ocupă soția lui Andrei Burcă. A făcut numeroase sacrificii pentru a-i fi alături
fanatik.ro
image
De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”
libertatea.ro
image
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”
digi24.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
A stat la câteva mese distanță și a spus care a fost comportamentul lui David Popovici la restaurantul din Sibiu
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
Tânăr fără permis, mort după un accident cumplit în Arad. Băiatul de 22 de ani a fost aruncat din mașină
observatornews.ro
image
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
cancan.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
prosport.ro
image
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar
playtech.ro
image
Câți bani din noul marketpool UEFA primesc FCSB și Universitatea Craiova pentru calificarea în Europa. De unde vine diferența colosală
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a pus banii pe masă, Ioan Varga a dat răspunsul pe loc! Negocieri finale pentru transferul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Bărbatul baricadat în casă la Otopeni a fost capturat după o operațiune de peste 13 ore. Momentul în care trupele speciale au pătruns pe geam și l-au încătușat
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Tichete educaționale de 500 de lei. Elevii le primesc în 2025 și 2026
mediaflux.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ are noroc la loto
click.ro
image
Irina Loghin a strălucit la Festivalul Mamaia, la 86 de ani. Are sau nu operații estetice? „Se teme să nu-i desfigureze chipul”. Secretele sănătății ei de fier, la îndemâna oricui
click.ro
image
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ are noroc la loto

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?