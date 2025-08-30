Consilierul local din Aiud care anunţa că-şi donează indemnizaţia a uitat să spună că are poprire pe bani. „E absurd"

Gestul de solidaritate al unui consilier local din Aiud, care anunţa în iulie că renunță la indemnizația sa, rămâne în continuare controversat, după ce a ieşit la iveală că acesta avea o poprire pe bani pentru o datorie, instituită cu mai multe luni înainte de anunţul său.

Lucian Alba, consilier local în orașul Aiud, județul Alba, a devenit subiect de controverse după ce, în iulie, a anunțat public că renunță la indemnizația lunară de ales local „din solidaritate” cu românii afectaţi de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan prin aşa-numitul Pachet 1.

Declarația sa a fost atunci intens mediatizată, mai ales datorită mesajului postat pe Facebook, în care politicianul susținea că dorește să dea un exemplu de responsabilitate și respect pentru contribuabili.

„Măsurile lui Bolojan nu sunt populare, dar sunt necesare. Ele înseamnă bani mai bine folosiţi, respect pentru contribuabil şi un mediu mai prietenos pentru antreprenori şi investitori. În acest context, am luat o decizie simplă, dar cu semnificaţie: renunţ la indemnizaţia lunară de consilier. Nu vreau să fiu parte dintr-un sistem care oferă beneficii fără responsabilitate. O fac ca semn de respect pentru cei care muncesc cinstit zi de zi, la fel ca mine, şi pentru că vreau să dau un semnal clar: nu sunt aici pentru beneficii, ci pentru schimbare. Cred în solidaritate. Cred că fiecare gest, oricât de mic, contează. Şi că exemplul personal e cel mai puternic mesaj. România are nevoie de oameni care nu se tem să piardă un privilegiu pentru a câştiga respect”, scria Lucian Alba pe rețeaua socială.

Poprire pentru o datorie de 100.000 de lei

Jurnaliștii de la Ziarul Unirea au dezvăluit vineri, 29 august, că indemnizația la care consilierul susținea că renunță era deja grevată de popriri, dispuse cu luni bune înaintea declarației sale.

Potrivit sursei citate, la 25 februarie 2024, Judecătoria Aiud a încuviințat executarea silită împotriva lui Lucian Alba, ca urmare a unei datorii de circa 100.000 de lei a firmei Alba Line Spedition SRL, pentru care acesta garantase personal prin contract de fidejusiune.

„Potrivit acestei încheieri de încuviinţare a executării silite, consilierul are poprire pe venituri, ca urmare a unui credit restant contractat de firma sa, Alba Line Spedition SRL, pentru care a garantat şi personal. Poprirea, încuviinţată de Judecătoria Aiud şi trimisă Primăriei municipiului Aiud de către un executor judecătoresc din Sibiu, prevede ca o treime din venitul lunar al consilierului local să fie virată direct către Alpha Bank România, până la achitarea unei sume totale de aproape 100.000 lei, reprezentând credit restant, dobânzi şi cheltuieli de executare”, a scris presa locală.

Ce spune Lucian Alba

După apariţia acestor informații, Lucian Alba a venit cu o reacție, explicând faptul că poprirea ar fi fost aplicată în mod eronat și că se așteaptă să fie ridicată în scurt timp.

„Poprirea aplicată pe persoana mea fizică a fost instituită eronat şi urmează a fi corectată prin procedurile legale deja în curs. În cel mai scurt timp măsura va fi ridicată oficial. Momentan, doar două treimi vor rămâne în bugetul local”, a declarat acesta pentru presa locală.

De asemenea, pe pagina sa de Facebook, Lucian Alba a postat un mesaj în care precizează că a notificat Primăria că renunţă la indemnizaţia sa de consilier şi că aceasta nu este supusă popririi, deoarece „nu mai există".

„E trist să vedem cum un gest de solidaritate, făcut din respect pentru comunitate, este întors împotriva celui care l-a făcut.

Da, am anunțat public că renunț la indemnizația de consilier, tocmai pentru a transmite un mesaj de transparență și responsabilitate față de oameni, iar pentru acest gest am fost atacat intenționat printr-un articol care caută să umbrească gestul meu.

Nu am nimic de ascuns și nu mă tem de adevăr. Însă nu pot rămâne indiferent atunci când un gest de bună-credință este transformat într-un atac. Da, există o poprire pe numele meu, dar este obligația Primăriei să notifice faptul că am renunțat la indemnizația de consilier și că aceasta nu mai există. În consecință, nu se mai poate vorbi despre direcționarea vreunui procent către poprire, din moment ce nu mai există indemnizație.

Este ca și cum un angajat ar demisiona sau ar fi concediat, iar fostul angajator ar susține că trebuie să continue plata salariului doar pentru că există o poprire. O absurditate, evident. Haideți să rămânem în zona raționalului și să nu transformăm un gest de bun-simț într-o poveste scrisă la comandă politică.

Pe această cale, îi invit și pe colegii care au inițiat acest articol să facă același lucru: să renunțe la indemnizația de consilier, dacă tot vorbim despre corectitudine și transparență.

Oamenii nu au nevoie de scandaluri fabricate, ci de fapte. Iar fapta de a renunța la indemnizație rămâne o dovadă de respect față de cetățeni, indiferent de ce titluri răutăcioase vor mai apărea.Haideți să nu mai normalizăm atacurile personale și să încurajăm ceea ce contează cu adevărat: implicarea reală în comunitate", a transmis acesta pe pagina sa de Facebook.