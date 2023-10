Concluzia unui psiholog despre alegerea carierei la români: „Tinerii sunt descurajați în fiecare zi”

Grija zilei de mâine este un fenomen extrem de răspândit la nivel național, susțin specialiștii. Din acest motiv, cred psihologii, multe persoane ajung la stări de anxietate și chiar la depresie.

Tot din acest motiv, mai spun psihologii, tinerii din România au început să-și îndrepte atenția doar către meseriile bănoase, care pot aduce venituri bune destul de ușor, renunțând la adevăratele lor vise.

Tinerii, descurajați de traiul din România

De foarte multe ori, susțin specialiștii, adolescenții se văd nevoiți să își aleagă un drum lin, care să le permită să devină independenți din punct de vedere financiar cât mai rapid. Astfel, aceștia renunță la visele pe care le au, a căror realizare ar presupune ani de muncă.

,,Tinerii României sunt descurajați în fiecare zi, sunt tot mai abătuți când vine vorba despre viitor. Trebuie să fim sinceri, sunt puțini cei care provin din familii înstărite și care își permit să își urmeze visele. Cu toții am avut aspirații, am avut anumite cariere pe care ne-am dorit să le urmăm, dar nu a fost posibil pentru toată lumea. Prin această etapă trec, acum, tinerii acestei țări. Frica unui trai greoi, a grijei zilei de mâine, poate conduce la anxietate și chiar la depresie. Mulți dintre ei aleg să aibă cariere stabile, precum cele în corporații și să renunțe la visele pe care le aveau încă din copilărie. Din acest motiv vedem tineri cu diverse talente, care aleg să nu devină artiști. În România, artiștii sunt văzuți, de multe ori, ca persoane care vor muri de foame. Dar, nu este adevărat acest lucru. Un artist are nevoie doar de mai multă muncă și de inspirație până va ajunge la rezultatul dorit", a precizat Andreea Coman, psiholog clinician.

Cum afectează aceste alegeri calitatea vieții

Conform psihologilor, renunțarea la vise pentru un trai decent, cu un loc de muncă stabil și un salariu bun este o soluție de moment. Astfel, persoanele care fac acest compromisuri vor rămâne mereu cu întrebarea ,,cum ar fi fost dacă".

,,Pe moment pare o decizie bună. Oricine va rezista la un job nedorit o perioadă, fiind încurajat mai ales de salariul bun. Cu toate acestea, există riscul ca acea persoană să dezvolte anumite probleme, să se întrebe mereu dacă drumul ales este cel bun. Astfel, va interveni, la un moment dat, o epuizare, mai ales pe plan psihic. Astfel și în această situație pot apărea stări de depresie, de anxietate. Este bine ca tinerii să fie încurajați, încă din sânul familiei, să își urmeze pasiunile, să facă din ele o meserie", a încheiat psihologul clinician.