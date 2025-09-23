DNA anchetează modernizarea Aeroportului Tulcea: posibile fraude cu fonduri europene și abuz în serviciu

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a deschis un dosar penal după sesizarea făcută de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), vizând proiectul de modernizare a Aeroportului „Delta Dunării” din Tulcea, finanțat cu peste 70 de milioane de euro din fonduri europene și naționale.

Cercetările DNA vizează posibile fapte de fraudă cu fonduri europene și abuz în serviciu, fiind analizate eventuale încălcări ale art. 18¹ din Legea nr. 78/2000 privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene și ale art. 297 din Codul penal. Dosarul penal nr. 191/2/P/2025 se află în prezent în curs de instrumentare, potrvit știripesurse.

Proiectul în cauză, „Modernizare și extindere terminal pasageri. Modernizarea platformei de îmbarcare-debarcare și a căii de rulare ALFA. Construire platformă dedicată activităților de degivrare/antigivrare aeronave”, cod SMIS 2014+15218, a fost criticat de FACIAS pentru lipsa de eficiență.

Aeroportul Tulcea are o capacitate de 400 de pasageri pe oră, însă în primele cinci luni ale anului 2025 a înregistrat doar 47 de pasageri, iar în 2024 a deservit un total de 1.600 de pasageri, fiind pe ultimul loc în România.

În ciuda acestor cifre, membrii Consiliului de Administrație și-au triplat indemnizațiile în 2025, ajungând la 69.828 de lei brut anual, iar cheltuielile cu personalul au crescut la 4,1 milioane de lei în 2024, aproape dublu față de 2022, atrage atenția FACIAS.

Organizația a solicitat autorităților responsabile, inclusiv Consiliului Județean Tulcea, să publice toate documentele privind execuția lucrărilor, contractele de achiziții și stadiul real al implementării proiectului.

Totodată, FACIAS a cerut Ministerului Transporturilor și Ministerului Fondurilor Europene să prezinte modul în care a fost fundamentată finanțarea aeroportului și impactul real asupra comunității.

În luna iunie, FACIAS a sesizat și Parchetul European (EPPO) împreună cu organele de cercetare penală din România, referitor la modul în care au fost utilizate fondurile europene alocate pentru modernizarea Aeroportului Internațional „Delta Dunării”.