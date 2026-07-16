Termene date peste cap pe Autostrada A3: un lot întârzie până în septembrie, altul ar putea fi gata mai devreme

Asociația Pro Infrastructură estimează că circulația pe lotul Chiribiș – Suplacu de Barcău al Autostrăzii Transilvania (A3) va fi deschisă cel mai devreme la sfârșitul lunii septembrie, cu o întârziere de aproximativ două luni față de termenul contractual din iulie.

Potrivit organizației, pe cei 26,35 kilometri ai tronsonului asfaltul este turnat pe cea mai mare parte a traseului, iar toate pasajele și viaductele sunt suprabetonate. Unele structuri au deja stratul de uzură și rosturile de dilatație montate.

Două structuri și o zonă cu ziduri de sprijin rămân puncte critice

Pro Infrastructură arată că principalele lucrări rămase sunt două structuri aflate în apropierea lacului Suplacu de Barcău și zona cu numeroase ziduri de sprijin din apropierea localității Porț.

„Așteptăm deschiderea circulației nu mai devreme de final de septembrie. Octombrie în scenariul mai pesimist. Oricum, va fi o întârziere mică față de iulie, termenul contractual asumat de antreprenorul Erbașu”, transmite asociația.

Contractul pentru acest lot a fost semnat în noiembrie 2023 și prevedea șase luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție. Din cauza întârzierii aprobării proiectului tehnic, ordinul de începere a lucrărilor a fost emis abia în 20 ianuarie 2025, astfel că termenul contractual actualizat este sfârșitul lunii iulie 2026.

Lotul Biharia – Chiribiș ar putea fi gata înainte de termen

În ceea ce privește lotul Biharia – Chiribiș, în lungime de 28,55 kilometri, Pro Infrastructură vorbește despre o „mare surpriză” la finalul acestui an.

Asociația susține că mobilizarea constructorului este foarte bună și că există șanse reale ca tronsonul să fie deschis circulației în decembrie 2026, cu aproximativ cinci luni înaintea termenului contractual, stabilit pentru mai 2027.

„Sunt șanse reale ca antreprenorul să reușească să dea în trafic lotul în decembrie, mult înainte de termenul contractual”, arată Pro Infrastructură.

Potrivit organizației, doar câteva structuri nu au fost încă suprabetonate, iar pe numeroase sectoare terasamentele sunt deja asfaltate.

Ar putea exista continuitate pe A3 între granița cu Ungaria și Cluj-Napoca

Dacă ambele șantiere vor avansa conform estimărilor, iar constructorii își vor menține ritmul de lucru, la finalul anului șoferii ar putea circula pe Autostrada A3 de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca și mai departe spre Târgu Mureș.

Excepția va rămâne tronsonul de aproximativ 40 de kilometri dintre Nușfalău și Poarta Sălajului, care include traversarea Munților Meseș prin cel mai lung tunel rutier din România.

Pro Infrastructură apreciază că, odată cu deschiderea acestor loturi, mulți șoferi vor prefera traseul pe autostradă în locul DN1 dintre Oradea și Cluj-Napoca, chiar dacă acesta presupune un ocol.