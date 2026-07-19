A confundat autostrada cu pista de biciclete. Bărbat filmat pe A3 pedalând printre mașini pe banda de urgenţă. „Ăsta o caută cu lumânarea”

Un biciclist a fost surprins pe Autostrada A3 Transilvania, în județul Cluj, în timp ce pedala nonşalant pe banda de urgență, în timp ce pe lângă el treceau mașini și camioane care circulau cu peste 100 km/h.

O scenă mai puțin obișnuită a fost surprinsă pe Autostrada A3 Transilvania, în zona Gilău, județul Cluj. Un biciclist a fost filmat pedalând pe banda de urgență, în timp ce autoturisme și camioane treceau pe lângă el cu viteze de peste 100 km/h.

În înregistrare, bărbatul poate fi văzut mergând liniștit pe marginea autostrăzii, pe bicicleta sa, în timp ce traficul se desfășoară pe lângă el.

Filmarea a atras numeroase reacții după ce a fost distribuită online şi a fost preluată de presa locală.

* „La cât e de scump carburantul, drum bun!”

* „Măcar nu mergea pe contrasens!”

* „Dacă are peste 60 km/h, nu e nicio problemă, pe lângă că nu încurcă pe nimeni.”

* „Dacă mergea pe o autostradă din afara României era deja sancționat conform legilor, în schimb la noi treacă-meargă.”

* „A sunat-o pe Lia, are voie. Selecția naturală a început.”

* „Ăsta o caută cu lumânarea.”

*„Foarte bine!! În curând, la cât de scump este carburantul, toate șoselele vor fi pline de bicicliști!! Bine că au condiție fizică să poată pedala!!”, sunt câteva dintre comentariile celor care au văzut imaginile cu biciclistul.

Potrivit legislației rutiere, bicicletele nu au voie să circule pe autostrăzi. Aceste drumuri sunt destinate autovehiculelor care se deplasează cu viteze ridicate, iar banda de urgență nu este o alternativă pentru bicicliști, ci este rezervată opririlor în caz de defecțiuni sau intervențiilor echipajelor de salvare.

Nu este primul caz în care participanți la trafic ajung pe autostrăzi în situații nepermise. De-a lungul timpului, șoferii au surprins pe astfel de drumuri pietoni, bicicliști sau chiar vehicule care nu aveau ce căuta pe aceste sectoare. De fiecare dată, autoritățile au atras atenția că astfel de situații pot duce la accidente grave.

Deocamdată nu este clar cum a ajuns biciclistul pe Autostrada Transilvania și nici cât timp a circulat pe acest traseu. Cert este că, în lipsa unei piste de biciclete, acesta și-a ales una dintre cele mai periculoase variante posibile.