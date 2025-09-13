Ciocanul ideologic. Atacul violent din martie asupra unei trupe de rock din București stârnește noi dezbateri aprinse

Un incident violent petrecut în martie, la București, a reapărut în atenția publicului după ce în presă au fost publicate detalii din dosarul trimis în judecată. Trei extremiști de dreapta au atacat cu pumnii și cu un ciocan membrii unei formații de rock alternativ, considerați „de stânga” și „pacifiști”. Ușa încăperii unde se aflau muzicienii a fost chiar stropită cu benzină. Doi dintre agresori, inclusiv un minor, și-au recunoscut faptele și au primit pedepse cu suspendare și obligația de a presta muncă în folosul comunității.

Subiectul a stârnit reacții puternice pe Reddit, acolo unde utilizatorii au discutat nu doar despre violența extremistă, ci și despre lipsa unei reacții ferme din partea instituțiilor.

„Au vrut să scoată ideile din cap cu ciocanul”

Un utilizator a rezumat brutalitatea faptelor astfel: „au vrut să le scoată ideile din cap cu ciocanul, tipic pentru fasciști”. Pentru el, nu există nimic „bizar” în incident, ci doar o confirmare a violenței ideologice. Altcineva insistă că nu e vorba de un simplu scandal: „Bizar nu. E un caz clasic de atac terorist de extremă dreaptă”.

Un alt participant la discuție a citat chiar pasaje din dosarul consultat de presă, oferind detalii mai puțin accesibile publicului: „în descrierea faptelor… se arată că, la data de 22 martie 2025, în jurul orei 20.00, motivați de starea de inferioritate pe care inculpații considerau că este incidentă raportat la persoanele vătămate, respectiv ideile progresiste/pacifiste și stilul muzical compus și ascultat, aceștia s-au deplasat la o adresă din Sectorul 4 din București, unde victimele susțineau repetiții muzicale… și, mascați fiind, le-au aplicat acestora mai multe lovituri cu pumnii și un ciocan”. Comentatorul a adăugat: „pedeapsa rezultantă de 2 ani de închisoare, cu suspendare și obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității”. Pentru mulți cititori, acest rezumat a fost șocant prin contrastul dintre gravitatea faptelor și blândețea sancțiunii.

„Nu s-a schimbat nimic în ultimii 20 de ani”

Mai mulți utilizatori au remarcat caracterul recurent al violenței de extremă dreaptă. „Deci nu s-a schimbat nimic în ultimii 20 de ani... good to know”, scrie unul, în timp ce altul amintește de experiențele adolescenței: „Pe vremea mea ne alergau doar punkerii. Acum te aleargă extrema dreaptă”.

Agresorii nu erau complet necunoscuți. Cineva a amintit că unul dintre aceștia „obișnuia să se dea mare până și-a luat bătaie cam în toate bodegile de rockeri”. Iar acum, „about time să ajungă la pârnaie”, notează ironic acesta, care adăugând că publicul se va putea bucura de acum „fără scandal după concerte”.

Un alt comentariu, mult mai elaborat, critică lipsa de transparență a instituțiilor: „Incident foarte grav petrecut în București în luna martie a acestui an. În mod ciudat, anchetatorii nu au făcut nicio declarație publică și nu au transmis niciun comunicat la momentul la care s-au petrecut faptele”. Concluzia sa este tăioasă: „nu au zis nimic pentru că, dacă afla TikTok-ul, pierdeau voturi”

„Cel mai nasol e să fii pacifist”

O discuție separată a pornit de la termenul „pacifist”, care apare în motivarea judecătorilor. Un comentator a scris: „cel mai nasol să fii pacifist în vremurile astea, dacă nu te spurcă (...) pe internet că ești cu Putin, îți dau fasciștii cu cioanu-n cap”.

Pe urmă, dezbaterea a mers în dirececția pacifismului ca atitudine politică. Mai exact, un utilizator a răspuns cu dicționarul în față, detaliind: „curent politic ai cărui reprezentanți se pronunță împotriva oricăror războaie, condamnându-le indiferent de conținutul lor politic”. Alții au ironizat obsesia pentru „dușmanii ideologici”. „Dar problemele noastre sunt ‘neo-marxiștii’ și imigranții, ok...”, a scris cineva. Astfel, atacul fizic asupra unei trupe rock a fost văzut și ca o expresie locală a unor narațiuni globale, unde etichetele „marxist”, „woke” sau „trădător” devin arme retorice.

Printre reacțiile serioase, au apărut și note de sarcasm. Un utilizator a glumit: „Ciocanul bate piatra, se jucau copiii…”, altul a scris doar „Hammer Time!”, iar cineva a asociat episodul cu „bătaie rockeri vs punkiști, Vama Veche ’98 vibes”.

Deși superficiale, aceste comentarii subliniază că pentru o parte din public violența ideologică este privită cu detașare sau ca parte a unei „tradiții” a confruntărilor dintre grupuri muzicale.

Cazul din București nu este izolat. Europol a raportat o creștere a atacurilor motivate ideologic în mai multe state europene. De la rețele neonaziste destructurate în Germania, la marșuri violente în Polonia și Ungaria, radicalizarea online și discursurile polarizante au alimentat o spirală periculoasă. „Aceeași ură, doar alte pretexte”, au rezumat utilizatorii români pe Reddit.

Pentru comunitatea online, acesta a devenit un simbol al fragilității instituțiilor și al creșterii violenței ideologice. Între sarcas și indiganre, comentatorii punctează cum în 2025, chiar și o repetiție muzicală poate deveni scena unui război cultural dus cu pumnii și cu ciocanul.

Amintim că, în martie 2025 trei extremiști de dreapta au atacat cu pumnii și un ciocan membrii unei trupe de rock alternativ, acuzați că ar fi „de stânga”, și au încercat să incendieze imobilul unde aceștia repetau. Detaliile au reieșit din acordurile de recunoaștere a vinovăției semnate de doi inculpați, admise de Judecătoria Sectorului 4.

Deși victimele și martorii au semnalat explicit simpatiile neonaziste ale agresorilor, anchetatorii nu au încadrat cazul la motivație ideologică și nu au comunicat public despre incident. Radu Matei Oarză a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității, minorul M.A.P. a primit o măsură educativă de asistare zilnică pe 6 luni, iar al treilea inculpat, Mircea Paul Răzvan, are dosarul încă pe rol.