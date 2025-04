Agențiile de turism cer ca valoarea voucherelor de vacanță să revină la1.600 de lei

Voucherele de vacanță au susținut turismul românesc, reducerea valorii acestora putând avea efect direct asupra bugetului de stat, dar și asupra industriei, în special pentru călătoriile din nordul țării.

„Voucherele de vacanţă au susţinut mult turismul românesc în toţi aceşti ani. Noi am lucrat la acest proiect de prin 2006. În 2009 s-a aplicat pentru prima oară, cu suişuri, cu coborâşuri (...), cu promisiune în 2024, că le vom avea până la final de 2026. La final de an 2024 s-a uitat şi s-a revenit. S-a creat o formulă redusă cu 800 de lei în loc de 1.600 de lei, dar chestia asta (...) vedem că e o piatră extrem de greu de scos de foarte mulţi înţelepţi după ce a aruncat-o cineva acolo, ca atare n-am avut norme de aplicare şi orice încercare am făcut - vreo şapte variante cum s-ar putea aplica chestia asta - s-a dovedit că la un moment dat eşua ca funcţionalitate. Până la urmă am adunat mai multe ministere - ministerul nostru, al Economiei şi Turismului, Ministerul de Finanţe, al Muncii, şi reprezentanţi ai ANAT şi ai FIHR - şi a ieşit o formă de compromis. (...) Suntem în transparenţă decizională. Asta durează 10 zile, cred că au trecut vreo şapte. Deci, undeva săptămâna asta trebuie să vedem forma finală. Au mai fost câteva feedback-uri, o să vedem cum se ţine cont de ele, dar totuşi să le deblocăm, că până la urmă te întrebi dacă vrei să funcţioneze sau nu, dar un compromis trebuie să faci, că nu poţi să tragi plapuma pe toţi copiii dacă plapuma e mai mică decât e nevoie. Sperăm că vor trece, bugetul există", a spus Adrian Voican, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT).

Adrian Voican este de părere că de anul viitor trebuie revenit la forma iniţială a voucherelor `care a funcţionat şi a adus multe beneficii".

„Să sperăm că şi în Guvern se va înţelege că dacă ai făcut o greşeală nu trebuie să persişti în ea din orgoliu şi că probabil ar fi foarte bine să ne propunem ca în anii următori să revenim la forma care a funcţionat şi care a adus multe beneficii. Haideţi să ne imaginăm, spun deseori cifra asta, în 2006 aveam 6.000 de unităţi de cazare, acum avem 26.500 de unităţi de cazare clasificate. Deci, nu cu forţa şi cu puşca mergi prin pădure, că sperii vânatul, ci cu nişte politici publice inteligente aduci şi fiscalizarea din zona gri în zona mai albă. Şi trebuie să învăţăm să fim deştepţi, măcar dacă ne-a ieşit din întâmplare o dată chestia asta. Avem speranţa că se deblochează (voucherele de vacanţă - n. r.)", a susţinut el, într-o conferinţă de presă prilejuită de un eveniment de promovare a judeţului Maramureş.

Singura cheltuială care te face mai bogat e turismul

Prim-vicepreşedintele ANAT a atras atenţia că factorii de decizie ar trebui să ţină cont că turismul are „şi el un ritm al lui", iar în principiu, la 31 martie, s-au încheiat "Înscrierile timpurii".

„Să nu uităm că (...) în principiu, la 31 martie, s-au terminat 'Înscrierile timpurii'. Deci, 'Înscrierile timpurii' fac ca, dacă ai voucherele de vacanţă în buzunar, să ai şi profit de 20-30% reducere pentru vara asta. Dacă o lălăi şi întârzii cu implementarea, ratezi şi chestia asta, care e un mare beneficiu. Acum, din fericire sau din nefericire, pentru că turismul e destul de bine zguduit anul ăsta, foarte multă lume a prelungit 'Înscrieri timpurii'. Nu toţi, dar mulţi au prelungit 'Înscrieri timpurii' până la final de aprilie, deci, dacă le prindem (voucherele de vacanţă - n. r.) până pe final de aprilie tot ar fi bine. Ar trebui să învăţăm să ţinem cont de respiraţia turismului. Turismul este sezonier, are şi el un ritm al lui. Trebuie să fie banii în buzunarul omului când sunt şi ofertele în piaţă. Nu reuşesc oamenii din birouri să înţeleagă foarte bine treaba asta şi cine ajunge astăzi în birouri să primească şi feedback-ul ăsta. Îi transmit domnului Bogdan Ivan (ministrul de resort - n. r.), cu care am vorbit şi care e foarte simpatic şi bine intenţionat şi care spunea: 'o să mă consult cu colegii mei'. Şi ziceam: 'dar pe noi nu ne întrebi, care facem asta din 2009, ca să spunem cum se întâmplă la firul ierbii, în practică?' Nu ne ignora din rea intenţie, pur şi simplu erau mai aproape colegii din ministere pe care trebuia să-i armonizeze. Dar este o lecţie să ţinem cont şi de experienţa privată. Şi vă mai spun o vorbă, că aţi vorbit mult de bani şi de pragmatism: singura cheltuială când ai scos banul din buzunar care te face mai bogat este călătoria, turismul", a transmis Adrian Voican.

Varianta actuală a voucherelor va avea impact asupra turismului din Maramureș

La rândul său, vicepreşedintele ANAT, Diana Iluţ, consideră că varianta actuală a voucherelor de vacanţă va avea un impact major asupra turismului în Maramureş.

„Eu cred că nu există o statistică clară asupra numărului de turişti care au venit în Maramureş utilizând vouchere de vacanţă, dar pot să vă spun ceva: impactul va fi major asupra turismului în Maramureş. În primul rând pentru că, într-adevăr, aşa cum spunea şi colegul meu, dacă s-a realizat ceva cu aceste vouchere de vacanţă, deşi nu de multe ori recunoaştem, s-a realizat trecerea în zona fiscală, corectă a multor spaţii de cazare, care preferau alte forme de primire a turiştilor decât emiterea facturilor fiscale. Utilizarea voucherelor de vacanţă a avut, eu zic ca prim efect pozitiv, învăţarea oamenilor că a fi corect din punct de vedere fiscal nu este atât de scump. Şi, da, e mai profitabil. Şi acest instrument a dus în economia corectă foarte multe spaţii de cazare care până atunci funcţionau mai mult sau mai puţin în regulă. La fel de bine i-au obligat să se clasifice şi clasificarea nu este un lucru de formă, ci este, în primul rând, un act de protecţie a consumatorului, şi asta trebuie să înţelegem, pentru că o unitate clasificată, autorizată şi fiscalizată oferă o protecţie reală consumatorului de servicii turistice. De aceea, eu zic că acesta a fost primul avantaj al voucherelor de vacanţă. Ştiu, toată lumea se uită doar la cel care a fost turist. Eu văd un pic în spate, industria", a menţionat Iluţ.

Voucherele au avut impact pozitiv asupra angajaților

Potrivit acesteia, un al doilea avantaj al voucherelor, de care a beneficiat turistul de această dată, a fost un efect de culturalizare.

„Ştiţi câte persoane au devenit turişti graţie acestui instrument de plată? Persoane care anterior nu au utilizat servicii turistice. Şi, da, turismul te face să evoluezi. Turismul te face să ieşi din cercul tău şi să vezi şi altceva. Ştiţi câte persoane, îndeosebi din mediul rural, care până la acel moment nu au părăsit zona municipiului reşedinţă de judeţ - veneau din localităţile limitrofe până la Baia Mare şi li se părea că au plecat mult de acasă - au ajuns poate doar până la Oradea, până pe Valea Prahovei şi totuşi au plecat şi au început să cunoască ceva din ţara noastră?

Acesta este un impact pe care nimeni nu-l calculează. Vedem impactul în cifre din punct de vedere al cheltuielii pe care statul o face pentru emiterea voucherelor de vacanţe şi nu vedem impactul în cifre pozitiv, ca urmare a fiscalizării şi creşterii fiscalizării serviciilor, respectiv impactul social pozitiv pe care voucherele de vacanţă l-au avut", a arătat ea.

Pe 26 martie, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului a lansat în consultare publică noile norme de accesare a voucherelor de vacanţă.

„Am deschis astăzi consultarea publică pentru noile norme de accesare a voucherelor de vacanţă. Am făcut întregul proces cât mai simplu posibil. Dacă îndeplineşti condiţiile prevăzute de lege, vei primi 800 de lei, sumă care va fi virată de angajatorul tău pe cardul de vacanţă. În premieră, vei completa o declaraţie pe proprie răspundere prin care îţi asumi că vei contribui cu 800 de lei din fonduri proprii la cei 800 de lei cheltuiţi. Consultarea publică durează 10 zile", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook la vremea respectivă.

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), Consiliul Judeţean Maramureş şi Visit Maramureş au organizat în perioada 2 - 6 aprilie "Redescoperă Maramureşul", un eveniment de promovare a zonei.