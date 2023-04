Este ChatGPT un pericol pentru tineri? Ce răspund profesorii şi psihiatrii

O aplicaţie controversată ce foloseşte inteligenţa artificială şi se bucură de milioane de utilizatori a stârnit nemulţumiri în rândul profesorilor, dar şi al medicilor, convinși că în mâinile unor „persoane neinstruite poate fi periculos”

ChatGPT, un chatbot ce este conceput pentru a imita o conversaţie de tip uman pe baza indicaţiilor utilizatorilor, a adunat, la numai o săptămână de la lansare, peste un milion de utilizatori care au fost curioşi să îl testeze, potrivit companiei OpenAI.

Această aplicaţie se bucură de o mare popularitate chiar şi în rândul românilor, mai ales când este vorba despre tineri, elevi şi studenţi. Cu toate că este impresionant, acest chatbot nu este văzut, de multe ori, cu ochi buni de către specialişti, care susţin că, dacă nu este folosit corespunzător, poate dăuna din mai multe puncte de vedere.

Ce este ChatGPT şi de ce îi atrage pe tineri. Profesorii, nemulţumiţi

Fiind lansată la finalul lunii noiembrie, în 2022, această aplicaţie a devenit foarte populară într-un timp scurt. ChatGPT face parte dintr-o generaţie de sisteme de inteligenţă artificială care pot purta o conversaţie, pot genera texte la cerere şi pot produce chiar imagini sau videoclipuri. Aceste lucruri i-au atras şi pe tinerii români, mai ales pe elevi şi pe studenţi, care au început să se folosească de ChatGPT pentru a realiza teme, proiecte sau pentru a răspunde la întrebările din examene.

Acest lucru a fost observat cu uşurinţă şi de către profesori, care au sesizat schimbări importante în comportamentele elevilor. Conform cadrelor didactice, utilizarea acestei aplicaţii nu este benefică pentru dezvoltarea elevilor, întrucât aceştia nu fac altceva în afară de a copia informaţia oferită de ChatGPT. Astfel, se pierde capacitatea de a căuta o informaţie, de a o selecta, dar şi capacitatea de a memora.

,,Am avut cazuri în care aproape o clasă întreagă de elevi şi-a rezolvat tema pentru acasă pe această aplicaţie, ChatGPT. Toţi aveau tema rezolvată perfect, iar acest lucru m-a pus pe gânduri deoarece cunoşteam nivelul elevilor, iar mulţi dintre ei nu aveau cum să rezolve tema perfect. Totodată, în momentul în care le-am adresat mai multe întrebări în legătură cu exerciţiile din temă, aceştia nu ştiau să răspundă, iar când i-am scos la tablă am constatat aceeaşi situaţie. Ulterior, am aflat de la ei că au folosit această aplicaţie pentru a rezolva temele”, a precizat profesoara unei şcoli din municipiul Iaşi.

Din punctul său de vedere, acest lucru este dăunător pentru generaţiile de astăzi.

„Chiar dacă reuşesc să-i păcălească pe unii profesori, în primul rând se păcălesc pe ei înșiși. Utilizând astfel de surse, se pierde din capacitatea de învăţare, de selectare a informaţiei, de identificare a informaţiei, dar şi din capacitatea copilului de a memora lucruri esenţiale”, a mai spus profesoara.

„În mâinile unor persoane neinstruite poate fi periculos”

O astfel de aplicaţie, susţin specialiştii, poate afecta persoanele care o utilizează, atâta timp cât ea nu este folosită cât şi când trebuie. Faptul că elevii sau chiar studenţii pot avea acces la informaţia căutată în doar câteva secunde nu este neapărat o problemă. Cea mai mare îngrijorare o reprezintă faptul că această aplicaţie poate rezolva totul cap-coadă, fără ca elevii să depună cel mai mic efort.

,,Acest ChatGPT, pe cât este de interesant şi de fascinant, pe atât este de nociv dacă nu este folosit de cine trebuie şi când trebuie. Tinerii, elevii, studenţii pot pica în capcană dacă nu sunt instruiţi corespunzător. Dacă este folosit pentru a trişa, este o problemă. Scopul inteligenţei artificiale este să înveţe şi să vină cu structuri logice de răspuns, sintactice, cât se poate de rafinate. Cu cât îi dai mai mult context, cu atât dă răspunsuri mai ample. Este un instrument extrem de interesant şi diferit de ceea ce ştiam despre inteligenţa computerelor. În mâinile unor persoane neinstruite poate fi periculos. Sunt capcane pentru persoane, precum elevi neinstruiţi digital. Este vorba despre un proces de înţelegere, de educare de la vârste fragede pentru a înţelege ce pot face aceste instrumente digitale, folosite cu discernământ ”, a precizat Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru.

Această aplicaţie a stârnit curiozitatea a milioane de oameni. Astfel, foarte multe persoane au ales să se ,,joace” pe ChatGPT, folosindu-l pentru a scrie poezii sau cântece. Conform creatorilor, aceste interogări fac ca aplicaţia să fie şi mai inteligentă. Acest robot poate răspunde la o gamă largă de întrebări şi imită stilul de vorbire al oamenilor.

Faptul că ChatGPT poate fi problematic în sistemul de învăţământ a fost constatat şi în SUA, în New York autorităţile luând decizia de a interzice atât studenţilor, elevilor cât şi profesorilor să folosească acest instrument.