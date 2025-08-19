Guvernul Bolojan pregătește OUG care să interzică cumulul pensiei cu salariul. Transferurile și detașările vor fi blocate

Guvernul Bolojan pregătește proiectul Ordonanței de Urgență care să interzică cumulul pensiei cu salariul pentru toate categoriile de angajați din instituțiile publice și din companiile sau regii de stat. Măsura i-ar putea exclude, însă, pe medici și profesori.

Proiectul de ordonanță de urgență, pus în consultare publică, are o prevedere prin care se interzice cumulul pensiei cu salariul. Documentul este pus în transparență de Ministerul Munciii.

Potrivit documentului, dacă există o decizie de pensionare, iar angajatul în cauză decide să rămână la locul de muncă, atunci dreptul la pensie se suspendă până când va ieși din activitate. Astfel, nu va încasa pensie în același timp cu salariul. Proiectul de lege prevede că angajații cu decizie de pensionare își pot prelungi activitatea până la vârsta de 70 de ani.

„Personalul plătit din fonduri publice căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, inclusiv decizia de pensie de serviciu sau decizia de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, are dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Neexercitarea dreptului de a continua activitatea sau lipsa acordului ordonatorului de credite/angajatorului pentru continuarea activităţii conduc la încetarea de drept a contractului de muncă/ raportului de muncă/de serviciu militar ”, se precizează în documentul Minsiterului Muncii.

Proiectul prevede și oprirea transferurilor și a detașărilor între instituții.

„Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice în care se află detaşat personal contractual, au obligaţia de a decide dacă salariaţii în cauză îşi pot continua activitatea în autoritatea sau instituţia publică respectivă şi dispun, după caz, demersurile legale pentru realizarea transferului în interes de serviciu al acestora pe posturile vacante pe care au fost detaşaţi anterior, cu încadrarea în termenul de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, mai precizează documentul.

Proiectul urmează să fie dezbătut și să ajungă pe masa Guvernului.