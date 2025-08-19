search
20 august, ziua în care a început asediul Leningradului, una dintre cele mai lungi și sângeroase blocade din istorie

Publicat:

Pe 20 august 1941, trupele germane au început asediul Leningradului, una dintre cele mai lungi și sângeroase blocade din istorie. Orașul a rezistat aproape 900 de zile, în ciuda foametei și bombardamentelor, pierzând peste un milion de locuitori.

Asediul Leningradului a început 20 august 1941 FOTO Boris Kudoyarov / Wikimedia Commons
Asediul Leningradului a început 20 august 1941 FOTO Boris Kudoyarov / Wikimedia Commons

1864 – Nașterea lui Ion I. C. Brătianu

La 20 august 1864 se năștea Ion I. C. Brătianu, una dintre cele mai influente figuri politice din România începutului de secol XX, lider al Partidului Național Liberal și de mai multe ori prim-ministru. Fiu al lui Ion C. Brătianu, a moștenit nu doar un nume politic important, ci și un angajament puternic pentru modernizarea statului român. Cariera sa a fost strâns legată de momente cruciale pentru destinul național, fiind un artizan al unor decizii strategice majore.

Brătianu a avut un rol decisiv în orientarea României spre Antantă în Primul Război Mondial, contribuind la realizarea Marii Uniri din 1918. Sub conducerea sa, România a obținut recunoașterea internațională a noilor frontiere la Conferința de Pace de la Paris. De asemenea, a sprijinit reformele agrară și electorală și a susținut dezvoltarea economică și administrativă a țării, lăsând o moștenire politică de durată.

1941 – Începutul asediului Leningradului

La 20 august 1941, în contextul celui de-Al Doilea Război Mondial, armata germană a declanșat ofensiva care a dus la încercuirea Leningradului (actualul Sankt Petersburg). Asediul a devenit una dintre cele mai lungi și mai cumplite blocade din istorie, durând aproape 900 de zile. Orașul a rămas izolat, iar populația civilă a fost supusă bombardamentelor continue și unei foamete devastatoare.

Rezistența locuitorilor și a trupelor sovietice a intrat în legendă, în ciuda pierderilor umane uriașe – peste un milion de morți, majoritatea civili. Eforturile disperate de aprovizionare, precum „Drumul Vieții” peste lacul înghețat Ladoga, au devenit simboluri ale supraviețuirii. Căderea Leningradului nu s-a produs, iar în ianuarie 1944 orașul a fost eliberat, marcând un moment de cotitură în războiul de pe Frontul de Est.

1968 – Primul autoturism românesc Dacia 1100

La 20 august 1968, poarta uzinei de la Colibași (Pitești) s-a deschis pentru a lăsa să iasă primul autoturism românesc produs în serie – Dacia 1100. Modelul era realizat sub licență Renault și reprezenta un pas important pentru industria auto din România, aflată atunci la început de drum. Evenimentul a marcat debutul unei mărci care urma să devină un simbol național.

Dacia 1100, cu tracțiune pe spate și motor amplasat în partea din spate, a fost urmată de alte modele emblematice, precum Dacia 1300. Lansarea a deschis calea unei producții auto naționale care a durat decenii, iar numele Dacia a rămas, până astăzi, asociat cu industria românească și cu exporturile importante către piețele externe.

1987 – Nașterea Cătălinei Ponor

La 20 august 1987 s-a născut Cătălina Ponor, una dintre cele mai mari gimnaste ale României și o prezență remarcabilă în competițiile internaționale. A intrat în echipa națională în anii 2000, remarcându-se rapid prin eleganța și precizia exercițiilor la bârnă și sol. Prima consacrare internațională a venit la Jocurile Olimpice de la Atena, în 2004.

Ponor a cucerit, în cariera sa, cinci medalii olimpice (trei de aur, una de argint și una de bronz), multiple titluri mondiale și europene, devenind un simbol al perseverenței și al excelenței sportive. 

1991 – Independența Estoniei

Pe 20 august 1991, Estonia și-a proclamat independența față de Uniunea Sovietică, în urma unei perioade de tensiuni politice și revendicări naționale intense. Contextul internațional, marcat de lovitura de stat eșuată la Moscova și de destrămarea blocului comunist, a favorizat acest moment istoric.

Proclamarea independenței a fost rezultatul unei mișcări populare pașnice cunoscute sub numele de „Revoluția Cântătoare”, în care milioane de estoni și-au afirmat identitatea prin cântece și manifestații masive. 

