Incendiu în prima zi a anului într-un bloc din Alexandria. Pompierii au salvat cu autoscara 5 localnici

Pompierii intervin, joi dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament din Alexandria, la etajul al doilea. 12 persoane s-au autoevacuat, iar cinci au fost coborâte cu ajutorul autoscării de la etajul al patrulea.

12 persoane s-au autoevacuat, iar alte cinci persoane aflate la etajul IV au fost evacuate cu ajutorul autoscării în urma unui incendiu care a izbucnit joi dimineață într-un bloc din Alexandria.

”Incendiu apartament în mun. Alexandria, pe strada Bucureşti, bl. J131 (în zona Vacanţa Tour), etajul 2, cu degajare mare de fum, se intervine cu 2 autospeciale de stingere, o autoscară, o descarcerare, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă SAJ”, a anunţat, joi, ISU Teleorman, scrie News.

”Incendiul a fost localizat în interiorul unui apartament, unde se pare că ard mai multe materiale textile. Rugăm cetăţenii din zonă să îşi păstreze calmul şi să respecte indicaţiile salvatorilor”, au transmis pompierii.

Intervenţia acestora este în plină desfăşurare.