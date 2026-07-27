„Câte plăci de faianță are Simona Halep în casă?”. O glumă virală de pe TikTok au făcut-o pe sportivă subiect de admitere la Facultatea de Drept din Capitală

Simona Halep a ajuns, în mod neașteptat, în subiectele examenului de admitere de la Facultatea de Drept a Universității din București. Fosta lideră mondială a fost inclusă într-un exercițiu inspirat dintr-un subiect care a devenit viral pe TikTok.

Examenul de admitere s-a desfășurat pe 22 iulie 2026, iar după încheierea probei, mai mulți candidați au publicat în mediul online fotografii cu subiectele. Astfel s-a aflat că una dintre întrebări făcea referire la Simona Halep și la o glumă intens distribuită pe TikTok în ultimele săptămâni. Întrebarea făcea parte dintr-un exercițiu de gândire critică, în care candidații trebuiau să analizeze situația prezentată și să aleagă răspunsul corect dintre mai multe variante.

Mai întâi trebuie citită cerința subiectului:

„Simona decide să-și schimbe atât plăcile de gresie din bucătărie, cât și pe cele de faianță. Noile plăci au modele grafice personalizate: unele au ca model Vocea României, iar altele au ca model Musaca de post. Știm că Simona a cumpărat un număr egal de plăci de gresie și de faianță și că i-au rămas nefolosite mai multe plăci după ce le-a schimbat pe toate cele vechi!”, se arată în cerință.

„Câte plăci de faianță are Simona Halep în casă?”

După citirea informațiilor, participanții au fost puși să răspundă la o serie de întrebări care le testau logica și capacitatea de analiză, precum:

„Din text putem deduce că:

1. Au rămas nefolosite doar plăci de faianță;

2. Modelul Vocea României a fost folosit mai mult;

3. Numărul total de plăci cumpărate este impar;

4. Numărul total de plăci cumpărate este par.

Dacă Simonei i-au rămas nefolosite plăci din ambele modele, decurge că:

1. A folosit doar modelul Vocea României;

2. A folosit doar modelul Musaca de post;

3. A cumpărat cel puțin o placă din fiecare model;

4. A cumpărat același număr de plăci din fiecare model”.

Inspirația subiectului, o glumă de pe TikTok

Potrivit Mediafax, una dintre cerințele din examen a fost inspirată direct dintr-un trend de pe TikTok. Mai exact, a fost preluată celebra întrebare absurdă lansată de creatoarea de conținut cunoscută sub numele de Gioconda: „Câte plăci de faianță are Simona Halep în casă?”.

Variantele absurde de răspuns au fost următoarele:

a) Nu are casă;

b) O placă;

c) Musaca de post;

d) Vocea României.

Expresiile „Vocea României” și „Musaca de post” au fost suficiente pentru ca numeroși candidați să recunoască sursa de inspirație a cerinței, clipul Giocondei de pe TikTok.

Clipul postat de Gioconda a strâns rapid milioane de vizualizări, iar întrebarea absurdă a devenit un adevărat fenomen în mediul online. Răspunsul oferit chiar de creatorul de conținut a fost la fel de neașteptat: „300 de plăci de placaje are în casă Simona Lache!”.

„Răspuns corect, Mitică Dragomir!”

De aici, internauții au continuat gluma și au umplut secțiunea de comentarii cu răspunsuri tot mai amuzante și lipsite de logică. Unul dintre cele mai distribuite a fost: „Răspuns corect, Mitică Dragomir!”.

Nici Gioconda nu se aștepta ca momentul să ajungă atât de departe. După ce a aflat că gluma sa a fost folosită ca inspirație într-un subiect de la admiterea la Facultatea de Drept a Universității din București, creatorul de conținut a reacționat pe rețelele sociale și a spus că a fost surprins de numărul mare de mesaje primite din partea candidaților: „Am primit foarte multe mesaje de la voi că una dintre glumele mele a apărut astăzi la examenul de admitere la Drept!”.