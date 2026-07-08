Cât de sigure sunt hainele cumpărate de pe Temu și Shein. Ce spun experții

Hainele și produsele vândute prin platforme de tip fast-fashion precum Temu și Shein fac obiectul unor analize și teste realizate de organizații europene de consumatori și mediu. Rezultatele sunt îngrijorătoare: 69% dintre produsele evaluate, inclusiv haine, accesorii și jucării, nu respectă legislația și nu îndeplinesc standardele europene de bază privind siguranța și sănătatea.

Uniunea Europeană implementează o nouă taxă pe importuri pentru a limita achizițiile de pe platforme de tip fast-fashion, precum SHEIN, Temu și altele similare. Prețurile lor extrem de mici ascund însă o realitate toxică, întrucât testele arată că aceste articole vestimentare ultra-ieftine au un cost ascuns pentru sănătatea umană.

UE achiziționează anual aproximativ 4,5 milioane de tone de textile de tip fast-fashion. Peste 5,8 milioane de colete de comerț electronic cu valoare redusă intră zilnic în blocul comunitar, iar branduri precum Shein, Temu și AliExpress atrag peste 400 de milioane de cumpărători lunar.

Peste 90% dintre aceste articole vestimentare din comerțul electronic sunt fabricate din polimeri sintetici ieftini, precum poliesterul, elastanul și nailonul. Aceste haine sunt, în esență, materiale plastice moi care nu se biodegradează și ajung, în final, să devină microplastice, potrivit Euronews.

Până acum, aceste produse erau livrate direct din fabrici din străinătate către consumatori, ocolind controalele UE privind substanțele chimice și componentele periculoase. Noua directivă vamală a UE va impune date electronice de urmărire pentru fiecare colet primit. Autoritățile de frontieră vor putea verifica transporturile pentru niveluri ilegale de substanțe chimice și încălcări ale normelor de siguranță înainte ca acestea să intre în Europa.

Potrivit lui Pelle Moos, expert în substanțe chimice și responsabil de politici în cadrul organizației de consumatori BEUC, „în fiecare secundă, aproximativ 200 de produse intră în UE”.

Autoritățile și organizațiile de consumatori constată în mod repetat ceea ce Moos numește rate de neconformitate „astronomice” în produsele vândute prin canalele ultra-fast-fashion.

„Vorbim de un interval de 70–80%”, a declarat el.

Alertele privind substanțele chimice din industria textilă și de modă au crescut semnificativ, cu zeci de alerte internaționale transmise anual Sistemului de alertă rapidă al UE. Peste 72% dintre aceste alerte oficiale privind textilele indică riscuri directe pentru sănătatea umană, inclusiv reacții alergice severe, arsuri chimice cauzate de excesul de formaldehidă și posibile leziuni ale organelor din cauza metalelor grele.

Organizația de consumatori Testachats a testat și jucării Shein, obținând rezultate îngrijorătoare.

„Doar una a fost complet conformă. Este important de menționat că nu am selectat produse care păreau nesigure pe site. Am ales aleatoriu 45 de jucării. Aproximativ 60% prezentau un risc real de siguranță, inclusiv piese mici care puteau fi înghițite sau componente electronice care nu erau închise corespunzător”, a declarat purtătoarea de cuvânt a organizației, Laura Clays.

Produse pentru copii, catalogate drept „bombe chimice”

„Este într-adevăr cel mai grav lucru pe care îl vedem”, a spus Moos. „Acestea sunt substanțe chimice despre care știm de zeci de ani că sunt nocive. Substanțe care pot cauza cancer, infertilitate, probleme de dezvoltare la copii și care persistă în mediu”, a spus el.

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Un raport publicat de Greenpeace a arătat că 32% dintre produsele Shein testate au depășit limitele Regulamentului UE privind substanțele chimice (REACH).

O anchetă din iunie 2025 realizată de BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, o organizaţie europeană de protecție a consumatorilor - n.red.) a avertizat asupra existenței unor „bombe chimice” în multe produse pentru copii. În 10 dintre cele 25 de articole testate au fost identificate substanțe periculoase, printre acestea aflându-se și o pereche de papuci pentru copii, pe care cercetătorii au descris-o drept o „bombă chimică”.

Căldura corporală și transpirația pot acționa ca solvenți naturali, permițând substanțelor restricționate să se elibereze din haine și să ajungă pe piele. Oamenii inhalează, de asemenea, fibre textile și substanțe chimice eliberate din materiale, iar copiii mici ajung adesea să roadă hainele. Căldura, transpirația, purtarea îndelungată și pielea afectată pot crește absorbția acestor substanțe.

Dintre cele 56 de articole vestimentare testate, Greenpeace a descoperit concentrații de ftalați de până la 200 de ori peste limita UE. Substanțe PFAS („substanțe chimice eterne”) au fost găsite în șapte jachete, unele depășind limitele UE de peste 3.000 de ori. Cercetătorii au detectat, de asemenea, plumb și cadmiu în încălțăminte, formaldehidă într-un costum pentru copii și nonilfenol etoxilat într-o geacă impermeabilă. BEUC a raportat rezultate similare, iar organizația daneză Forbrugerrådet Tænk a identificat PFAS restricționate în mai multe jachete de exterior.

Cât rău pot face aceste substanțe chimice

Denumirile lor sunt complexe, dar efectele potențiale sunt clare:

Ftalați (inclusiv DEHP și DBP): substanțe care înmoaie plasticul, asociate cu dereglări hormonale, fertilitate redusă și probleme de dezvoltare la copii.

PFAS („substanțe chimice eterne”): compuși persistenți care se acumulează în organism și sunt asociați cu suprimarea sistemului imunitar, afectarea organelor și unele tipuri de cancer.

Formaldehidă: folosită pentru a preveni șifonarea hainelor; expunerea poate provoca iritații, reacții alergice și crește riscul de cancer pe termen lung.

Nonilfenol etoxilați (NPE/APEO): substanțe cu efect de perturbare endocrină, legate de probleme reproductive și de dezvoltare.

Amină aromatice: subproduse ale unor coloranți, care includ substanțe cancerigene cunoscute sau suspectate.

Dimetilformamidă (DMF) și compuși organici volatili (COV): solvenți industriali asociați cu toxicitate hepatică, probleme reproductive și iritații respiratorii.

„Ftalații sunt folosiți pentru a face materialele plastice mai moi, PFAS pentru impermeabilizare, formaldehida pentru a preveni șifonarea și a proteja hainele în transport, iar cadmiul poate fi adăugat bijuteriilor ieftine pentru a le da mai multă greutate. Alte substanțe, precum plumbul, nu sunt adăugate intenționat, dar pot apărea din cauza controlului slab al producției sau contaminării”, a explicat Moos.

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Metale grele

Federacja Konsumentów, organizația poloneză membră a BEUC, a testat haine, lenjerie și bijuterii Shein. Peste 50% dintre produsele analizate conțineau niveluri periculoase de metale grele.

Plumbul, unul dintre acestea, este o neurotoxină care se acumulează în organism și a fost asociată cu afectarea dezvoltării creierului, dificultăți de învățare, probleme de comportament, afectarea rinichilor și probleme reproductive, în special la copii.

Cadmiul este clasificat drept substanță cancerigenă și este asociat cu afectarea rinichilor, ficatului, plămânilor, sistemului cardiovascular și nervos, precum și cu reducerea fertilității și efecte negative asupra dezvoltării fetale.

„Plumbul este o neurotoxină și nu există un nivel sigur de expunere”, a spus Moos. „Europa a încercat timp de decenii să elimine plumbul din viața de zi cu zi, dar continuăm să îl găsim în produse de consum.”